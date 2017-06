Atslēgvārdi vilnītis jānis | agešins valērijs | vēlēšanas

Ceturtdien visas dienas garumā Liepājas pašvaldībā ievēlēto politisko spēku līderi sprieda par iespējamo koalīciju pilsētas domē. Latviju Reģionu apvienības mēra amata kandidāts Jānis Vilnītis vairākkārt ticies ar Liepājas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku, bet vakarā viņam pie saruna galda bija jāsēžas ar partijas „Saskaņa” līderi Valēriju Agešinu. Taču šī tikšanās nav notikusi.

Rīta pusē J. Vilnītis domē tikās ar U. Sesku. Pēc sarunām abu sarakstu līderi žurnālistiem pauda, ka viens otram izklāstījuši savu piedāvājumu un pārrunājuši dažādus scenārijus iespējamai sadarbībai, taču tie vēl esot jāpārrunā ar biedriem.

Pēcpusdienā J. Vilnītis „Kurzemes Vārdam” pastāstīja, ka ar Sesku dienas gaitā ticies vairākkārt. "Nekādu ultimātu, sarkano līniju, vai grāvju no manas puses nav. Man ir tikai redzējums. Katram ir savas ambīcijas, bet tas ir normāli," sacīja J. Vilnītis, apliecinot, ka vakarā viņam būs saruna arī ar Agešinu. To apstiprināja arī „Saskaņas” saraksta līderis, pēcpusdienā pastāstot, ka no Rīgas esot ceļā uz Liepāju, lai tiktos ar Vilnīti.

Bet, sazvanīts vakarā, viņš atzina, ka tikšanās ar Vilnīti, savstarpēji vienojoties, ir pārcelta. „Jo Jāņa Vilnīša komandai nav vienota viedokļa par sadarbības iespējām ar Uldis Sesku un - vai „Saskaņu”. Līdz ar to esam vienojušies, ka viņam nepieciešams pārdomu laiks, līdz komanda izlems, ko darīt šajā situācijā. Es nevēlējos ne uz vienu spiest, tāpēc šis jautājums ir atlikts. Taču vienlaikus vēlos oficiāli paziņot, ka „Saskaņas” komanda Liepājā nestrādās vienā koalīcijā ar Uldi Sesku, jo liepājnieku vairākums nobalsoja par pārmaiņām mūsu pilsētā”, sacīja Agešins.

„Tas, ka tikšanās ar Agešinu ir atcelta, neko nenozīmē. Katrā ziņā mums nav vienprātības, tāpēc es gribētu pabeigt sarunu posmu vispirms ar Liepājas partiju, un tad tikai skatīties tālāk,” savukārt norādīja Vilnītis.

Sarunas Vilnīša komandai ar Liepājas partijas pārstāvjiem turpināšoties šodien no rīta. Viņš pauda cerību, ka šis sadarbības jautājums „vairāk vai mazāk” šodien varētu arī izšķirties.

Jau rakstījām, ka trešdien U. Sesks nāca klajā ar paziņojumu, ka Liepājas partija nesadarbosies ar “Saskaņu”. Līdz ar to vadošai partijai faktiski atlikušas vien divas iespējas – vienoties ar LRA vai strādāt opozīcijā.