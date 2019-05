Astroloģiskā prognoze no 20. līdz 26.maijam

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS Pratīsi apliecināt savas profesionālās spējas, labi sapratīsies ar priekšniecību un kolēģiem. Iespējams, tev tiks uzticēts pārstāvēt firmas intereses, kādā izstādē vai konferencē. Tu labprāt stāsies publikas priekšā, apliecot savas oratora dotības un harizmu. Piesātinātais darba grafiks diemžēl var neļaut veltīt pienācīgi daudz laika ģimenei. Par laimi, tuvinieki būs saprotoši. Nedēļas izskaņā tieksies pēc miera un klusuma.

VĒRSIS Atbilstošs laiks, lai pievērstos radošām iecerēm, apliecinātu savus mākslinieciskos talantus. Saskarsmē ar pretējo dzimumu būsi jautrs un koķetīgs. Pilnīgi saprotami, ka tamdēļ saņemsi simpātijas apliecinājumus, kuri vēl vairāk tevi iedvesmos pašizpausmei. Biznesa pasaules Vēršiem nedēļa sola jaunus izaicinājumus, taču vienlaikus zvaigznes dos pietiekami daudz enerģijas, lai tos veiksmīgi pārvarētu. Mājas dzīvē būs grūti prognozēt notikumu gaitu, tā lielā mērā būs atkarīga no tava un tuvinieku noskaņojuma.

DVĪŅI Neļauj gaisīgajam noskaņojumam radīt sarežģījumus, neuzmanības kļūdas profesionālajā lauciņā. Sevišķi uzmanīgam jābūt, kārtojot juridiskās nianses. Nedēļas sākumā vēlams atturēties no valsts iestāžu apmeklēšanas. Labāk pievērsties ikdienišķiem darbiem. Nedēļas vidū vari organizēt dažādas tikšanās, izstrādāt turpmāko rīcības stratēģiju, mēģināt piesaistīt jaunus biznesa partnerus. Savukārt, nedēļas nogalē velti laiku atvasītēm, otrajai pusītei, dodieties kopīgi nelielā izbraucienā.

VĒZIS Trauksmaina un psiholoģiski sarežģīta nedēļa. Taču mierini sevi ar domu, ka veiksmīgi izturot pārbaudījumus, tevi gaida tīkamā gandarījuma sajūta un arīdzan materiālās situācijas uzlabošanās. Nedēļas sākumā veiksmīgāks būs individuāls darbs, turpretim, nedēļas otrā pusē labākus rezultātus sasniegsi, pateicoties kolektīvām aktivitātēm. Mājas dzīvē atturies pārmērīgi kritizēt, pamācīt tuviniekus. Sniedz padomus tajos gadījumos, kad tev tos kāds lūdz.

LAUVA To cik daudz sasniegsi, būs tieši atkarīgs no paša ieguldītā darba, šoreiz veiksme pret tevi būs ļoti neitrāla. Apzinīgākie un enerģiskākie zīmes pārstāvji neapšaubāmi spēs sasniegt labus panākumus un baudīt apkārtējo atzinību, uzslavas. Kopumā nedēļa vairāk piemērota visa veida analītiskajiem, pētnieciskajiem darbiem. Naudas lietas labāk kārtot trešdien vai ceturtdien. Savukārt, birokrātiskos jautājumus vieglāk izdosies sakārtot nedēļas sākumā. Brīvdienās tavi atpūtas plāni būs atkarīgi no materiālajām iespējām.

JAUNAVA Galveno akcentu liksi uz darba lietām. Tu nebaidīsies ķerties klāt sarežģītiem pienākumiem, veikt atbildīgas pārrunas. Saskarsmē ar augstākstāvošajiem būsi lietišķs un prasmīgi argumentēsi savu viedokli. Nav izslēgts, kādam Jaunavas zīmes pārstāvim nāksies kravāt ceļa somas un doties tālākā komandējumā. Šonedēļ īstenotie darba braucieni sniegs daudz nederīgu zināšanu un kontaktu. No pienākumiem brīvajā laikā, vēlēsies baudīt kultūru, smelties enerģiju, apmeklējot dažādus mākslas pasākumus.

SVARI Visā visumā veiksmīga nedēļa, it sevišķi, ja esi saistīts ar masu medijiem, pedagoģiju vai sociālās aprūpes sfēru. Tu spēsi atrast kopīgu valodu turpat ar ikvienu. Nebūs nekāds brīnums, ja iemantosi jaunus paziņas. No savas puses vislabprātāk uzturēsies radošu un inovatīvu cilvēku sabiedrībā. Attiecību lietās nekļūsti pārlieku prasīgs pret mīļoto cilvēku. Tavi untumi brīžiem var jūtami pārbaudīt otrās pusītes pacietības mēru.

SKORPIONS Var rasties negaidītas perspektīvas pakāpties augstāk pa karjeras kāpnēm, taču tas prasīs lielāku ieguldīšanos darba lietās, spēju uzņemties nopietnāku atbildību. Svarīgi neļauties apkārtējo spiedienam, pieņemot jaunus piedāvājumus, balstīties tikai un vienīgi uz savām vēlmēm un pašreizējām iespējām. Mīlas dzīve šonedēļ var izrādīties patiesi trauksmaina. Nav izslēgts, jūs abi ar partneri kļūsiet uzņēmīgāki pret kritiku, kas var ievērojami veicināt strīdus iespējas. Lai vai kā, centies saglabāt nosvērtību un būt saprotošāks pret otro pusīti.

STRĒLNIEKS Būsi bezgala aktīvs, labprāt izmantosi katru iespēju papildināt savas profesionālās zināšanas, rast jaunus lietišķos kontaktus. Zvaigznes iesaka būt piesardzīgākam, veicot finansiālos darījumus, atturēties no steigas un neattaisnota riska. Pēc darba labprāt pievērsīsies fiziskām aktivitātēm. Kāds Strēlnieka zīmes pārstāvis var pat nolemt piedalīties sporta sacensībās. Attiecību lietās nedēļa paies samērā mierīgi.

MEŽĀZIS Nedēļa sākumā tu daudz laika veltīsi privāto lietu sakārtošanai. Nav izslēgts, ka nāksies pievērsties ar nekustamo īpašumu, mantojumiem saistītajam. Nedēļas vidū ieiesi ierastajā darba ritmā, turpinot iesāktās lietas. Pateicoties savai centībai un pašaizliedzīgumam, ātri vien sasniegsi ievērības cienīgus panākumus. Nedēļas izskaņā atkal aktualizēsies personīgās nianses. Saskarsmē ar otro pusīti manīsi pieaugam kaislības, alkas pēc romantiskās divvientulības.

ŪDENSVĪRS Galvenais šķērslis ceļā uz panākumiem var izrādīties steiga, neuzmanīgums. Esi rūpīgs, veicot visa veida aprēķinus, kārtojot grāmatvediskās nianses. Ja tev parakstāms, kāds svarīgs līgums vai jāuzņemas jaunas kredītsaistības, labāk to darīt nedēļas otrajā pusē. Savukārt, pirmdien un otrdien droši vari veltīt laiku sabiedriskām lietām, jaunu iemaņu apgūšanai. Nedēļas nogalē tieksies vairāk laika pavadīt vienatnē, tikai skaidrībā par savām jūtām, nākotnes plāniem.

ZIVIS Nedēļas sākumā tevi var nomākt privātas dabas jautājumi. Centies neievilkt attiecību sarežģījumus, esi enerģiskāks un risini nebūšanas, pirms tās ir pāraugušas nopietnos konfliktos. Sākot ar trešdienu, visu uzmanību veltīsi profesionālajai jomai. Darbā izrādīsi apzinīgu nostāju pret saviem pienākumiem, rūpēsies, lai tie tiktu realizēti pienācīgā kvalitātē. Pilnīgi iespējams, ka izpelnīsies priekšniecības atzinību. Brīvdienās alksi pēc mīļotā cilvēka sabiedrības.