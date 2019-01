Astroloģiskā prognoze no 21. līdz 27.janvārim

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS Šīs tev būs ražīga nedēļa. Kārotās lietas spēsi panākt kā darba lietās, tā arī mājas dzīvē. Zvaigznes iesaka pēc iespējas vairāk laika veltīt sabiedriska rakstura aktivitātēm, jaunu kontaktu veidošanai, jo šobrīd pastāv labas iespējas izveidot produktīvas sadarbības, veicināt sponsoru piesaisti. Mīlas dzīvē būsi kaislīgs, pratīsi arī partnerī radīt jūtu viesuli. Nedēļas nogale solās būt īpaši romantiska un atmiņā paliekoša.

VĒRSIS Tu būsi īsts darba rūķis, tevi varēs apskaust ne vien izteiktās rosības dēļ, bet arī dēļ spējas saskatīt lietišķās izdevības, šķietami neauglīgās situācijās. Vienīgais esi apdomīgāks ar darba apjomiem, proti, neuzgrūd sev pārlieku daudz pienākumus, lai nesanāk iedzīvoties pārslodzēs, iedragāt veselību. Patīkamu atslodzi no profesionālajām lietām sniegs ģimenes tuvums, it sevišķi atvasīšu klātbūtne.

DVĪŅI Nedēļas sākumā ieteicams atlikt valsts iestāžu apmeklējumu, kā arī vairīties kārtot ar nekustamo īpašumu saistītās lietas. Daudz labāk padosies ikdienišķi darbi, saimnieciskas aktivitātes. Sākot ar trešdienu, vari aiz vien vairāk laika un uzmanības veltīt nopietnākiem, atbildīgākiem darbiem. Slēdzot līgumus, pārliecinies, ka esi pareizi izpratis darījuma nosacījumus, pamanījis visu to, kas rakstīts ar maziem burtiem. Privātās lietas šonedēļ var novirzīties otrajā plānā.

VĒZIS Nav izslēgtas pārmaiņas darba jomā, kuras sākotnēji vairos bažas, zināmas bailes, taču beigās sapratīsi, ka tās patiesībā radīja jaunas izaugsmes iespējas, deva vērtīgu pieredzi. Saskarsmē ar kolēģiem centies būt atvērts, nekautrējies atzīt, ja ko neizproti līdz galam, līdzgaitnieki būs saprotoši un izpalīdzīgi. Ģimenes lietās šonedēļ būs grūti, ko prognozēt, jo emociju uzplūdi un arī otrās pusītes iespītēšanās, mainīs notikumu gaitu ik pa minūtēm. Lai mazinātu esošo spriedzi, centies no sirds izrunāties ar partneri, sniegt viņam psiholoģisku atbalstu.

LAUVA Nedēļas sākums veiksmīgs, lai veiktu pārrunas ar augstākstāvošajiem, paustu savas nākotnes idejas plašākai auditorijai. Tevī modīsies izteikts komandas spēlētājs, līderis, tu būsi gatavs uzņemties iniciatīvu un pierādīt visiem, uz ko patiesībā esi spējīgs. Nedēļas vidū vairāk laika nāksies veltīt dažādu formalitāšu risināšanai, iesāktu lietu nobeigšanai, atskaišu sagatavošanai. Savukārt, nedēļas izskaņā būsi noskaņots kā nākas izklaidēties, baudīt dzīvi.

JAUNAVA Pamatā panākumi būs atkarīgi no paša ieguldītā darba, neatlaidības. Pareizāk rīkosies tie, kuri lielāku akcentu liks uz padarītā kvalitāti nevis kvantitāti. Zvaigznes iesaka būt piesardzīgākam lietās, kuras skar tieslietas, nekustamo īpašumu un apdrošināšanu. Ja nejūties pārliecināts, par kādu no veicamajiem darbiem, labāk uztici tos profesionālim, atturies risināt visu paša spēkiem! Mīlas jomā vēlēsies piedzīvot, ko krāšņu un nebijušu.

SVARI Centies vairāk laika veltīt zināšanu paplašināšanai, gan apmeklējot dažādus kursus, seminārus, gan uzklausot pieredzes bagātāku kolēģu ieteikumus. Tieši tie zīmes pārstāvji, kuri nonāks pie vajadzīgajām atziņām, spēs saskatīt radušās iespējas un arīdzan pilnvērtīgāk tās izmantot. Attiecību lietās tev nāksies būt piekāpīgākam, biežāk meklēt kompromisus, lai kopdzīve ar mīļoto būt saskanīga. Nav izslēgts, partneris ik pa brīdim būs greizsirdīgs uz tevi.

SKORPIONS Pateicoties savam enerģiskumam un gribasspēkam, spēsi sasniegt tur pat vai visu, kas ienāks prātā. Lai ceļš uz panākumiem būtu rāmāks, centies atturēties no pārmērīgas uzstājības vai agresijas. Apzinies, ka daudz vairāk panāksi ar diplomātiju un pārdomātiem argumentiem. Attiecībās ar pretējo dzimumu būsi koķetīgs, tieksies parādīt sevi no tās labākās, spožākās puses. Ja esi brīvs no attiecībām, šis var būt īstais periods, kad meklēt jaunas iepazīšanās iespējas.

STRĒLNIEKS Sirdī alksi pēc pārmaiņām, vides maiņas, jauniem izaicinājumiem. Taču ar nopietnām pārmaiņām aizrauties nevajadzētu! Labāk šobrīd turies pie labi zināmām, pārbaudītām vērtībām. Ja tev kārtojamas nopietnas finansiālās darīšanas vai veicamas pārrunas ar priekšniecību, tās labāk īstenot nedēļas otrajā pusē. Savukārt nedēļas sākums, ir kā radīts ar mākslu, izklaidi saistītiem projektiem. Brīvdienās beidzot radīsies laiks, kuru veltīt ģimenei.

MEŽĀZIS Nav izslēgts, ņemsi dalību lielāka projekta īstenošanā vai arī tev tiks uzticēti atbildīgāki pienākumi esošajā darbā. Lai vai kā, šonedēļ galveno uzmanību nāksies koncentrēt profesionālajiem jautājumiem. Centies likt lietā sev piemītošo organizatora talantu, nebaidīties uzņemties līdera lomu. Nedēļas izskaņā centies rast kaut nedaudz laika atpūtai, citādi pārliekā noslogotība var atstāt ietekmi uz veselības stāvokli.

ŪDENSVĪRS Pratīsi veiksmīgi sastrādāties ar līdzgaitniekiem, veidot jaunus biznesa kontaktus. Šī nedēļa ir kā radīta, lai dotos pieredzes apmaiņas braucienā, apmeklētu profesionālās pilnveidošanās kursus. Finansiālajā plānā tev var uzsmaidīt negaidīta veiksme. Ja tavā rīcībā parādās neplānoti ienākumi, esi taupīgāks ar tiem, neļauj mirkļa iegribām visu iztērēt. Ģimenes dzīvē tieksies pēc lielākas neatkarības.

ZIVIS Galvenais, ticēt panākumiem un nepadoties, pie pirmajām neveiksmēm! Šonedēļ ļoti būtiska loma būs spējai sastrādāties ar kolēģiem, gūt kopīgu valodu ar priekšniecību. Kopumā nedēļa veiksmīgāka tiem Zivs zīmes pārstāvjiem, kuri saistīti ar medicīnu, labdarību, mākslas pasauli un psiholoģiju. Romantiskajā plānā tavas vēlmes būs mainīgas. Te gribēsi, lai partneris uzņemas iniciatīvu attiecībās, te atkal alksi pats noteikti lietu gaitu.