Aicina uz pieredzes vakaru par dzīvnieku aizsardzību

Atslēgvārdi jauniešu māja | dzivnieku aizsardzība | pieredzes vakars

Sestdien, 8.decembrī no pulksten 18 Liepājas Jauniešu mājā, Kungu ielā 24, jaunieši un citi interesenti aicināti uz pieredzes vakaru par dzīvnieku aizsardzību, ko vadīs viesi no Rīgas - Maija Krasts un Sandris Ādminis no organizācijas “Dzīvnieku brīvība”, informē Liepājas Jauniešu mājas projektu vadītāja Daira Knipše.

Pasākumā interesenti uzzinās interesantus faktus par dzīvnieku aizsargu darbību, kā piemēram to, ka 20.gadsimta sākumā tieši Liepājā tika dibināta Latvijas veģetāriešu biedrība, kas aktīvi aizstāvēja dzīvniekus, kā arī to, kā tieši darbojas Latvijas dzīvnieku aizsardzības biedrības, kā attīstījās dzīvnieku aizsardzības kustība Latvijā un atbildes uz dažādiem citiem jautājumiem.

Pieredzes stāstā dalīsies Maija Krasts, kas ir organizācijas "Dzīvnieku brīvība” valdes locekle, Latvijā organizējusi vairākus nozīmīgus dzīvnieku aizsardzības pasākumus, to skaitā gājienu par dzīvniekiem u.c. Savukārt Sandris Ādminis ar domubiedriem dibinājis organizāciju "Dzīvnieku brīvība", veido lekcijas un radio NABA raidījumu "Zootehnikums", interesējas par sociālajām kustībām, kā arī organizē jauno projektu “Riga Animal Save”.

Pasākuma iniciatori gaidīs un uzklausīs ikvienu, nodrošinot arī vegāniskas uzkodas.

Ieeja pasākumā bez maksas.