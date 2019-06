Astroloģiskā prognoze no 10. līdz 16.jūnijam

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS Tevi maz uztrauks tas, ko domā vai saka apkārtējie par tevi, galvenais, kam veltīsi visu uzmanību būs panākumi! Savukārt, tos vislabāk spēsi sasniegt tad, ja saglabāsi nosvērtību un neļausies sev raksturīgajai steigai, sakāpinātajām kaislībām. Naudas lietas vēlamāk kārtot nedēļas izskaņā. Taču lietišķās pārrunas labāk sekmēsies nedēļas sākumā un vidū. Brīvdienās droši aizmirsti par ikdienas pienākumiem un dari to, ko tava sirds kāro!

VĒRSIS Ja spēsi pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un izmantot mirkļa piespēlētās iespējas, tavi panākumi būs acīmredzami! Šī ir piemērota nedēļa, lai dotos komandējumos, pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī veidotu ciešāku saikni ar saviem sadarbības partneriem, klientiem. Lai nerastos sarežģījumi ar veselību, pašsajūtu, centies rūpīgāk un vienmērīgāk sadalīt darba pienākumus, visas nedēļas garumā, tādējādi izvairoties no pārslodzēm!

DVĪŅI Galvenais esi apdomīgs un kā nākas izplāno savas aktivitātes, neatstāj vietu nejaušībai! Saskarsmē ar apkārtējiem viegli radīsi kopīgu valodu, jo īpaši labi sapratīsies ar gados jaunāko paaudzi. Nav izslēgts, ka šī nedēļa var būt zīmīgāka Dvīņiem, kuri saistīti ar skatuves dzīvi, dizainu, arhitektūru un masu medijiem. Mīlas dzīvē ies kā pa kalniem un lejām. Iespējams, tu pārāk saasināti uztversi notiekošo, izteiksi partnerim ne visai pamatotus pārmetumus.

VĒZIS Pilnīgi iespējams, vēlēsies atsvaidzināt savas profesionālās zināšanas, lai tās atbilstu modernākajām prasībām. Savā rīcībā būsi izlēmīgs un mērķtiecīgs! Jūtamu morālo atbalstu ikdienas aktivitātēs sniegs ģimene, jo īpaši atvasītes. Mājas dzīvē vēlēsies ienest vairāk siltuma, dvēseliskuma un tuvības. Nedēļas nogalē, droši vari sarīkot nelielus dārza svētkus, uz kuriem uzaicināt sev tuvākos cilvēkus.

LAUVA Notikumiem piesātināta nedēļa. Nav izslēgts, var nedaudz saasināties attiecības ar biznesa partneriem. Galvenokārt jau tādēļ, ka jums katram būs savs viedoklis, uz kuru stāvēsiet ļoti stingri. Ieguvējs noteikti būs tas, kurš pirmais piekāpsies, pirmais sāks meklēt kompromisus! Mīlas dzīvē tieksies pēc miera un saticības, tai pašā laikā, pratīsi uzturēt romantisku gaisotni. Nedēļas izskaņā labprāt lustēsies draugu, paziņu lokā.

JAUNAVA Šī noteikti būs aktīva, radoša un kopumā panākumiem bagāta nedēļa. Tavas darba spējas un uzcītība tiks novērtēta no augstākstāvošo puses. Kāds Jaunavas zīmes pārstāvis var pat izpelnīties paaugstinājumu amatā! Zvaigznes iesaka būt nedaudz atsaucīgākam, draudzīgākam pret kolēģiem, it sevišķi pret jaunpienācējiem! Ģimenes dzīvē daudz kas būs atkarīgs no tava noskaņojuma, spējas atturēties no tuvinieku pārmērīgas pamācīšanas.

SVARI Lai gan noskaņojums tā vien mudinās mesties jaunos piedzīvojumos, baudīt ko krāšņu un nebijušu, tomēr zvaigznes iesaka palikt pie esošās kārtības, balstīties uz labi zināmām, pārbaudītām vērtībām! Profesionālajā jomā rūpīgāk seko līdzi darbu plānojumam, neatliec pienākumus uz vēlāku laiku, esi apzinīgāks un izdarīgāks! Attiecībās ar otro pusīti būsi patiesi koķetīgs un romantisks.

SKORPIONS Galvenā uzmanība neapšaubāmi tiks koncentrēta darbam! Nav izslēgts, apsvērsi iespējas paplašināt esošo biznesu vai uzsākt ko pavisam jaunu. Šonedēļ lieti noderēs tev piemītošās psihologa dotības un pārliecināšanas spējas. Visā visumā tavi plāni īstenosies. Ja arī sanāks saskarties ar saspringtākām situācijām, tajās spēsi saglabāt mieru un nosvērtību. Ģimenes dzīvē centies būt maigāks, iejūtīgāks.

STRĒLNIEKS Liktenis šonedēļ var piespēlēt samērā sarežģītas situācijas, kuras liks kā nākas apsmadzeņot notiekošo, kā arī būt pašaizliedzīgam un pieņemt acumirklīgus lēmumus. Jūtamākus panākumus gūs tie Strēlnieki, kuri nemeklēs tos vieglākos ceļus, bet būs apzinīgi, uzcītīgi un mērķtiecīgi. Attiecību lietās, nedēļa būs samērā rāma, nesteidzīga. Tu lieliski pratīsi uzturēt kopīgu valodu ar otro pusīti.

MEŽĀZIS Būsi lietišķs un tālredzīgs, kas ievērojami uzlabos tavas izredzes gūt panākumus biznesa lauciņā. Veiksies arīdzan tiem Mežāžiem, kuri saistīti ar grāmatvedību, lietvedību un jurisprudenci. Nedēļas sākums piemērots visdažādāko sanāksmju organizēšanai, reklāmas pasākumiem, saiknei ar masu medijiem. Savukārt, sākot ar ceturtdienu, darbi labāk veiksies vienatnē. Brīvdienās ieteicams doties pie dabas, kārtīgi atpūtināt nervu sistēmu un izvēdināt plaušas.

ŪDENSVĪRS Nāksies būt pacietīgākam, savaldīgākam nekā ierasts. Nav izslēgts, saskarsies ar finansiāla rakstura problēmām. Taču pateicoties savam apķērīgumam un plašajam kontaktpersonu lokam, agri vai vēlu spēsi tās atrisināt! Ikdienas darbos būsi precīzs un punktuāls. Uz tevi noteikti varēs paļauties. No pienākumiem brīvajā laikā, mācēsi baudīt dzīvi, palīdzēt arī apkārtējiem uzturēt možu un jautru noskaņojumu.

ZIVIS Panākumi lielā mērā būs atkarīgi no tavas pašsajūtas. Ja spēsi noskaņot sevi gaišām domām, darbi ritēs uz priekšu daudz raitāk nekā tad, ja tos veiksi sadrūmis. Zvaigznes viennozīmīgi iesaka ieklausīties tuvāko kolēģu ieteikumos gan attiecībā uz darbu, gan privāto dzīvi! Kāds Zivs zīmes pārstāvis negaidīti var pievērsties jaunam hobijam, turpretim cits, uzsākt kopdzīvi ar mīļoto. Nedēļas nogalē ieteicams atturēties no alkohola lietošanas.