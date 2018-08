Astroloģiskā prognoze no 20. līdz 26.augustam

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS It visā tieksies pēc jauninājumiem, būsi atvērts nopietnākiem izaicinājumiem. Stingri pastāvēsi uz savu, nekādi nevēlēsies atzīt apkārtējo ieteikumus. Tu, protams, sasniegsi cerēto mērķi arī bez līdzcilvēku padomiem, taču, ja ņemsi vērā uzticamu cilvēku viedokli, tad panākumi būs vēl grandiozāki, pamanāmāki. Naudas lietas labāk kārtot nedēļas vidū. Ja vēlies pievērsties privātā dzīvē notiekošajam, labāk darīt to nedēļas izskaņā.

VĒRSIS Uzturoties radošu, inovatīvu cilvēku sabiedrībā, arī tu sāksi ģenerēt jaunas, perspektīvas idejas, kā arī apsvērsi iespējas papildināt profesionālās iemaņas. Nedēļas sākumā esi vērīgāks, kārtojot dokumentāciju, neļauj steigai radīt liekus sarežģījumus. Turpretim, laiks no trešdienas līdz pat sestdienai piemērots, lai īstenotu jaunus projektus, dotos komandējumā. Svētdiena vairāk laika atlicini mājiniekiem.

DVĪŅI Svarīgāko lomu šonedēļ spēlēs mīlestība, romantika. Attiecības ar laulāto būs harmoniskas un kaislīgas. Nav izslēgts, ka pārsteigsi otro pusīti ar neplānotu ceļojumu vai lielāku dāvanu. Tā vai citādi, bet pratīsi iepriecināt mīļoto, liksi viņam justies īpašam. Darba lietām svarīgākas var izrādīties otrdiena un ceturtdiena. Pārrunās ar priekšniecību lieliski mācēsi nostādīt sevi, būsi lietišķs, diplomātisks un pārliecinošs.

VĒZIS Šī lielā mērā būs pārdomu nedēļa, kurā nāksies tikt skaidrībā par svarīgām dzīves niansēm, pieņemt ne vienu vien nopietnu, tālejošu lēmumu. Svarīgi, lai tu pats izlem kā un ko darīt, necenties ietekmēties no apkārtējiem, esi patstāvīgāks. Ģimenes lietās būsi apzinīgs, pašaizliedzīgs, tuvinieku vajadzības stādīsi augstāk par savām vēlmēm. Tikai nepārspīlē, lai atvasītes vai mīļotais tavas pūles nesāk uztvert kā pašsaprotamas, ir svarīgi, lai viņi novērtē tavu ieguldījumu mājas dzīvē!

LAUVA Būsi apķērīgs, pratīsi operatīvi iegūt vajadzīgo informāciju un to pienācīgi likt lietā. Tev droši varēs uzticēt nopietnus pienākumus, tu nebaidīsies no papildus atbildības. Viens no galvenajiem vadmotīviem būs godkāre un vēlme uzrādīt pēc iespējas labākus rezultātus. Augstākstāvošie neapšaubāmi ievēros tavu centību, taču nevajadzētu cerēt, ka tūlīt pat sekos paaugstinājums, līdz tam tev vēl nāksies krietni papūlēties. Privātajā dzīvē meklēsi jaunus piedzīvojumus.

JAUNAVA Tava askētiskā izturēšanās var radīt par tevi nepieejamas personas iespaidu. Ja vairāk pasmaidīsi, atļausies nedaudz pakoķetēt, ātri vien piesaistīsi sabiedrības uzmanību, iegūsi kādu vērtīgu kontaktu vai vienkārši sapazīsies ar interesantiem, oriģināliem cilvēkiem. Trešdien vai ceturtdien kādai Jaunavai var sanākt saskare ar valsts institūcijām, dažādām kontroles iestādēm. Brīvdienās ņem ģimeni pie rokas un dodies kāda izklaides pasākuma virzienā!

SVARI Visas nedēļas garumā var aktualizēties ar nekustamo īpašumu, transporta apdrošināšanu saistītais. Lietišķajos jautājumos būsi patiesi nosvērts un apdomīgs, kas neļaus radīt kļūdas, pieņemt greizus lēmumus. Savukārt mīlas lietās tava uzvedība partnerim var šķist haotiska, grūti izprotama. Necenties skaidrot attiecību lietas, ja esi emocionāli uzbudināts, pagaidi, kamēr nomierināsies un tikai tad izklāsti partnerim savas jūtas, pretenzijas.

SKORPIONS Nopietni strādāsi un vēlēsies tādu pat attieksmi redzēt no apkārtējiem. Būsi neiecietīgs pret slinkošanu vai paviršību. Šī ir piemērota nedēļa, lai veiktu nepieciešamās pārmaiņas darba organizācijā, tiktu vaļā no sadarbībām, kuras sevi ir izsmēlušas un arīdzan, lai meklētu jaunas attīstības, izaugsmes iespējas. Nav izslēgts, ka mīļotais cilvēks var palīdzēt tev ar savām ierosmēm un sniegt tik vajadzīgo morālo atbalstu.

STRĒLNIEKS Tevī modīsies jauni enerģijas krājumi, kuri ļaus īstenot samērā ambiciozas ieceres, uzlabot ienākumus. Pirmdiena un otrdiena ir kā radītas, lai organizētu dažādas tikšanās, prezentācijas, veidotu kontaktu ar ārzemju partneriem. Savukārt trešdien un ceturtdien vari vairāk laika veltīt juridiskām niansēm, visa veida formalitāšu kārtošanai. Brīvdienās tevi visticamāk pārņems bezrūpīgs noskaņojums, kurš būs patiesi atbilstošs dažādu saviesīgu pasākumu apmeklēšanai.

MEŽĀZIS Šonedēļ vari vairākas reizes iekļūt situācijās, kuras jūtami laupīs tavu pacietību, liks apšaubīt kāda cilvēka uzticamību. Veicot atbildīgus darbus, labāk paļaujies tikai uz saviem spēkiem, atsakies no citu palīdzības. Kādam Mežāzim radīsies pēkšņa vēlme uzlabot komforta apstākļus savā miteklī un šai iecerei tiks iztērēts diezgan daudz līdzekļu, taču tie būs tā vērti! Saskarsmē ar mīļoto būsi atklāts un godīgs.

ŪDENSVĪRS Nedēļas sākumā padosies darbi, kuri prasa pacietību un analītisku pieeju. Šis ir zīmīgs brīdis Ūdensvīriem, kuri saistīti ar grāmatvedību, finanšu vadību un inženiertehniskām lietām. Nedēļas otrā puse vairāk piemērota radošām, sabiedriskām aktivitātēm. Nav izslēgts, vari tikt iesaistīts kāda izklaides pasākuma organizēšanā. Mīlas dzīvē būsi enerģisks, pratīsi iekarot mīļotā sirdi atkal un atkal.

ZIVIS Esi lielāks optimists un tev viss noteikti izdosies! Nekautrējies apkārtējiem lūgt padomu vai atbalstu, ja nonāc saspringtākā situācijā. Savukārt kārtojot naudas jautājumus, atturies no emocijām, kaprīzēm un pieņem lēmumus, balstoties uz rūpīgiem aprēķiniem! Ja tev veicamas pārrunas ar bosu, centies sagatavoties tām, pārdomāt savu argumentāciju, nezaudēt pašpārliecinātību. Mīlas dzīvē būsi romantisks un maigs, vēlēsies visādi iepriecināt, pārsteigt mīļoto.