Astroloģiskā prognoze no 16. līdz 22. decembrim

AUNS Dažiem Auna zīmes pārstāvjiem šī var izrādīties psiholoģiski sarežģīta nedēļa. Galvenokārt tādēļ, ka nāksies tikt galā ar iekšējiem psiholoģiska rakstura sarežģījumiem, risināt smagnējus attiecību jautājumus. Darba lietās par laimi viss ritēs savu gaitu, tu ātri vien tikti galā ar ikdienišķajiem pienākumiem, pārējo laiku atlicinot profesionālo iemaņu pieslīpēšanai, pieredzes apmaiņai ar kolēģiem.

VĒRSIS Vēlmi būt situācija noteicējam, zvaigznes iesaka ietērpt nedaudz diplomātiskākā veidolā, citādi saskarsme ar līdzcilvēkiem var kļūt patiesi apgrūtināta. Kopumā nedēļa piemērota dažādu saimniecisku jautājumu risināšanai, grāmatvedības lietām, birokrātiskām niansēm. Svarīgi nepārforsēt ar darba slodzi, pienācīgi daudz laika veltot kvalitatīvai atpūtai! Nedēļas nogalē labsajūtu sagādās kopīgi pavadītais laiks ar tuviniekiem.

DVĪŅI Veiksmīgi veidosi jaunus kontaktus, paplašināsi savus zināšanu apvāršņus. Ja nepieciešams, vari pievērsties uzņēmuma reklamēšanas pasākumiem, piedaloties izstādēs, stājoties plašākas publikas priekšā. Mīlas dzīvē pirmssvētku nedēļa solās būt krāšņa un atmiņā paliekoša. Nav izslēgts, ka nolemsi partnerim sagādāt patīkamu romantisku pārsteigumu. Par ko pateicībā, otrā pusīte veltīs tev nedalītu uzmanību.

VĒZIS Pašā nedēļas sākumā tev var būt grūtāk koncentrēties garīgajam darbam. Jūtamākus panākumus spēsi gūt, darbojoties individuāli. Nedēļas vidus var nest zināmas pārmaiņas tavā ikdienā. Kāds Vēža zīmes pārstāvis var tikt pie jauniem pienākumiem vai pat algas pielikuma. Attiecības ar kolēģiem būs tiešā veidā atkarīgas no tava noskaņojuma. Ja spēsi sevī uzturēt gaišu omu, kolektīvā valdīs draudīga atmosfēra. Nedēļas nogalē, pilnā sparā gatavosies Ziemassvētku svinēšanai.

LAUVA Gandrīz vai nemitīgi atradīsies sabiedrības uzmanības centrā, pievērsīsi ietekmīgu cilvēku skatienus. Būtiski nepārforsēt ar ārišķību, nekļūt lielīgam, nepārspīlēt savas patiesās iespējas. Tev šonedēļ lieliski padosies intelektuāla rakstura pienākumi, analītiski pētnieciskā darbība. Veiksme smaidīs arīdzan tām Lauvām, kuras nodarbojas ar tēlotājmākslu, dizainu, noformēšanu. Nav izslēgts, pa brīžiem aizdomāsies par filozofiskiem, globāliem jautājumiem, meklēsi dziļāku dzīves jēgu.

JAUNAVA Var pieaugt profesionālās ambīcijas. Tas savukārt nozīmē to, ka tu vairāk laika veltīsi jaunu darba iespēju meklējumiem, lietišķu kontaktu dibināšanai. Ja visa veida plānošanai, ideju ģenerēšanai šī nedēļa vēl ir daudzmaz piemērota, tad reālas pārmaiņas savās profesionālajās gaitās šobrīd noteikti nevajadzētu veikt! Labāk velti nedaudz vairāk uzmanības ģimenes dzīvei, attiecībām ar tuviniekiem, jo īpaši ar atvasītēm!

SVARI Nopietnība, lietišķums, kā arī spēja ilgstoši koncentrēties noteikta uzdevuma veikšanai būs pamats tavai tālākajai karjeras izaugsmei. Tu nebaidīsies pieņemt atbildīgus, tālejošus lēmumus, galvenokārt jau tādēļ, ka pirms galējā vārda, būsi pienācīgi visu izvērtējis. Nedēļas vidus ir piemērots pārrunām ar augstākstāvošajiem, sponsoriem, cita veida atbalstītājiem. Turpretim, sākot no trešdienas, droši vari doties uz valsts iestādēm, risināt ar nekustamo īpašumu, tā apdrošināšanu saistītus jautājumus.

SKORPIONS Svarīgi mācīties ne tikai no savām, bet arī līdzgaitnieku kļūdām. Atturies no pārmērīgi principiālas nostājas, jo tā pasargāsi sevi no nevajadzīgiem konfliktiem, citiem sarežģījumiem. Ja tev veicami apjomīgāki finansiālie darījumi, labāk tos īstenot nedēļas vidu vai otrajā pusē. Attiecību samezglojumus vieglāk izdosies atšķetināt nedēļas sākumā, kad tava nostāja pret partneri būs daudz atklātāka, vienkāršāka.

STRĒLNIEKS Nedēļas sākumā droši vari īstenot atbildīgākos, sarežģītākos profesionālos pienākumus. Kārtojot naudas jautājumus, zvaigznes iesaka ieklausīties priekšnojautā, neļauties vieglas peļņas kārdinājumam. Trešdiena un ceturtdiena būs atbilstoša veida sabiedrisku ieceru īstenošanai, sanāksmju rīkošanai, pārrunām ar ārzemju sadarbības partneriem. Nedēļas nogalē liktenis dos iespēju pilnībā ļauties sev tīkamām lietām, pavadīt laiku kopā ar ģimenes locekļiem.

MEŽĀZIS Tie Mežāži, kuri saistīti ar kultūras dzīvi, šonedēļ būs patiesi noslogoti. Taču lielie pienākuma apjomi sola arī tikt pat jūtamus darba augļus, varbūt pat ienākumu uzlabošanos. Svarīgi veicot ikdienas pienākumus, saglabāt gaišu, optimistisku skatu uz dzīvi, neļaut apkārt esošajai pelēcībai nomākt savu omu! Tuvojoties nedēļas izskaņai, aizvien mazāk nāksies uztraukties par profesionālajiem pienākumiem, tai vietā tu varēsi ļauties nesteidzīgiem atelpas brīžiem, Ziemassvētku dāvanu iegādei.

ŪDENSVĪRS Lai sasniegtu savu, būsi gatavs, iet uz visu banku! Patiesi enerģiskā, neatlaidīgā attieksme pret darbu, nozīmē, ka sasniegsi labus profesionālos rādītājus. Taču zvaigznes atgādina, ka ne tikai rezultātiem ir nozīme, būtu vēlams vairāk rūpēties par savu veselību, nepārslogojot sevi nedz garīgajā, nedz fiziskajā plānā. Vislabāk no ikdienas steigas, uztraukumiem palīdzēs atslēgties meditācija, pirts procedūras un baseina apmeklējums.

ZIVIS Tevi šonedēļ raksturos nosvērtība, spēja rast kompromisus šķietami bezcerīgās situācijās un labas saskarsmes dotības. Ja nepieciešams, vari pievērsties dažādu pārrunu veikšanai, turpmākās biznesa stratēģijas izstrādāšanai, kā arī analītiskajiem pienākumiem. Nav izslēgts, ka šonedēļ sevi apliecinās tie Zivs zīmes pārstāvji, kuri saistīti ar zinātnes lauciņu, jo īpaši ķīmiju, farmāciju un medicīnu.