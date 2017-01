Eksperimentālā kārtā pagarinās 23. autobusa maršruta reisu

Atslēgvārdi sabiedriskais transports | autobuss

No 1. februāra eksperimentālā kārtā tiks pagarināts viens 23. maršruta reiss. Turpmāk 23.a maršruta (Slimnīca – Autoosta – Pētertirgus) autobuss reisu plkst. 5:45 uzsāks no pieturvietas “Ceriņu iela”. Tas tiek darīts, lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju nokļūt no slimnīcas, Zaļās birzs un Karostas mikrorajoniem uz autoostu, portālu informēja Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports”.

No 2016. gada oktobra tika veikti līdzīgi eksperimentālie reisi 24. maršrutā. Šie eksperimentālie reisi parādīja, ka iedzīvotāju nepieciešamību nokļūt līdz autoostai agri no rīta varētu apmierināt, pagarinot vienu 23. maršruta reisu. Pagarinātais 23.a maršruts šobrīd plānots uz trīs mēnešiem, kuru laikā tiks analizēta pasažieru plūsma šajā reisā, lemjot par šāda pagarināta reisa lietderību.

23.a maršruts ir 23. maršruta reisa plkst. 6:00 (no Oskara Kalpaka tilta) pagarinājums ar iebraukšanu autoostā. Atiešanas laiks no O. Kalpaka tilta nemainās.

Līdz ar to no 1.februāra tiek pārtraukti eksperimentālie 24. maršruta reisi.