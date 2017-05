Ziedu izstāžu sēriju atklāj tulpes

Atslēgvārdi ziedi | izstāde | biedrības nams | tulpes

No šodienas, 12.maija, līdz 14.maijam Liepājas Latviešu biedrības namā aplūkojami vieni no krāšņākajiem pavasara ziediem – tulpes. Izstādē redzamas 40 šķirnes no tulpju audzētājas Marutas Mirdzas Audares kolekcijas. Košumu papildina arī narcises.

Spurainas, bārkstainas, starainas, vienkāršas vai pildītas – tieši tik dažādas ir biedrības namā aplūkojamās tulpes. Pašai audzētājai M.M.Audarei no apskatei izliktajām mīļākā ir šķirne "White libersstor", patīkot arī "Exotic parrot".

Bet pēdējie modes kliedzieni – "Green bizarre", "Brooklyn", "Boa vista" – neuzrunājot. Vispār Marutas kundzes dārzā ir 80 tulpju šķirņu, taču šis pavasaris bijis visai untumains, arī ziema puķēm bijusi nepateicīga. Daudzi sīpoli aizgājuši bojā. "Ja laikapstākļi būtu labvēlīgāki, šodien droši vien šeit būtu kādas 70 šķirnes." Tulpju parādi papildina narcises – gan no M.M.Audares kolekcijas, gan no Jāņa Laizāna.

Nopietni ziedu audzēšanai Marutas kundze pievērsusies kopš 2005.gada. "Sāka rasties pieprasījums, un tas tā bīdīja tirgošanos uz priekšu," smaidot pastāsta audzētāja, un neslēpj, ka dažreiz ir bijis grūti, domājusi visu mest pie malas. Taču uzskata, ka grūtībām ir jātiek pāri, ir jādara un jāiet uz priekšu.

"Pērnpavasar vispār bija problēmas," atminas Marutas kundze, "iestādīju jaunā zemē, bet stirnas visas manas tulpes izēda. Tā meža zvēriem februārī ir gardākā maltīte.

Tagad sāku veidot jaunas kolekcijas. Pirms tam man bija vēl plašāks sortiments," audzētāja nedaudz atklāj no ikdienas. "Bērni man ir izauguši, un kaut kur jau sava enerģija ir jāiegulda. Puķes paņem visu manu laiku." M.M.Audare audzē ne tikai tulpes un narcises,kundzes dārzu krāšņo arī lilijas, gladiolas, peonijas u.c. ziedi. "Es darbojos ar tām kultūrām, kas cilvēkiem patīk."

Jāatzīmē, ka izstādē jebkurš apmeklētājs var saņemt izsmeļošu konsultāciju par šķirnēm, padomus tulpju audzēšanā un ieklausīties atziņās par to, kā izvēlēties savam dārzam piemērotāko šķirni, kā arī uzzināt jaunākās modes tendences šo ziedu audzēšanā. Var arī iegādāties pavasarī stādāmās sīpolpuķes – montbrēcijas, muskares, lilijas, dālijas, ap 50 šķirnēm gladiolu sīpolu, kā arī citi sīpolaugi.

Izstādi košāku iekrāso arī radošās pilnveides studijas "Mākslas Pasāža RADI" dalībnieku gleznotie tulpju ziedi dažādās tehnikās. Darbu autori ir studijas audzēkņi vecumā no 4 līdz 12 gadiem.

Liepājas Latviešu biedrības nama vadītāja Vita Hartmane teic, ka izveidot izstādi no pavasara ziediem – tulpēm un narcisēm – esot ļoti grūti. Gan dēļ laikapstākļiem, kas ir neprognozējami, gan tādēļ, ka kolekcionāru nav nemaz tik daudz. Taču biedrības nams "mierā nestāv, ir ietiepīgs" un vienīgais Liepājā organizēs šāda veida izstādes, kopumā apmeklētājiem piedāvājot sešas ziedu izstādes. Sekos īrisu, puķuzirnīšu, liliju, gladiolu un dāliju parādes.