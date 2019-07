Astroloģiskā prognoze no 15. līdz 21.jūlijam

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS Ja vēlies mierīgi sadzīvot ar apkārtējiem, tad noteikti atturies no vēlmes pamācīt līdzgaitniekus pareizai dzīvei. Vēlamāk pievērst uzmanību paša nebūšanām, izrādīt centienus sakārtot mīlas lauciņā notiekošo. Tev šonedēļ daudz labāk padosies individuālas aktivitātes nevis kolektīvs darbs. Sevišķi labi spēsi apliecināt tie Auni, kuri saistīti ar dzīves radošo pusi, strādā reklāmas, mārketinga lauciņā.

VĒRSIS Nevajadzētu ļaut neuzmanībai vai paviršībai radīt liekus kavēkļus. Jo īpaši piesardzīgam vajadzētu būt finansiālajos jautājumos. Saskarsmē ar apkārtējiem būsi draudzīgs un dzīvespriecīgs, kas vairos iespējas gūt jaunus paziņas, domubiedrus. Kopumā nedēļa vairāk piemērota radošu ieceru īstenošanai, kontaktu dibināšanai, dažādu kursu, semināru apmeklēšanai. Brīvdienās alksi pēc otrās pusītes sabiedrības.

DVĪŅI Interesanta un aizraujoša nedēļa. Vienīgais, kas var likt zināmus šķēršļus panākumiem, ir tavs slinkums un nevēlēšanās mainīt kaut ko savā ikdienā. Ja pārvarēsi minēto problēmu, tad ātri vien spēsi sasniegt pavisam citu dzīves kvalitāti. Zvaigznes iesaka mācīties ne tikai no savām, bet arī citu kļūdām, kā arī rūpīgāk ieklausīties dzīves pieredzējušāku tuvinieku padomos. Nedēļa nogalē var rasties iespēja iesaistīties kādā aizraujošā piedzīvojumā.

VĒZIS Nedēļas sākumā svarīgi pēc iespējas precīzāk ievērot augstākstāvošo norādes, neizrādīt neapmierinātību ar priekšniecības lēmumiem. Iespējams, tiksi mudināts apgūt jaunas iemaņas, lai varētu uzņemties atbildīgākus pienākumus. Sākot ar nedēļas vidu, var pieaugt interese par garīgajām lietām, reliģiju. Nav izslēgts, kāds Vēža zīmes pārstāvis nolems apmeklēt astrologu vai gaišreģi. Nedēļas izskaņā tavu prātu pilnībā nodarbinās mājas dzīvē notiekošais.

LAUVA Zvaigznes iesaka nedaudz kritiskāk izvērtēt sadarbības partneru piedāvājumus, tā kā tie var izrādīties ne līdz galam pārdomāti, slēpt sevī zemūdens akmeņus. Pareizāk rīkosies tie Lauvas zīmes pārstāvji, kuri pieturēsies pie labi zināmām, pārbaudītām vērtībām un atturēsies no nevajadzīgiem eksperimentiem. Finansiālajā plānā nav izslēgti negaidīti pavērsieni, proti, vari saskarties gan ar pēkšņiem izdevumiem, gan tikt pat negaidītām iespējām papildus nopelnīt.

JAUNAVA Panākumos lielu nozīmi spēlēs saskanīgas attiecības ar kolēģiem, priekšniecību. Tev var tikt uzticēti jauni pienākumi, kurus uztversi kā sava veida izaicinājumu. Pat, ja nonāksi saspringtākās situācijās, lieliski spēsi noorientēties un pieņemt pareizos lēmumus. Ģimenes lietās var valdīt neliels haoss, nenoteiktība. Lielākoties tas būs pamatojams ar tavu mainīgo garastāvokli un dažkārt pārlieku principiālo nostāju. Zvaigznes iesaka būt draudzīgākam, iejūtīgākam pret partneri.

SVARI Ik pa brīdi var pārņemt sajūta, ka tevī īsti neviens neieklausās vai pat apzināti ignorē. Taču šajā sakarā nevajadzētu pārāk pārdzīvot, tev gluži vienkārši būs tieksme visu nedaudz pārspīlēt, uztvert pārlieku saasināti. Zvaigznes iesaka rast uzticamu cilvēku, kuram izsūdzēt savas nebūšanas, no kura smelties morālu iedrošinājumu, uzmundrinājumu. Šonedēļ labākus rezultātus uzrādīs tie Svari, kuri nodarbojas ar starpniecības pakalpojumiem, nekustamo īpašumu.

SKORPIONS Pie apvāršņa var parādīties, kāda ļoti simpātiska pretējā dzimuma būtne, kura tā vien piesaistīs tavu uzmanību. Precētajiem Skorpioniem vajadzētu būt godprātīgiem, nekrist kārdinājumā. Savukārt brīviem zīmes pārstāvji, pie vēlēšanās, spēs piedzīvot patiesi krāšņu romānu. Darba lietās viss ritēs savu gaitu, attiecīgi nekādi lielie uztraukumi, pavērsieni nav gaidāmi. Lai profesionālajā plānā viss būtu patiesi labvēlīgi, centies uzturēt harmoniskākas attiecības ar kolēģiem.

STRĒLNIEKS Rūpīgāk koncentrējies veicamajiem pienākumiem un netērē laiku otršķirīgām lietām! Komunikācijā ar sadarbības partneriem centies būt nopietnāks un konstruktīvāk pamatot savu skatu punktu, nodrošināties ar pārliecinošu argumentāciju. Ja tev kārtojami ar tieslietām saistīti jautājumi, zvaigznes iesaka pieaicināt zinošu speciālistu, atturēties no kārdinājuma ietaupīt. No darba brīvajā laikā ieteicamas sportiskas aktivitātes, jo tās vislabāk palīdzēs tev atbrīvoties no liekās spriedzes.

MEŽĀZIS Šis tev būs interesants un veiksmīgs periods. Tavs noskaņojums ik pa brīdi kļūs patiesi radošs, inovatīvs. Arī profesionālie panākumi un atzinība no priekšniecības puses tev būs turpat vai garantēta. Saskarsmē ar līdzgaitniekiem valdīs harmonija, sevišķi jau attiecībās ar kolēģiem. Mīlas lauciņā nav izslēgtas nelielas domstarpības ar mīļoto, taču tās būs viegli atrisināmas, ja vien būsi pietiekoši piekāpīgs, pretimnākošs. Nedēļas nogale piemērota nelielam izbraucienam pie dabas.

ŪDENSVĪRS Šī nedēļa nav pati piemērotākā, lai uzsāktu jaunus projektus vai dotos ārzemju braucienos. Daudz labāk padosies labi zināmi, ierasti darbi, visdažādāko formalitāšu kārtošana, birokrātiskās lietas. Ja nepieciešams, vari apmeklēt valsts iestādes, pievērsties ar grāmatvedību, dzīves organizatorisko pusi saistītajam. Attiecību jomā tieksies pēc lielākas brīvības, nelabprāt uzņemsies jaunas saistības.

ZIVIS Šonedēļ pieaugs tavas analītiskās dotības, saimnieciskās prasmes. Nav izslēgts, tiksi pamanīts no augstākstāvošo puses. Savu neapšaubāmi pierādīs tie Zivs zīmes pārstāvji, kuri saistīti ar zinātnes, tūrisma un loģistikas jomu. Pilnīgi iespējams, aktualizēsies ar nekustamo īpašumu, mantojumiem vai ģimenes biznesu saistītās lietas. Ja esi plānojis veikt kādu lielāku pirkumu, tad zini ka tam piemērotāka būs nedēļas otrā puse. Brīvdienās labprāt pavadīsi laiku vienatnē.