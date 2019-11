Astroloģiskā prognoze no 18. līdz 24.novembrim

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS Esi saudzīgāks, iejūtīgāks, saskarsmē ar līdzgaitniekiem. Ja spēsi uzturēt draudzīgu, laipnu gaisotni ap sevi, arī profesionālie jautājumi risināsies daudz raitāk. Nav izslēgts, kādam Auna zīmes pārstāvim šonedēļ var nākties risināt ar dzīvesvietas mainu, tās remontu, labiekārtošanu saistītus jautājumus. Ja vien spēsi skaidri apzināties savas vēlmes, pateicoties sev raksturīgajam enerģiskumam, mērķtiecībai, panāksi visu, ko būsi iecerējis!

VĒRSIS Tu viegli panāksi kopīgu valodu ar apkārtējiem, izpelnīsies viņu ievērību, uzticību. Piemērota nedēļa visa veida pārrunu veikšanai, jaunu projektu kaldināšanai. Taču, uzsākot jaunus darbus, ir jābūt piesardzīgam, jo astroloģiskā situācija var veicināt dažādus pārpratumus, nesaprašanās ar augstākstāvošajiem, komandas biedriem, kā arī radīt dažu labu tehnisku kļūmi, kavēkļus. Attiecībās ar ģimenes locekļiem tev nebūs nekādu problēmu panākt saprašanos par ikdienišķiem jautājumiem.

DVĪŅI Šī var izrādīties interesanta nedēļa tiem, kuri vēlas apliecināt sevi radošajā lauciņā, ar izklaidi, pavārmākslu saistītajā biznesā. Pārējiem jābūt piesardzīgākiem tajā, kas skar finansiālo darījumu kārtošanu, tieslietas, tehnisku jautājumu risināšanu. Nav izslēgts, ka šonedēļ aktualizēsies mīlas frontē notiekošai. Spēja rast sapratni, dvēselisko saikni ar otro pusīti, spēlēs būtisku lomu laimīgas turpmākās kopdzīves veidošanā. Zvaigznes iesaka parūpēties par negaidītu, romantisku pārsteigumu partnerim.

VĒZIS Nedēļa sākumā, kāds no kolēģiem var mēģināt izrīkot, komandēt tevi. Nekas prātīgs viņam gan nesanāks, jo tu ātri vien konkrēto personu noliksi pie vietas, pie kam, spēsi izdarīt to ar ļoti smalku, diplomātisku pieeju. Nedēļas vidū var nākties aktīvāk pievērsties saimnieciskiem jautājumiem, uzņemties organizatoriskos pienākumus. Komunikācijā ar augstākstāvošajiem pratīsi uzturēt veselīgu lietišķo noskaņu, panākt sev vēlamākus nosacījumus turpmākajiem darbiem. Brīvdienās alksi pēc vienkāršām dzīves baudām.

LAUVA Tev svarīga būs apkārtējo atzinība, kur vēlēsies saņemt komplimentu, uzslavu formā. Lai iegūtu kāroto novērtējumu, būsi gatavs pūlēties vaiga sviedros, apgūt jaunas iemaņas, papildināt profesionālās zināšanas. Zvaigznes gan iesaka nepārspīlēt ar aktivitātēm, mēģināt savā rīcībā ieturēt samērību un apdomu. Ir vērts vairāk rūpēties par paveiktā kvalitāti nevis kvantitāti! Ģimenes dzīvē viss pamazām ritēs savu gaitu. Tu labi sapratīsies ar atvasītēm, iespējams, kopīgi pievērsīsieties jaunam hobijam.

JAUNAVA Nedēļas sākumā būtiski ieturēt mērenību, līdzsvaru it visā, ko dari! Ja ļausies sev raksturīgajai vēlmei visu paveikt perfekti, nevainojami, ātri vien vari iztērēt laiku dažādiem sīkumiem, tādejādi neveltot pienācīgi daudz uzmanības patiesi svarīgām lietām! Ir vērts ieklausīties pieredzes bagātāku kolēģu ieteikumos un atturēties no spītības, iedomības. Nedēļas otrajā pusē uzķersi vajadzīgo darba ritmu un spēsi paveikt to, ko iepriekš būsi iekavējis.

SVARI Līdz nedēļas vidum, rēķinies, ka tev nāksies laiku pavadīt lielā steigā. Aktīvu rīcību prasīs gan darba fronte, notiekošais gan mājas dzīvē. Svarīgi neapjukt spraigajos notikumos, kā arī nezaudēt ticību panākumiem! Nedēļas otrā puse solās būt daudz mierīgāka un emocionāli vieglāka. Nav izslēgts, radīsies iespējas izveidot noderīgus lietišķos kontaktus, rast ciešāku saini ar esošajiem ārzemju sadarbības partneriem. Nedēļas izskaņā kā nākas atpūties, atslābini savu nervu sistēmu!

SKORPIONS Turies pie pārbaudītām vērtībām, neļaujies pierunāt sevi iesaistīties apšaubāmo darījumos, cītīgāk rūpējies par savu profesionālo reputāciju, sabiedrisko tēlu! Šonedēļ labāk atlicināt laiku profesionālo zināšanu papildināšanai, jaunu kontaktu veidošanai un esošo darba iemaņu pieslīpēšanai. Attiecībās ar mīļoto pratīsi uzturēt kaislīgu, emocionāli piesātinātu gaisotni, par ko partneris izrādīs viennozīmīgu gandarījumu.

STRĒLNIEKS Samērā jautra, bezrūpīga nedēļa, kurā varēsi nedaudz vairāk laika veltīt sev tīkamām lietām. Veicot ikdienas pienākumus, esi piesardzīgāks ar visa veida aprēķiniem, juridiskajiem jautājumiem, neļauj straujajai rīcībai radīt nevajadzīgas neuzmanības kļūdas! Šonedēļ būtu prātīgāk atturēties risināt nekustamā īpašuma jautājumus. Turpretim, zaļo gaismu zvaigznes dos visa veida radošajām iecerēm. Brīvdienas centies pavadīt kopā ar atvasītēm!

MEŽĀZIS Šonedēļ zvaigznes tev iesaka strādāt individuāli, lai koncentrētos, tev būs nepieciešams miers un klusumus. Tu šobrīd droši vari koncentrēties darbam ar dokumentāciju, veikt nelielus pārkārtojumus darba procesā, risināt finansiāla rakstura sarežģījumus. Galvenais, it visā saglabāt tev raksturīgo apdomību un sistemātiskumu. Saskarsmē ar priekšniecību vēlams būt diplomātiskākam, atturēties no uzstājības vai sakāpinātiem pārmetumiem. Brīvdienās ieteicams pievērsties fiziskām aktivitātēm.

ŪDENSVĪRS Tu pilnībā veltīsi sevi profesionālajai jomai. Šoreiz tava pašaizliedzība, enerģiskums noteikti atmaksāsies! Pateicoties gūtajiem panākumiem, veidosies lieliskas iespējas apliecināt augstākstāvošajiem, ka esi gatavs ieņemt augstāku amatu, uzņemties daudz nopietnākus pienākumus! Saskarsmē ar kolēģiem spēsi viegli rast kopīgu valodu, ātri iekļauties komandas darbā. Privātajās lietās, daudz kas būs atkarīgs no spējas, apzināties savas patiesās vēlmes, būt atklātam pret partneri par saviem nākotnes plāniem.

ZIVIS Tev ik pa brīdim, labpatiks dzīvot savā iedomu pasaulē, tādejādi patveroties no ikdienas nejaucībām un pelēcības. Derētu vienīgi parūpēties, lai sakāpinātā fantāzija nerada liekus misēkļus darba jautājumos! Proti, ja saņem jaunas norādes no priekšniecības, veic būtiskas pārrunas ar sadarbības partneriem, klientiem, stāvi ar abām kājām uz zemes, maksimāli koncentrējies sarunu biedra sacītajam! Šonedēļ zvaigznes iesaka būt nedaudz apdomīgākam ar naudas lietām, mēģināt atturēties no impulsa pirkumiem.