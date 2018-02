Aicina pieteikties jauniešu projektu konkursam “Pilsēta izAicina”

Atslēgvārdi lielkoncerts | liepāja izaicina | projektu konkurss

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Pilsēta izAicina” ar iespēju jauniešiem no visas Latvijas veidot īpašu Latvijas valsts simtgadei veltītu notikumu un to īstenot citā Latvijas pašvaldībā, portālam ziņoja LPPI “Kultūras pārvalde” sabiedrisko attiecību vadītāja Dita Dzene.

Sākot ar 15. februāri līdz šī gada 7. martam jauniešu kolektīvi var pieteikties projektu konkursā “Pilsēta izAicina” ar iespēju saņemt līdzfinansējumu radošas idejas īstenošanai. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu viesošanos citās Latvijas pašvaldībās ar īpaši izveidotu programmu – koncertu, deju, mākslas performanci, spēli vai kādu citu notikumu kā veltījumu Latvijas valsts simtgadei, kas uzrunā jauniešu auditoriju un veicina jauniešu līdzdalību, sadarbību un piederības sajūtu savai valstij. Projektu konkursam kopējais pieejamais finansējums ir 10 000 eiro.

Konkurss ir turpinājums projektam “Liepāja izAicina” – lielkoncertam, kas 16. un 17. martā norisināsies Liepājas Olimpiskā centra arēnā un pulcēs simtiem talantīgus dalībniekus (solistus, muzikālas apvienības, dejotājus un citus) no visas Latvijas, ļaujot dažādos priekšnesumos paust savu patriotiskumu un latviskumu.

“Mums ir iespēja ne tikai piedzīvot, bet arī organizēt Latvijas valsts simtgades svinības. Mūsu valsts jauniešiem ir daudz radošu un inovatīvu ideju, kuras vajag atbalstīt. Ticu, ka, līdzdarbojoties visiem kopā, varam sasniegt daudz labu mērķu, stiprināt un veidot mīlestību uz savu valsti un nodot sajūtu, ka ikviens no mums ir Latvija un ikviens no mums veido šodienas un nākotnes Latviju. Aicinu jauniešus būt drosmīgiem, neatlaidīgiem un pieteikt savas idejas projektu konkursam “Pilsēta izAicina”, lai dāvātu īpašu notikumu citas pašvaldības jauniešiem,” saka Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja pārstāve Jolanta Borīte.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 15. februāra līdz 7.martam. Pēc žūrijas izvērtējuma, konkursa rezultāti tiks paziņoti lielkoncertā “Liepāja izAicina” 16. martā un projektu realizācija paredzēta no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 31. decembrim. Pieteikumus var iesniegt tikai elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to uz e-pasta adresi liepajaskultura@liepaja.lv. Ar projekta konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu var iepazīties mājaslapās www.liepajaskultura.lv un www.lv100.lv .