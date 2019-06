Astroloģiskā prognoze no 17. līdz 23.jūnijam

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS Panākumi šonedēļ var būt tiešā veidā atkarīgi no tava sarunas stila, spējas rast kompromisus un neapjukt saspringtās situācijās. Mācies ne tikai no savām, bet arī citu kļūdām, tā ietaupīsi sev laiku un nervus. Nav izslēgts, ka liktenis tevi savedīs kopā ar kādu ietekmīgu personu, kura turpmāk spēs dot ne vienu vien vērtīgu padomu. Nedēļas nogali velti ģimenei. Īpaši akcentē uzmanību savu atvasīšu dzīvē notiekošajam.

VĒRSIS Tu nepaguris rosīsies, pūlēsies vaiga sviedros, lai uzlabotu materiālo situāciju, apliecinātu sevi profesionālajā plānā. Neapšaubāmi, ka centība, neatlaidība atmaksāsies! Lai atvieglotu ceļu uz panākumiem, mēģini savā darba ikdienā ieviest vairāk novitāšu, censties paskatīties uz ierastajām lietām no savādāka, nedaudz filozofiskāka, radošāka rakursa. Attiecībās ar mājiniekiem daudz kas būs atkarīgs no tavas omas, kura gan solās būt tīri optimistiska visas nedēļas garumā!

DVĪŅI Šī nedēļa ir kā radīta, lai ļautos savam vaļaspriekam, baudītu atvaļinājuma iespējas. Ja situācija tomēr liek koncentrēties darba jautājumiem, tad zini, ka tev labāk sekmēsies individuālas aktivitātes. Vēlams ieturēt lielāku modrību, kārtojot finanšu darījumus, nododot visa veida atskaites. Ģimenes dzīvē no tevis staros dzīvesprieks un bezrūpība. Nedēļas nogalē esošo Līgo vakaru visticamāk nolemsi sagaidīt ārpus pilsētas.

VĒZIS Vēlams būt savaldīgam, necensties steidzināt notikumu gaitu, kā arī vairāk ticēt sev, panākumiem. Mēģini noskaņoties uz dzīvespriecīgas nots, tad ne tikai oma būs gaišāka, bet arī darba ikdiena neliksies tik pelēcīga, vienmuļa. Ja tomēr rodas kļūdas, nepilnības, nekautrējies atzīt tās! Atceries, mēs visi reiz pieļaujam kādu ačgārnību. Pilnīgi iespējams, tev uzplauks romantiskas jūtas, pret kādu no jaunajiem kolēģiem, taču tu tās nolemsi paturēt pie sevis.

LAUVA Nedari pāri savai veselībai nedz ar pārmērīgu darba slodzi, nedz ar ieslīkšanu baudu pasaulē. Centies it visā ievērot mērenību, rast balansu starp savām vēlmēm un patiesajām iespējām. Ja tev kārtojamas attiecību lietas, tam piemērotāka būs nedēļas pirmā puse. Sākot ar trešdienu, tevī var mosties jaunas profesionālās ambīcijas, kuras liks uzstādīt tālejošus mērķus. Taču, kā jau minēts iepriekš, zvaigznes silti iesaka nedaudz paškritiskākam, mēģināt maksimāli objektīvi novērtēt situāciju.

JAUNAVA Nedēļa atbilstoša jau iesāktu darbu īstenošanai. Tu droši varēsi paļauties uz savām organizatora dotībām, saimnieciskajām iemaņām. Ja situācija to prasīs, pratīsi uzņemties iniciatīvu, tiksi galā ar papildus atbildības nastu. No pienākumiem brīvajā laikā, vēlēsies būt mīļotā cilvēka apskāvienos, baudīt kopīgas aktivitātes. Zvaigznes iesaka būt atvērtākam attiecībā pret partneri par savām patiesajām vēlmēm, noskaņojumu.

SVARI Pateicoties savām neapšaubāmajām runas dotībām un šarmam, tev gana viegli izdosies iekarot līdzcilvēku uzmanību, izpelnīties viņu simpātijas, atzinību. Šī kopsummā būs veiksmīga nedēļa ar masu medijiem, politiku, mārketingu saistītajiem Svaru zīmes pārstāvjiem. Nav izslēgts, ne reizi vien aizdomāsies ar dzīves patiesajām vērtībām, meklēsi sevī garīgo izaugsmi. Mīlas dzīvē svarīgākais norisināsies nedēļas nogalē. Attiecībās ar otro pusīti meklēsi dziļāku jēgu, saturu.

SKORPIONS Profesionālajā plānā smaidīs veiksme! Tev tikai jāprot saskatīt likteņa radītās iespējas un atbilstoši jāizmanto tās! Nav izslēgts, izdosies atrisināt ieilgušu konfliktu ar tuvu paziņu. Šī nedēļa var būt zīmīgāka Skorpioniem, kuri saistīti ar medicīnu, psiholoģiju un farmāciju. Laulības ostā ik pa brīdim var uzbangot kāds augstāks vilnis, taču par laimi nekādi asie strīdi neiezīmējas! Nedēļas nogalē droši ļauj sev atpūsties, aizmirsti par ikdienas raizēm, uztraukumiem.

STRĒLNIEKS It visā tieksies pēc lielākas brīvības sajūtas, neatkarības, nelabprāt uzņemsies jaunas saistības. Šonedēļ vieglāk no rokas ies radošas lietas. Saskarsmē ar priekšniecību atturies no paaugstināta toņa, necenties izrādīt savu pārākumu zināšanās vai dzīves viedumā, labāk saglabā diplomātiskas, lietišķas attiecības. Ir vērts ieklausīties otrās pusītes sniegtajos padomos, nerīkoties tai par spīti. Esi apzinīgāks tēriņos, neļauj mirkļa iegribām ņemt virsroku.

MEŽĀZIS Būsi patiesi aizņemts ar darba jautājumiem. Nav izslēgts, ka tev būs lieliskas iespējas būt papildus ienākumus, kuras arīdzan nekautrēsies izmantot. Tikai pielūko, lai tava izteiktā noslogotība ar darba lietām, nesāk apgrūtināt attiecības ar tuviniekiem! Saskarsmē ar otro pusīti centies būt jautrāks, bezrūpīgāks, mēģināt kopdzīvē ienest vairāk emociju, romantikas. Kādam Mežāzim, diemžēl, var sākt niķoties autotehnika.

ŪDENSVĪRS Šis tev izvērtīsies par ļoti rosīgu, aktīvu un auglīgu periodu. Vari droši smelties jaunas zināšanas, kā arī nodot tālāk savā rīcībā esošās iemaņas, informāciju. Komunicējot ar apkārtējiem, spēsi prasmīgi pielietot psihologa dotības, saskatot cilvēka patieso būtību, motivāciju. Ja tev šonedēļ jātiekas ar jauniem sadarbības partneriem, drošāk paļaujies uz intuīcijas diktēto, necenties it visā uzreiz mēģināt saskatīt dzelžainu loģiku, pamatojumu. Attiecībā pret pretējo dzimumu būsi koķetīgs, pilns humora, asprātības.

ZIVIS Nedēļas sākumā būsi saspringts, par kaut ko noraizējies. Zvaigznes saka priekšā, ka tava apkārtējās vides uztvere būs kļuvusi pārlieku saasināta, kas arī izskaidros psiholoģisko spriedzi. Lai mazinātu iekšējos konfliktus, vēlams vairāk laika pavadīt sarunās ar uzticamiem, tuviem cilvēkiem. Nedēļas otrajā pusē tava oma jūtami uzlabosies. Arī darba lietās aizķeršanos būs mazāk kā līdz šim. Brīvdienās alksi pēc ģimenes locekļu sabiedrības.