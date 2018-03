Apgūst knifiņus dzīvei

Atslēgvārdi life hack skola | jaunieši | nodarbības

Jau mēnesi Liepājā, Flotes ielā 7 bērniem un jauniešiem piektdienās bez maksas ir iespēja apmeklēt “Life hack” skolu, kur jautrā, taču izglītojošā veidā apgūt dažādus noderīgus trikus un iemaņas.

Nodarbības izveidojis liepājnieks Edgars Lašauri, kas arī ikdienā darbojas ar jauniešiem, vada skautus, nometnes.

Liepājas Atkarību profilakses centrā Edgaram piedāvātas telpas nodarbībām, un viņš par šādu iespēju bijis priecīgs. “Jau ilgāku laiku prātā bija ideja par nodarbībām, taču nebiju saņēmies. Šāda skoliņa iepriekš nav bijusi, tādēļ domāju, ka jauniešiem varētu interesēt.”

Viņš smej, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais un tā kā pats ir skauts, šādas nodarbības ir noderīgas. “Skauta uzdevums ir atvieglot sev dzīvi un ar šiem knifiņiem, jaunieši to arī iemācās ar primitīviem instrumentiem – princips šajās nodarbībās un skautos ir līdzīgs.”

Nodarbības ir Edgara iniciatīva – pats tās plāno, organizē un pats arī iegādājas nepieciešamos materiālus. “Galvenais, lai jaunieši kaut ko apgūst un spēj dzīvē reaģēt, jo ir pārāk maz cilvēku, kas reāli spēj rīkoties!” nosaka Edgars. Viņš katru nodarbību plāno vairākās daļās, lai iekļautu gan praktisku darbošanos, gan aktivitātes, lai izzinātu kādu konkrētu tēmu.

Kādā no nodarbībām Edgars meitenei virs galvas novietoja ar ūdeni piepildītu maisiņu un sāka ar jauniešiem diskutēt par uzticēšanos, kamēr maisiņu caurdūra ar zīmuļiem. Jauniešiem par pārsteigumu ūdens neiztecēja. Citā nodarbībā uzdevums bija caur rācijām sarunāties, aprakstot objektu, kas otram jāuzzīmē, pēc tam analizējot savu komunikāciju.

“Es necenšos bērniem skaidrot teorētiskas lietas. Runājam par aktuālām tēmām, kas ir svarīgas un interesantas. Runāju par tēmām pēc savas pieredzes, kuras esmu izlaidis caur sevi. Visapkārt netrūkst tādu cilvēku, kas stāsta teorētiskas lietas, ar kurām pats dzīvē praktiski nav saskāries.”

Edgars stāsta, ka ne visi bērni uzreiz ir gatavi piedalīties. “Mēs visi esam pieraduši vērot no malas, nevis mesties iekšā notiekošajā, tādēļ reizēm nākas dalībniekus pamudināt.”

Arī skoliņas apmeklētājas Viktorija un Noela par nodarbībās notiekošo priecājas. Ar karsto līmi veidojot telefona vāciņu, abas smej par telefona pielīmēšanu pie galda. “Iepriekš pašas arī esam mēģinājušas darināt līdzīgas lietas. Mājās centos uztaisīt gredzenu pēc atrastas pamācības, taču nekas nesanāca,” stāsta Noela.

Daudz ideju Edgars un jaunieši smeļas no video internetā. “Protams, skatoties video viss izskatās ļoti skaisti un vienkārši, taču esmu pārliecinājies, ka to darot dzīvē, viss gluži nav tik vienkārši. Taču mēs to izmēģinām praktiski.”

Arī priekšdienām Edgaram ir šādas tādas idejas, ko vēlas realizēt, viena no tām – doties praktiski darboties dabā. Viņš jau iepriekš bērnus vedis pārgājienos un to atzīst par lielisku veidu, kā dalīties ar noderīgām zināšanām.