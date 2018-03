Astroloģiskā prognoze no 19. līdz 25. martam

Atslēgvārdi horoskopi | astroloģiskā prognoze

AUNS Tev padosies visa veida intelektuālās nodarbes. Līdz trešdienai, vari kārtot dokumentāciju, slēgt līgumus. Lai neiekultos liekās nepatikšanās, pacenties būt vērīgāks attiecībā pret priekšniecības norādēm, kā arī esi uzmanīgs ar izteicieniem, secinājumiem, jo tie var izrādīties nedaudz pārsteidzīgi. Nedēļas otrajā pusē velti vairāk laika ar ģimeni saistītajam. Parūpējies, lai otrā pusīte jūtās gana aprūpēta, netiek apdalīta ar tavu uzmanību. Brīvdienās par sevi var likt manīt kāda hroniska kaite.

VĒRSIS Būsi prasīgs gan attiecībā pret sevi, gan apkārtējiem. Pielūko vienīgi, lai pārmetumi līdzcilvēku virzienā, no tavas puses, nekļūtu pārāk tieši vai skarbi. Tu daudz vairāk panāksi ar diplomātisku, draudzīgu pieeju un pārdomātu argumentāciju. Nav izslēgts, tu iesaistīsies jauna projekta īstenošanā, kurš dos labas iespējas nostiprināt materiālo bāzi. Personīgajā dzīvē šonedēļ valdīs miers un saticība. Otrā pusīte tev var sagādāt negaidītu pārsteigumu.

DVĪŅI Tev priekšā būs daudz tikšanos, liels informācijas apjoms, no kura nāksies ātri vien izkristalizēt svarīgāko. Būtu labi, ja tev blakus atrastos uzticami palīgi, kurus, pie nepieciešamības, varētu piesaistīt saviem darbiem. Saskarsmē ar priekšniecību centies būt pēc iespējas lietišķās un lakoniskāks, atturēties no gariem skaidrojumiem. Kādam Dvīņu zīmes pārstāvim var nākties doties neplānotā komandējumā, taču viņu tas nesatrauks, tieši pretēji, jauni izaicinājumi liksies pat ļoti vilinoši.

VĒZIS Radoša nedēļa, kuras laikā dzims vairākas perspektīvas idejas, kuru īstenošanai gan var pietrūkt finansiālā pamata. Taču tas nebūt nenozīmē, ka arī nākotnē to realizācija būs liegta. Tieši pretēji, piesaistot vajadzīgos cilvēkus, tās var nest labu peļņu. Šonedēļ zvaigznes iesaka darboties vienam vai arī nelielā kolektīvā, jo ļaužu masas ātri padarīs tevi nervozu, mazinās koncentrēšanās spējas. Atpūsties pēc darba vislabāk palīdzēs ģimenes klātbūtne. Ieteicamas arī visa veida ūdens procedūras.

LAUVA Lai panāktu kārotos rezultātus, būsi gatavs enerģiski un neatlaidīgi strādāt. Tevi nebaidīs grūtības. Saskarsmē ar apkārtējiem viegli radīsi kopīgu valodu, kļūsi par sava veida līderi, padomdevēju. Zīmīga nedēļa Lauvām, kuras saistītas ar masu medijiem, izklaides biznesu. Naudas lietās tev smaidīs veiksme, kaut arī dažubrīd tu varu kļūt pārlieku aizrautīgs tēriņos. Attiecībās ar ģimenes locekļiem valdīs abpusēja sapratne.

JAUNAVA Pieaugs tavas analītiskās dotības, tev tikai jāprot tās pareizi likt lietā. Droši vari pievērsties visa veida pētnieciskajai darbībai, saimnieciskajām lietām, meklēt jaunus lietišķos kontaktus. Sākot ar trešdienu, vari doties pieredzes apmaiņas braucienos, gūt jaunas zināšanas. Taču esi dubultā piesardzīgs, slēdzot visa veida līgumus, rūpīgi iepazīsties ar parakstāmo dokumentu saturu. Mīlas jomā šī nedēļa būs mierīga, nekādas vētras, negaisi nav gaidāmi.

SVARI Tava iztēle un fantāzija darbosies teicami, pieaugs vēlme aktīvi darboties un mainīt lietas sev izdevīgā gultnē. Visas nedēļas garumā vari rīkot visdažādākās tikšanās, slēgt darījumus. Sadarbības partneri atbalstīs tavas idejas. Mājas dzīvē tieksies pēc lielākās brīvības. Laulātais būs saprotošs, taču tas nenozīmē, ka vari sākt viņu ignorēt, centies rast kompromisu starp savām un mīļotā cilvēka vēlmēm. Nedēļas nogalē iespējami negaidīti ciemiņi, patīkamas atkalredzēšanās.

SKORPIONS Lielā mērā būsi atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem, līdzgaitnieku attieksmes. Nav pats piemērotākais periods darījumiem ar nekustamo īpašumu. Vēlams arīdzan atturēties no visa veida parādsaistībām. Ja nepieciešams veikt pārrunas ar augstākstāvošajiem, organizē tās trešdien vai ceturtdien. Piektdiena vairāk piemērota darbam ar dokumentāciju, dažādu formalitāšu kārtošanai. Brīvdienās atļaujies būt sev nedaudz bezrūpīgāks, palūkojies uz dzīvi no gaišāka, dzīvespriecīgāka skatu punkta.

STRĒLNIEKS Ar platu smaidu, soļosi pa dzīvi. Pateicoties savai harizmai un daudzpusīgajām interesēm, piesaistīsi apkārtējo uzmanību un simpātijas. Ja esi saistīts ar pedagoģijas vai menedžmenta jomu, vari cerēt uz panākumiem, labojumiem materiālajā plānā. Kaut arī tavi enerģijas krājumi ir gana apjomīgi, tomēr esi piesardzīgs, neiedzīvojies pārpūlēs. Parūpējies, lai tavi spēki tiek veltīti patiesi svarīgām lietām. Brīvajiem zīmes pārstāvjiem šī varētu būt patiesi krāšņa, piedzīvojumiem bagāta nedēļa.

MEŽĀZIS Daži Mežāži var kļūt nedaudz izklaidīgi, jo domas kavēsies privātajā lauciņā, kurā savukārt būs radušies kādi sarežģījumi. Taču, pateicoties savai neatlaidībai un apdomībai, sarežģījumi tiks pārvarēti un būs iespēja atgriezties ikdienas ierastajā ritmā. Nedēļai ritot uz otru pusi, tev var rasties pilnvērtīgas idejas, kā padarīt esošo darba procesu daudz efektīvāku un ienesīgāku. Nedēļas nogalē velti laiku aktīvai atpūtai, tā atslogosi nervu sistēmu un kā nākas izkustēsies.

ŪDENSVĪRS Kādam Ūdensvīram var sašūpoties veselības stāvoklis, it īpaši hroniskās kaites. Zvaigznes iesaka neaizrauties ar ilgām, nogurdinošām darba stundām, vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, sev tīkamā atmosfērā, kompānijā. Tu labi sapratīsies ar jaunāko paaudzi. Pilnīgi iespējams, kādam kļūsi par mentoru. Tava zinātkāre var mudināt apmeklēt kādus savdabīgus kursus, seminārus. Laulības ostā šoreiz ļauj partnerim spēlēt galveno vijoli.

ZIVIS Tu rosīsies daudz vairāk nekā parasti un ne bez mērķa. Pilnīgi iespējams, tev izdosies pabeigt visus iekavētos darbus un vēl pagūsi aizsteigties pa priekšu saviem konkurentiem. Pateicoties panākumiem, veicināsies arī tava pašapziņa. Arī mīļotais cilvēks spēs sniegt savu daļu iedvesmas, motivācijas sasniegt aiz vien jaunas virsotnes. Mājas dzīvē zināmas rūpes var sagādāt atvasītes, viņu skolas gaitas. Iespējams, tev viņu audzināšanās būs jākļūst nedaudz stingrākam, uzstājīgākam.