Ar erudīcijas spēles palīdzību centīsies kliedēt jauniešu mītus par HIV un AIDS infekciju slimībām

Atslēgvārdi jaunieši | jauniešu māja | hiv | aids

Lai pievērstu jauniešu uzmanību, kā arī, lai veicinātu zināšanas un kliedētu mītus par HIV/AIDS infekciju slimībām, atzīmējot Pasaules AIDS dienu, sestdien, 30.novembrī, pulksten 17 Liepājas “Jauniešu mājā” norisināsies izglītojošs pasākums jauniešiem, informē Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Jauniešu mājas” vadītāja Ance Medne-Strazda.

Pasākuma laikā jauniešiem būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas erudīcijas spēlē, uzzināt ko jaunu, kliedēt mītus un klātienē saņemt Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centra speciālistu atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem par HIV un AIDS. Erudīcijas spēle sastāvēs no 4. kārtām, kur katrā kārtā būs vairāki jautājumi.

Balstot savu izvēli vai uzvedību uz mītiem, ir iespējam radīt negatīvas sekas veselībai, bet, zinot patiesību, mēs varam pasargāt sevi un citus, pieņemt lēmumu un rīkoties. Tādēļ ļoti svarīgi ir izglītot jauniešus viņiem saprotamā un interesantā veidā, kā arī mudināt regulāri veikt veselības pārbaudes.

Dalība erudīcijas spēlē ir bez maksas, taču ir nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, jo komandu skaits ir ierobežots. Savu komandu (4 dalībniekus vecumā no 13 līdz 25 gadiem) var pieteikt, sūtot e-pastu ar komandas nosaukumu un dalībnieku vārdiem uz jauniesumaja@liepaja.edu.lv vai zvanot 63 481 646 līdz 22.novembrim.

Savukārt no 22. līdz 29. novembrim ikviens pilsētas iedzīvotājs var veikt konfidenciālu bezmaksas HIV, B un C hepatīta eksprestestu, testa atbildes saņemot uzreiz, kā arī iegūt speciālistu konsultāciju pirms un pēc testa veikšanas katru darbdienu no pulksten 8 līdz 17, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 19 Atkarību profilakses centrā, Flotes ielā 7.

Lai pierakstītos uz eksprestestu veikšanu, interesenti ir aicināti zvanīt pa tālruni 63456120 vai rakstīt uz e-pasta adresi atkaribucentrs@liepaja.lv, vai vēršoties personīgi Flotes ielā 7.

Ik gadu 1.decembrī tiek atzīmēta Pasaules AIDS diena ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni, celt informētības līmeni un mazināt aizspriedumus pret HIV/AIDS.

Latvijā katru gadu tiek reģistrēti arvien jauni HIV saslimšanas gadījumi, 2018. gadā Latvijā reģistrēti 326 jauni HIV saslimšanas gadījumi, un kopš 2013. gada jauno HIV saslimšanas gadījumu skaits Latvijā nav bijis mazāks par 300.