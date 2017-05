Vītolu iela 27/33 – pirmā bezdelīga ALTUM programmā Latvijā

Atslēgvārdi energoefektivitāte | vītolu iela | ALTUM

Kā pirmā Latvijā renovācijas darbus ALTUM programmā uzsākusi daudzdzīvokļu māja Liepājā, Vītolu ielā 27/33, šodien, 17.maijā, pārliecinājās portāls.

Mājas atjaunošanas darbi notiks, izmantojot jauno daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes valsts atbalsta programmu, ko īsteno ALTUM ar Eiropas Savienības fondu finansējumu, pastāstīja ALTUM Komunikāciju daļas vadītājs Kristians Pudans.

Viņš norādīja, ka šī ir jau otrā būvniecības programma, un tās ietvaros Latvijā kopumā plānots renovēt 1030 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Un tieši Vītolu ielas 27/30.māja ir pirmā Latvijā, kura šīs programmas ietvaros sākusi renovāciju.

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš teic: “Zemāki maksājumi par siltumenerģiju, labāki dzīves apstākļi un īpašuma vērtības pieaugums ir tikai daži no iemesliem, kāpēc daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem būtu vērts atjaunot savas mājas. Turklāt šobrīd to var izdarīt būtiski lētāk, jo ES fondu dāvinājums sedz līdz pat 50% no renovācijai nepieciešamās summas.”

Pēc viņa teiktā kopš programmas sākuma esam saņēmuši jau 142 māju pieteikumus, tai skaitā 70 mājas ir saņēmušas pozitīvu atzinumu, kas ir zaļā gaisma sākt gatavoties būvdarbiem: “Aktīvākā pilsēta līdz šim ir bijusi Liepāja, kas iesniegusi jau 25 māju projektus.

Liepājai seko Rīga ar 16 projektiem, tāpat pieteikumi iesniegti vēl no 38 pilsētām. Maijā atjaunošanas darbi tiks sākti vēl piecās mājās Talsos, Tukumā, Ikšķilē un Rīgā.”

Savukārt Ekonomikas ministrijas pārstāve Dace Vītola uzsver, ka renovācijas rezultāts ietekmēs ikvienu renovētās mājas iemītnieku: “Dzīve būs ne vien ekonomiskāka, bet celsies arī nekustamā īpašuma nākotnes vērtība.”

Viņa teic: “Pēc deviņiem mēnešiem, kad ēkas renovācija būs pabeigta un stalažas novāktas, iedzīvotāji ne tikai leposies ar mājas vizuālo izskatu, bet varēs arī priecāties par samazinātajiem rēķiniem.”

Reinis Bērziņš piebilst, ka šai līdzfinansējuma programmai var pieteikties līdz 2022.gadam. Un iesaka nekavēties, jo pieteikumu ir ļoti daudz.

Liepājas pilsētas domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens portālam atzina: “Liepājnieki saprot, ka nevar “kasīties”. Turklāt tie, kuri savu ēku renovāciju sāka pirms desmit gadiem, tuvākajā laikā jau varēs sākt baudīt tikai augļus – kredīta maksājumi beigsies un iedzīvotāji izbaudīs zemos maksājumus.”

To, ka liepājnieki ir aktīvi ēku energoefektivitātes pasākumu veikšanā, apstiprina cipari, kas liecina, ka Liepāja renovēto ēku skaita ziņā ir pirmajā vietā Latvijā. Īpaši šajā jomā izceļas Vītolu iela, kur SIA “Namu serviss APSE”, kas ir arī Vītolu ielas 27/30.nama apsaimniekotājs, jau iepriekš iedzīvotājiem palīdzējusi renovēt deviņas ēkas. Šī būs desmitā. Otrajā vietā Liepājā renovēto ēku skaita ziņā ir Klaipēdas iela.

Kā portālam pastāstīja SIA “Namu serviss APSE” pārstāve Dace Ādolfa, Vītolu ielas 27.30 iedzīvotāji jau 2014.gadā kopsapulcē pieņēmuši lēmumu par nepieciešamību veikt ēkas energoefektivitātes pasākumus. Pēc gada, 2015.gadā, Būvvalde šo ieceri saskaņojusi. 2016.gada maijā iedzīvotāji vienojušies par dalību ALTUM programmā.

Pēc Daces Ādolfas teiktā SIA “Namu serviss APSE” apsaimniekošanā ir jau ap 40 renovētu ēku, bet aptuveni 25 ēkas ir ceļā uz renovāciju.

Savukārt SIA “Namu serviss APSE” projektu vadītājs Gints Ločmelis portālam pastāstīja, ka kopumā mājas renovācijā tiks ieguldīti 296 950 eiro. No tiem puse jeb vairāk nekā 148 000 eiro ir ES fondu grants jeb dāvinājums no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

Paredzēta pilna ēkas renovācija, stāsta Gints Ločmelis: “Ēkas gala sienas jau iepriekš ir nosiltinātas, taču nu tiks veikta fasāžu un cokolu siltināšana. Visā ēkā tiks nomainīti līdz šim vēl nenomainītie vecie koka logi, uzstādītas lietus ūdens novadīšanas apmales, izbūvēta ventilācijas sistēma. Tiks sakārtoti ieejas mezgli. Un tiks izbūvēta zibens novadīšanas aizsardzības sistēma un izbūvēta horizontālā apkures sistēma.” Renovācijas darbus veiks uzņēmums “MK Būvniecība.

Šobrīd ēkā apsaimniekošanas maksa par 1 kvadrātmetru ir 0,60 eiro. Lai veiktu renovāciju, apsaimniekošanas maksa tiks paaugstināta uz 1,04 eiro par kvadrātmetru. Taču paredzamais ietaupījums uz siltumenerģiju tiek cerēts 50% apmērā, portālam pastāstīja Vītolu ielas 27/30 valdes locekle Gita Zommere.

Taujāta, cik mājai Vītolu ielā viegli bija nonākt līdz kopsaucējam par nepieciešamību veikt renovāciju, viņa atzīst, ka sākumā, kaut nācies veikt ievērojamu izskaidrošanas darbu, lielas problēmas nav bijušas: “Protams, bija daži, kuri iebilda pret ēkas renovāciju. Respektējam viņu viedokli, tomēr lielākā daļa vēlējās renovāciju.”

Tam par iemeslu ir vēlme nākotnē ekonomēt: “Jau iepriekš bijām nosiltinājuši mājai galus, nomainījuši jumtu un pagraba logus, taču rēķini par apkuri joprojām ir augsti. Piemēram, es, dzīvojot divistabu dzīvoklī, par apkuri mēnesī vidēji maksāju ap 70 eiro. Tādēļ sapratām, ka nepieciešams veikt arī citus energoefektivitātes pasākumus. Pirmkārt, nomainīt apkures sistēmu.”

Kā vēsta ALTUM informācija, plānots, ka pēc ēkas Vītolu ielā 27/33 renovācijas beigām mājas vidējais siltumenerģijas patēriņš gadā samazināsies par 56% jeb pašreizējo 143,16 Wh/m2 vietā tas būs 61,89 Wh/m2 gadā. Lai to panāktu, tiks nosiltinātas visas ēkas fasādes, cokols, pagrabs un bēniņi.

UZZIŅAI:

Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli un energoefektivitāti, kopš 2016.gada septembra Latvijā darbojas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsts programma, kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija un ievieš ALTUM.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros, papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas.

Programma tiek īstenota ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, kas līdz 2022. gadam būs pieejams 166 miljonu eiro apmērā, savukārt piesaistot banku finansējumu tas sasniedz pat 300 miljonus eiro.

Ar programmas atbalstu visā Latvijā piecu gadu laikā plānots atjaunot vairāk kā 1000 daudzdzīvokļu mājas.

Līdz pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas māju energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, iedzīvotāju vietā tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem. Pārējās izmaksas iespējams saņemt kā bankas aizdevumu, turklāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi.

Ēkas Vītolu ielā 27/33 renovācijas darbus ir pilnvarots veikt mājas apsaimniekotājam SIA “Namu serviss APSE”.

Visus āra darbus un apkures sistēmas nomaiņu plānots veikt šī gada vasarā, bet kopumā pabeigt visus būvdarbus – nākamā gada sākumā.

Daudzdzīvokļu mājas Vītolu ielā 27/33 energoefektivitātes paaugstināšanas projekta būvniecību realizē SIA “MK Būvniecība”, būvuzraudzību nodrošina Andis Jēkabsons, bet par autoruzraugu izvēlēta SIA “ENERGY AUDIT”.