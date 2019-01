Astroloģiskā prognoze no 14. līdz 20.janvārim

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS Nedēļas sākumā var saasināties attiecības ar sadarbības partneriem, priekšniecību. No savas puses esi savaldīgs un diplomātisks, kā arī aktīvāk meklē kompromisus. Trešdien un ceturtdien situācija darba lietās uzlabosies, kas jūtami pacels tavu garastāvokli. Nav izslēgts, radīsies jaunas idejas par materiālā stāvokļa uzlabošanu. Brīvdienās meklēsi iespējas būt kopā ar domubiedriem, uzklausīt citu pieredzi, dalīties ar sevis piedzīvoto.

VĒRSIS Skaidri apzināsies, ka savu panāksi tikai ar nopietna, neatlaidīga darba palīdzību, tāpēc, ilgi nedomājot, atlocīsi piedurknes un ķersies pie lietas. Šāda nostāja ne tikai veicinās panākumu iespējas, bet arī radīs cieņu apkārtējo acīs. Tev šonedēļ būs iespēja sakārtot darba jautājumus un tikt galā ar nekustamā īpašuma, tā labiekārtošanu, remontu saistītām lietām. Nebūs nekāds brīnums, ja lielajā steigā tev pavisam maz laika atliks privātai dzīvei.

DVĪŅI To cik daudz pagūsi, būs atkarīgs gan to tā, kā spēsi saplānot savu darba grafiku, gan cik veiksmīgi pielietosi savā rīcībā esošos resursus! Šonedēļ kā nekad var noderēt tavas analītiskās dotības un saskarsmes spējas. Veicot sarunas ar augstākstāvošajiem, esi lietišķs un kodolīgs, neizplūsti garās diskusijās. No darba brīvajā laikā centies vairāk uzmanības atlicināt savām atvasītēm. Varbūt kopīgi apmeklējiet kādu kultūras pasākumu.

VĒZIS Ja nepieciešams, tad šonedēļ droši vari meklēt jaunus sadarbības partnerus, kā arī censties pilnveidot jau esošās lietišķās saiknes. Nedēļas sākums ir atbilstošs dažādu pārrunu organizēšanai, ar reklāmu saistītiem projektiem. Savukārt, sākot ar ceturtdienu, vari aktīvāk pievērsties finansiālajiem un juridiskajiem jautājumiem. Panākumos būtisku lomu var spēlēt mīļotā cilvēka morālais atbalsts un tīri praktiski padomi.

LAUVA Profesionālajā lauciņā var valdīt zināma steiga, uztraukumi, pat neliels haoss. Tavs uzdevums būs neapjukt, skaidri apzināties prioritāros darbus, kuriem arī veltīt galveno uzmanību. Sevišķi piesardzīgam jābūt, kārtojot juridiskus jautājumus. Šonedēļ izteiktāka veiksme smaidīs radošajām Lauvām. Tās pratīs gūt līdzcilvēku aplausus, novērtējumu. Brīvdienās velti laiku savai labsajūtai. Der apmeklēt SPA salonu vai izmantot pirts procedūras.

JAUNAVA Pasmaidi, tā uzlabosi sev omu un padarīsi saskarsmi ar apkārtējiem kaut nedaudz gaišāku. Attiecībās ar otro pusīti var iezagties greizsirdības velniņš, kurš tā vien kacinās un provocēs uz strīdiem. Zvaigznes viennozīmīgi neiesaka ļauties šaubām par partnera uzticību. Esi drošs, tās ir tikai nelāgas aizdomas, emocijas. Darba lietās nedēļa būs samērā mierīga, lai neteiktu pat nedaudz pasīva.

SVARI Šī var izrādīties ļoti noslogota, taču vienlaikus panākumiem bagāta nedēļa. Tev vajadzēs turēt līdzi jaunumiem savā darbības sfērā, veikt nepieciešamos uzlabojumus, jaunievedumus. Jūtamu atbalstu panākumos var sniegt tuvākie kolēģi, kuri izpalīdzēs ne vien ar padomu, bet arī praktisku atbalstu. Privātajā dzīvē kaislības var sist augstu vilni. Pielūko, lai sakāpinātās emocijas neliek sastrādāt ko nevēlamu!

SKORPIONS Zvaigznes iesaka būt atvērtākam pret visa veida jauninājumiem, kā arī censties tikt vaļā no novecojušiem uzskatiem. Tieši spēja paplašināt savus apziņas apcirkņus, atteikties no sevi izsmēlušām lietām, var būt izšķiroša panākumu gūšanai. Attiecībās ar kolēģiem esi nedaudz draudzīgāks un dzīvespriecīgāks. Mājas dzīvē ļauj otrajai pusītei uzņemties iniciatīvu, necenties visu noteikt paša spēkiem.

STRĒLNIEKS Tu bez liekas kavēšanā tiksi galā ar sabiedriskiem, juridiskiem un organizatoriskiem jautājumiem, apliecinot sevi kā lielisku profesionāli. Nav izslēgts, ka saņemsi jaunus lietišķos piedāvājumus, taču nesteidz uzreiz tos pieņemt, vispirms kā nākas iepazīsties ar tiem! Kopsummā šonedēļ darba jomā tev smaidīs veiksme. Lai lietas būtu tik pat izdevušās arī privātajā dzīvē, centies būt iecietīgāks un pretimnākošāks pret mīļoto.

MEŽĀZIS Nedēļas sākums vairāk piemērots radošu ieceru īstenošanai. Tava fantāzija sasniegs jaunus augstumus, dos iedvesmu patiesiem garadarbiem. Padosies arī saskarsme ar līdzgaitniekiem. Nedēļas otrajā pusē noskaņojums var kļūt lietišķāks, kas atvieglos ikdienas darbu izpildi. Varbūt nāksies pievērsties savu profesionālo iemaņu pieslīpēšanai, apmeklējot kādus kursus vai dodoties pieredzes apmaiņas braucienā.

ŪDENSVĪRS Meklēsi aiz vien jaunas izaugsmes iespējas. Kādam Ūdensvīram tas nozīmēs papildus pienākumu uzņemšanos esošajā darba vietā, savukārt cits lūkosies pēc pavisam jauniem apvāršņiem. Ja tev pieņemami būtiski lēmumi, labāk atlikt tos uz nedēļas vidu, jo tad tavas vēlmes kļūs stabilākas, skaidrākas. Saskarsmē ar kolēģiem viegli radīsi kopīgu valodu. Nav izslēgts, kāds pret tevi sāks izjust romantiskas jūtas.

ZIVIS Pacietība, kā arī spēja ilgstošāk nekā ierasts koncentrēties veicamajiem pienākumiem, būs ļoti būtiska tavos panākumos. Ja sajūti sevī uzkrājamies negatīvās emocijas, centies no tām atbrīvoties ar fizisku aktivitāšu palīdzību, kā arī mēģini rast uzticamu personu, kurai izkratīt savu sirdi. Mīlas dzīvē šonedēļ būs grūti ko prognozēt. Daudz kas būs atkarīgs no tava garastāvokļa, mirkļa impulsiem.