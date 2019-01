Atslēgvārdi jam session | džezs | LMMDV

Trešdien, 15. janvārī, pulksten 20 koncertzāles “Lielais dzintars” mākslas telpā “Civita Nova” notiks šogad pirmais “Jam Session”, kurā īpašais viesis šoreiz būs multi-instrumentālists, komponists un producents Konstantīns Hazanovičs, informē PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas direktore Inga Auziņa.

K. Hazanovičs muzicē uz dažādiem instrumentiem jau no trīs gadu vecuma. Mūziķis “Hochschule fuer Musik und Theater Rostokā” (Vācijā) ir apguvis klarnetes spēli, paralēli muzicējot ar džeza mūziķiem Vācijā. Pēc skolas absolvēšanas K. Hazanovičs atgriezās dzimtenē un izlēma veidot savu džeza grupu, kura regulāri uzstājas Krievijas festivālos un Džeza Filharmonijā (Sanktpēterburgā) kopā ar tās direktoru Dāvidu Gološjokinu.

Šobrīd mūziķis ir kļuvis par profesionālu pianistu, dziedātāju un klarnetistu. K. Hazanovičs aktīvi iesaistās dažādu festivālu organizēšanā un producēšanā. 2014. gadā viņš uzsāka projektu "The Jazz In The City", kur līdz šim darbojas kā galvenais producents, apvienojot dažādus mūziķus vienā organizācijā.

Pēc “Jam Session” sekos brīvo improvizāciju daļa, tāpēc ikviens ir laipni aicināts tajā piedalīties, ņemot līdzi savu mūzikas instrumentu. Uz improvizāciju daļu aicināts pievienoties ikviens, kam tuva džeza mūzika.

Pasākumā ieeja ir bez maksas.