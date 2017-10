Adītāji un naglotāji sacenšas ātrumā

Atslēgvārdi 10.vidusskola | adīšana | naglošana | čempionāts

J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolā skolēni no aptuveni 15 dažādām skolām šodien pierādīja, ka adīšana, kas šķietami pēdējo gadu laikā kļūst arvien nepopulārāka jauniešu vidū, tomēr spēj pulcēt 72 adīt mīļotājus.

Ātradīšanas čempionāts "Adi ātri" notika jau septīto reizi un mājturības skolotāja Indra Nomeiko atzīst, ka interese ir ļoti liela ne vien no liepājniekiem, bet arī no apkārtnes skolu audzēkņiem. “Pie mums atbraukuši no Vērgales, Vaiņodes, Kalētiem.” Kaut arī iepriekšējos gados čempionātā piedalījušies arī zēni, šogad konkurenci viena otrai veidoja tikai meitenes. Viņām adot bija jāievēro visi vērtēšanas kritēriji – jābūt noteiktajam valdziņu skaitam, izstrādājuma malā jāveidojas pīnītei, kā arī darbam jābūt kvalitatīvam ar pēc iespējas vairāk rindiņām.

“Ideja radās no Latvijā notiekošā sieviešu ātradīšanas konkursa. Iedomājos – kādēļ gan bērni nevarētu sacensties adīšanā? Mūsu čempionāti ir ļoti apmeklēti, tādēļ vietu skaitu ierobežojam, jo nevaram to visu tik viegli aptvert.”

Meitenēm noteikts gan adatu izmērs, gan dzijas izmērs, lai vērtēšana būtu objektīva.

Skolotāja Indra uzsver, cik būtiski ir mācīt bērniem rokdarbus.

“Es skolā strādāju daudzus gadus un pamanu, ka pēdējā laikā bērniem rokas ir neattīstītas, daudz lietu nevar izdarīt, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai bērns spētu darboties un būt radošs.”

Kamēr meitenes adīja, citā kabinetā, bruņojušies ar āmuriem, 36 skolēni ātrnaglošanas sacensībās cīnījās par ceļojošo kausu “Zelta āmurs”. Katru komandu veidoja 2 zēni un 1 meitene. Skolotāji atzina, ka pat notikuši strīdi meiteņu starpā par to, kura piedalīsies un kura nē.

Zēniem uz ātrumu kokā bija jāiedzen četras naglas, meitenēm – trīs, taču bija meitenes, kuras bija veiklākas naglotājas par puišiem.

Skolotājs Hardijs Kulmanis atzīst, ka nākotnē plānots izveidot uzdevumus arī skolotājiem, kas aizrautīgi juta līdzi savējiem, dodot padomus, kā koncentrēties uzdevumam.

Vairāki skolotāji ir vienisprātis – meitenes kļūst pa lieliskām naglotājām. “Tagad jau tā ir – mājās vajag ienaglot naglu, to dara sievietes. Meitenēm ļoti patīk šādas nodarbes, viņas ar prieku piedalās,” stāsta skolotājs Hardijs.

Liepājas 8. vidusskolas skolotājs Jānis Rudzītis savus skolēnus uz sacensībām vedis visus četrus gadus, kamēr vien tās notiek.

“Mums viss ir atstrādāts, viss tiek uzlabots. Bieži vien meitenes uz šādām tehniskām lietām ir vairāk motivētas, jo viņām šādas nodarbības ir reti vai arī vispār nav. Parasti viņu darbības saistās ar šūšanu, adīšanu, ēst gatavošanu.

Ja meitenei ir pieredze ar naglošanu, mēs parasti komandai izvirzām viņu. Galvenais, ka meitenes nekautrējas, jo tā šķiet tāda zēnu lieta, taču ar katru gadu interese pieaug,” atzīst skolotājs Jānis.

Sacensībās 8. vidusskolu jau otro gadu pēc kārtas pārstāv 8. klases skolniece Signija Šenberga. Viņa pagājušajā gadā izcīnījusi 1. vietu. “Man labāk patīk strādāt ar koku, nekā adīt vai šūt. Ir dienas, kad skolā pirms stundām varam iet pie skolotāja Jāņa Rudzīša un darboties, strādāt, tādēļ parasti izmantoju šo iespēju. Es uzskatu, ka šādas sacensības ir ļoti nozīmīgas, jo ne vienmēr meitenēm ir tāda iespēja piedalīties,” atzīst pati Signija.

Pēc individuālajiem pārbaudījumiem komandai uz ātrumu bija jāiedzen liela nagla, katram dalībniekam sitot ar āmuru pa vienai reizei. Visātrākā bija 10. vidusskolas komanda, kas “Zelta āmuru” ieguva jau trešo reizi.