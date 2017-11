Astroloģiskā prognoze no 20. līdz 26. novembrim

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze

AUNS Mērķis, uz kuru virzīsies būs absolūti skaidrs, konkrēti noformulēts, tāpēc netrūks arī enerģijas, gribasspēka, gūtie panākumi burtiski spārnos turpmākai darbībai. Iespējamas jauni lietišķie kontakti, kā arī negaidīti ienākumi. Zināmi pavērsieni var skart personīgo dzīvi, varbūt otrā pusīte tev sagādās kādu patīkamu pārsteigumu. Nedēļas nogalē noliksi malā darba lietas, ar pilnu krūti, baudīsi dzīvi. Galvenais, neļauj sev ieslīgt galējībās, esi prātīgāks ar grādīgajiem dzērieniem.

VĒRSIS Darbdienu vakaros tu viennozīmīgi vēlēsies būt vairāk kopā ar tuviniekiem, bet iekavēti darbi var īsti neļaut laicīgi doties mājup. Tomēr visādi citādi veiksmīga, gana ražīga nedēļa. Tu daudz izdarīsi, uzzināsi un iegūsi! Taču tu nebūt neskoposies, ja iegūsi jaunas iemaņas, pieredzi, labprāt dalīsies tajā ar apkārtējiem. Sestdiena, svētdiena lielā mērā piederēs tev un mīļotajam. Pratīsi rast tīkamus mirkļus sev un iepriecināt arī savu otro pusīti.

DVĪŅI Iespējams tev pavērsies jaunas iespējas, kā ātrāk tikt pie nospraustā mērķa. Nejauši vari atskārst, ka iepriekšējais ceļš veda pilnīgi nepareizā virzienā. Darbā notiekošais virzīsies, uz priekšu, pateicoties daiļrunībai, ietekmīgu cilvēku piesaistīšanai. Nedēļas otrajā pusē priekšplānā izvirzīsies ģimenes dzīve. Vajadzēs vairāk uzmanības pievērst bērnu audzināšanai, atrast metodi, lai tavas atvasītes ne tikai klausītos, bet arīdzan sadzirdētu tevis teikto!

VĒZIS Ik pa brīdim tevi var pārņemt neliela depresija, apātija. Vislabākais veids, kā tikt no tās vaļā, iegrimt dziļāk ikdienas darbos. Mīļotais cilvēks var būt neizpratnē par tavām garastāvokļa svārstībām, dīvaino uzvedību. Otrās pusītes klātbūtne tevi nomierinās, sniegs piepildījumu, tāpēc ieteicams vairāk laika pavadīt kopā, no sirds izrunāties vienam ar otru. Šonedēļ būtu labi atturēties no juridisku jautājumu kārtošanas. Turpretim radošās lietas tev ies no rokas.

LAUVA Nejaušas tikšanās rezultātā, var rasties jaunas un patiesi veiksmīgas sadarbības. Tev veiksme smaidīs kolektīvajās aktivitātēs. Ja nepieciešams, droši vari paplašināt profesionālās iemaņas, apmeklējot kursus, individuālas nodarbības. Nelielas galvassāpes var sagādāt ikdienišķu, monotonu darbu veikšana, jo tie burtiski iemidzinās tevi, liks novērsties uz košākām, interesantākām blakuslietām. Mīlas jomā vēlēsies būt situācijas noteicējs, par ko gan tavam partnerim var būt savs viedoklis.

JAUNAVA Šonedēļ vairāk tu vairāk darbosies savā nodabā, īsti nemanīsi apkārt notiekošo. Tev būs laba izpratne par tehnikas lietām. Nav izslēgts, kādam Jaunavas zīmes pārstāvim tiks uzticēts modernizēt biroja datorus, ieviest citas novitātes. Saskarsme ar kolēģiem dažubrīd var būt apgrūtināta, jo tu būsi tendēts uz perfekcionismu un netaupīsi asākus izteicienus, redzot kāda pieredzes trūkumu, neizdarību. Savukārt mājas dzīvē būsi mierīgs un savaldīgs. Brīvdienas vēlēsies pavadīt aktīvā garā, par ko arī otrā pusīte būs iepriecināta.

SVARI Tu daudz nedomāsi par materiālām lietām, vairāk uzmanības koncentrējot savām jūtām, garīgajai dzīvei, redzesloka paplašināšanai. Vari droši palutināt arī savu fizisko ķermeni, aizejot pie masiera, izbaudot SPA procedūras. Nedēļas vidū vari sajust kā tavos kaulos ieplūst svaigi spēki, pateicoties kuriem, veiksmīgi tiksiet galā ar lietām, kas iepriekš sagādāja grūtības, šaubas par izdošanos. Lielu nozīmi spēlēs saskanīgas attiecības ar tuviniekiem, tāpēc saskarsmē ar tiem būsi ļoti iejūtīgs, diplomātisks.

SKORPIONS Pašā nedēļas sākumā augstākstāvošie var izrādīt zināmu neapmierinātību ar tavu attieksmi pret darbu. Iespējams, tev viss rādīsies pārāk melnbaltās krāsās. Neesi tik kategorisks savā nostājā, centies kļūt pielaidīgāks, diplomātiskāks. Mēģiniet rast veidu, kā nezaudēt iekšējo harmoniju, stabilitāti. Šī nedēļa zīmīgāka Skorpioniem, kuri saistīti ar zinātnes, pedagoģijas un psiholoģijas lauciņu. Naudas lietas vēlams kārtot ceturtdien vai piektdien. Savukārt nedēļas nogalē ļausi jautrībai sist augstu vilni. Būsi saviesīgo pasākumu virpulī, kurš norimsies tikai svētdienas vakarā.

STRĒLNIEKS Gaisīgais, nedaudz nebēdnīgais noskaņojums nedēļas sākumā var traucēt pilnvērtīgi veikt darba pienākumus. Kāds no kolēģiem var izteiks pamatotus pārmetumus, kritiku, taču tev vēlams atturēties no tālākām diskusijām, jo ātri vien vari ieslīgt strīdos. Neļauj sev arīdzan iesaistīties afērās, apšaubāmos finansiālos darījumos. It visā centies paļauties uz labi zināmām, pārbaudītām vērtībām. Mājas dzīvē tuvinieki vēlēsies no tevis saņemt izteiktāku mīļumu, pieķeršanos.

MEŽĀZIS Tev šonedēļ padosies kā fizisks, tā arī garīgs darbs. Līdz trešdienai, kādam no Mežāžiem var nākties doties komandējumā. Dotais brauciens ļaus gūt jaunus iespaidus, uzkrātu zināšanas, pieredzi. Sākot ar ceturtdienu, visticamāk risināsi iekavētas lietas, labosi savas vai pat kolēģu pieļautās kļūdas. Brīvdienās vienkārši baudi dzīvi, nesteidzīgi iemalko glāzīti stiprāka dzēriena un pārlapo sev interesējošus žurnālus. Atvasītes var gribēt uzzināt, ko jaunu par dzīves intīmo pusi, un tāpēc uzdos tev nedaudz provokatīvus jautājumus.

ŪDENSVĪRS Diezgan krasi mainīsi savus uzskatus saistībā ar darba organizāciju, pieeju juridiskajiem jautājumiem. Iespējams, tev veiksmīgi izdosies novērst nevienu vien nepilnību, kļūdu. Daudz gudrosi kā uzlabot, paplašināt uzņēmuma darbību, vairot ienākumus. Labs palīgs profesionālajā ikdienā nenoliedzami būs dators, interneta sniegtās iespējas! Šajā nedēļas nogalē padomā par izklaides iespējām katram ģimenes loceklim, atbilstoši viņa interesēm un gaumei.

ZIVIS Zvaigznes šonedēļ iesaka paplašināt paziņu, kā arī sadarbības partneru loku. Ar savu mierīgo, iejūtīgo rīcību, viesīsi cilvēkos uzticību, simpātijas. Droši vari īstenot jau iesāktos darbus, taču jauniem ķeries tikai tad, kad esi nodrošinājis gana stabilu materiālo segumu. Dažas nejaušības, pēkšņas apstākļu maiņas var nobremzēt iesākto, taču, ja būsi gana pacietīgs, uzstājīgs, savu panāksi! Šonedēļ var nedaudz pasliktināties attiecības ar atvasītēm, proti, viņas var kļūt pārlieku bravurīgas, nepaklausīgas.