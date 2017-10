Astroloģiskā prognoze no 2. līdz 8. oktobrim

Atslēgvārdi horoskopi

AUNS Pieaugs tavs enerģētiskais potenciāls, vēlme rosīties, taču pirms uzņemties atbildību, padomā, vai spēsi ar visu tikt galā. Būs tendence vēlamo uztvert par esošo. Aktuāli visi ar ģimeni saistītie jautājumi. Varbūt kāds būs nodarbināts ar mantojumu vai dzīvesvietas maiņas darījumiem. Vari ievirzīt savas atvasītes pieaugušo pasaulē, viņus interesējošās lietās. Brīvdienās būsi negaidīti pārsteigts par straujo notikumu maiņu, kuru dēļ var nākties atcelt kādu pasākumu.

VĒRSIS Vērsīši nebūs mierā ar pašreizējo situāciju savā dzīvē. Nedaudz pietrūks īstas skaidrības par darbu un par privāto jomu. Taču nav vērts uztraukties, jo viss atrisināsies pats no sevis, tev tikai jāiemācās gaidīt. Nedēļas nogalē būsi noskaņots uz ekstremālām izdarībām, vēlēsies izbaudīt kaut ko nebijušu, pat riskantu. No sirds izklaidēsies un finanses tam nežēlosi, pie kam būsi dāsns arī attiecībā uz draugiem.

DVĪNIS Darbosies spontāni un neapzināti, kā rezultātā pats sev radīsi ne mazums sarežģījumu. Nav īpaši labvēlīgs laiks naudas jautājumu kārtošanai. Ja darbā spēsi pierādīt savu oriģināliāti, izcilās prāta spējas, tad stabili nostiprināsi pozīcijas un saņemsi priekšniecības atbalstu vai pat prēmiju. Kāds Dvīnis uzsāks romantisku dēku, taču tā var izrādīties īslaicīga. Par izklaides iespējām lemsi pēc šī brīža materiālā stāvokļa.

VĒZIS Pastāv iespējas daudz ko dzīvē mainīt uz pozitīvo pusi un, ja kāds mēģina tevi atrunāt, nepadodies…Sapratīsi, ka esi tuvu iecerētajam un tas dos stimulu darboties aktīvāk. Palīdzību no malas vari neprasīt, jo spēka un izturības tev pietiks. Nedēļas vidū gaidāms pieredzes apmaiņas brauciens. Nedari neko tādu, kas varētu sabojāt reputāciju, it sevišķi piedomā par savu uzvedību jaunākās paaudzes priekšā. Pārsteigumu sagādās kāda patīkama atkalredzēšanās.

LAUVA Vari apgūt ko jaunu vai paplašināt jau esošās zināšanas. Daži veidos jaunas partnerattiecības, tiksies ar ietekmīgām personām. Noteikti paveic visu iesākto, jo neizdarība var nelabvēlīgi ietekmēt tavas nākotnes iespējas. Ja jūties aizvainots, nedari neko par spīti otram, jo tas kā bumerangs var atgriezties atpakaļ. Atbrīvojies no visa liekā un nederīgā, pārkārto skapi, ielūkojies atvilknēs. Vari labiekārtot dzīvokli, nomainīt interjeru. Lietderīgas būtu arī fiziskās nodarbes.

JAUNAVA Ieteicams rīkot lietišķas tikšanās, rakstīt īsziņas, e–pastus un tvert jaunāko informāciju. Nedaudz uzstājīgāk aizstāvi savus uzskatus, neliekot citiem šaubīties par iegūto piererdzi, zināšanām. Gaidāms kāpums profesionālajā sfērā un, ja spēsi pārliecināt līdzcilvēkus, iegūsi sponsorus projektam. Attiecībā uz simpātiju izrādīšanu, nesper pirmo soli, labāk sagaidi to no otras puses. Apmeklē mākslas izstādes, teātri, papildini garīgo pasauli.

SVARI Ja vēlies kaut ko uzlabot savā ikdienā, tad nekavējies rīkoties! Liela nozīme būs izvēlētajam virzienam, vari kārtot ar profesionālo jomu saistītos jautājumus. Ar savu neatlaidību panāksi diezgan daudz. Iespējamas arī nejaušas sakritības, kuras palīdzēs palielināt maciņa biezumu. Kāds noteikti izmantos oriģinālas idejas un paņēmienus, lai pakāptos pa karjeras kāpnēm, tomēr atceries, ka visam jābūt bez viltus.

SKORPIONS Veiksmīgs laiks skolotājiem un citiem intelektuālā darba veicējiem. Seko savam mērķim, bet nesteidzies notikumiem pa priekšu. Padomu vaicā tikai pieredzējušiem kolēģiem un attiecīgo jomu speciālistiem. Nerisini personiskās problēmas darba laikā un neiejauc visā apkārtējos. Ja tevi kāds aizskāris vai apbēdinājis, nemēģini noslēgties un pagriezt muguru, labāk atrod brīdi, lai kopīgi rastu risinājumu.

STRĒLNIEKS Panākumu un veiksmes nedēļa. Kāds Strēlnieks, iespējams, atradīs ilgi gaidīto un meklēto otro pusīti, kamēr cits iesaistīsies aktīvā darbā. Kāda sagadīšanās var būt liktenīga. Nokārto visus parādus, lai tuvākajā laikā varētu pievērsties jaunām lietām. Ne tavas vainas dēļ var izcelties strīds ar kādu radinieku. Brīvdienās vari sarīkot nelielas viesības un uzaicināt pie sevis tuvākos draugus.

MEŽĀZIS Nonāksi ietekmīgu personu ielenkumā. Nebaidies dibināt attiecības, izklāstīt savus nodomus, jo sasniegumi lielā mērā būs atkarīgi no atbalstītājiem. Līgumu slēgšanu gan atliec uz vēlāku laiku. No tevis staros labsirdība, būsi gatavs palīdzēt ikvienam, kuram to patiešām vajadzēs. Naudu nežēlosi, taču esi uzmanīgs, jo tavu devīgumu var izmantot kāds nelabvēlis. Brīvdienās apciemo vecākus, attālākus radus.

ŪDENSVĪRS Kopumā daudz laika pavadīsi darbā, strādājot ar pilnu atdevi. Tieksies uz visu skaisto, radošo un dosies sabiedrībā, lai sastaptu domubiedrus. Nedēļas vidū pārāk neaizraujies ar ideju apcerēšanu, jo var paslīdēt garām kas nozīmīgs. Centies neaizņemties naudu. Sajūtot apkārtējo kritiku, neņem to tik ļoti pie sirds, jo cik cilvēku, tik viedokļu. Padomā par sevi, velti laiku masiera apmeklējumam, ieteicama arī pirts, vai cita ūdens procedūra.

ZIVIS Gaidāms pēkšņs likteņa pavērsiens, kuru nebūtu ieteicams laist garām. Būsi neziņā par saviem spēkiem, taču ieteikums ir nešaubīties un iet tikai uz priekšu! Iepriecini sevi un centies sagādāt prieku arī citiem. Iespējams, saņemsi ielūgumu no sen neredzētiem draugiem un dosies viņus apciemot. Daiļais dzimums iegūs neviltotu vīriešu uzmanību un kas zina, varbūt pat iesāksies kādas nopietnas un ilgstošas attiecības.