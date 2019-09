Astroloģiskā prognoze no 23. līdz 29.septembrim

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS Līdz ko pamanīsi profesionālās izaugsmes vai papildus peļņas iespējas, ļoti ātri noorientēsies situācijā un izmantosi to sev par labu. Lai viss ritētu pēc iespējas gludāk, centies pasekot līdzi, lai arī birokrātiskā lietu puse būtu atbilstošā kārtībā. Apkārtējie, redzot tavus panākumus, izjutīs zināmu skaidrību, vēlēsies līdzināties tev. Nav izslēgts, kādam Auna zīmes pārstāvim uzradīsies slepens pielūdzējs.

VĒRSIS Šī kopsummā solās būt vieglāka nedēļa nekā iepriekšējā. Varēsi vairāk uzmanības veltīt mājas solim, savam vaļaspriekam. Biznesa lietas labāk kārtot nedēļas pirmajā pusē, savukārt, laiks no trešdienas būs kā radīts dažāda veida plānošanas darbiem, zinātniski pētnieciskajām aktivitātēm. Brīvdienās nejauša apstākļu sakritība var savest tevi kopā ar dzīves pieredzes gudriem cilvēkiem, noteikti ieklausies viņu padomos!

DVĪŅI Turpat vai visu nedēļu tevi pavadīs jautrs, bezrūpīgs noskaņojums. Izstarotā enerģija burtiski piesaistīs jaunus domubiedrus, radošas, interesantas personības. Šobrīd droši vari ķerties klāt visa veida radošajām iecerēm, iesaistīties reklāmas kampaņās, sadarboties ar masu medijiem, stāties plašākas auditorijas priekšā. Zvaigznes iesaka būt nedaudz apdomīgākam ar darbu apjomu, kuru uzņemies! Labāk izcelies ar kvalitāti nevis kvantitāti.

VĒZIS Tev lieti noderēs gan oratora dotības, gan psihologa spējas, jo īpaši, ja runa būs par jaunu sadarbības partneru piesaisti un darbu ar klientiem. Būtiska nozīme izrādīsies arī tam, cik ātri savās rokās spēsi iegūt vajadzīgo informāciju, cik pareizi to interpretēsi. Ģimenes dzīvē nav izslēgtas nelielas pārmaiņas. Iespējams, laulātais nebūs īsti apmierināts ar attiecīgu gaitu un tu mīļa miera labad piekāpsies. Brīvdienās labprāt laiku pavadīsi vienatnē.

LAUVA Attiecības ar mājiniekiem var jūtami ietekmēt profesionālos panākumus, koncentrēšanās spējas, tāpēc padomā divreiz, pirms uzsākt asākas vārdu pārmaiņas ar tuviniekiem. Šonedēļ no tevis tiks prasīts papildus savaldīgums, pielaidīgums un sapratne. Ja kārto dokumentāciju, esi rūpīgāks, neļauj steigai radīt nekam nevajadzīgus birokrātiskus šķēršļus. Brīvajā laikā ieteicams skatīties sporta zāles, baseina virzienā!

JAUNAVA Uzskati un noskaņojums var būt patiesi mainīgi, it sevišķi nedēļas sākumā, kad noteikti nevajadzētu ieplānot svarīgākās aktivitātes. Centies nedaudz vairāk laika veltīt savai veselībai, nervu sistēmas nostabilizēšanai. Sāc ar samērīgāku darba slodzi, regulārām fiziskām aktivitātēm un arīdzan veselīgāku uzturu. Attiecībās ar mīļoto neesi tik sasaistīts, noslēgts, ja jūties slikti, atklājies, tev noteikti kļūs vieglāk! Nedēļas otrajā pusē dzīve solās ieiet daudz maz ierastajās sliedēs.

SVARI Ne reizi vien vari nonākt saspringtākās situācijās, taču tu pratīsi no tām izkulties, ar savu humora izjūtu, šarmu un aso prātu. Kārtojot biznesa lietas, esi godīgs gan pret sevi, gan partneriem, šoreiz aplinki gājieni var beigties pavisam nelāgi, tāpēc lieki neizaicini likteni! Ja nepieciešams, vari uzsākt visa veida mācības, pats pievērsties pedagoģiskām aktivitātēm. Attiecībās ar otro pusīti nekļūsti pārlieku kaprīzs vai uzstājīgs.

SKORPIONS Nedēļas pirmā puse tiks pilnībā veltīta darba lietām. Būsi ļoti nopietns, lietišķs un enerģisks profesionālajās aktivitātēs. Ja veicamas pārrunas ar priekšniecību, mēģini rūpīgāk tām sagatavoties, izskaitļot visus iespējamos iznākumus un apzināties sev vispiemērotāko. Nedēļas otrajā pusē darbs ļaus nedaudz elpot un veltīt vairāk laika mīlas dzīvei. Sevišķi aizraujošs brīdis var būt brīvajiem zīmes pārstāvjiem, kuri būs atvērti jauniem romantiskajiem piedzīvojumiem.

STRĒLNIEKS Nesteidzies neko mainīt savā dzīvē, šobrīd prātīgāk ir paturēt lietas esošajās sliedēs. Sevišķi piesardzīgam jābūt pret nekustamā īpašuma lietām, juridiskajiem jautājumiem. Nav izslēgts, ka zināmus kavēkļus var sagādāt ar transportu, loģistiku saistītās nianses. Nedēļas izskaņā, var rasties iespējas uzlabot attiecības ar atvasītēm, atšķetināt nesenu konfliktu, kurš jau zināmu laiku nav devis tev mieru.

MEŽĀZIS Tiem Mežāžiem, kuri pūlas sevi pierādīt žurnālistikas, politikas vai pedagoģijas jomā, šī var izrādīties patiesi svarīga nedēļa. Darba būs daudz, taču tevi tas nekādi neizbrīnīs. It visam centīsies pieiet no loģikas, sistemātiskuma viedokļa. Attiecībās ar mīļoto var uzjundīties jaunas jūtas, kas vēl vairāk tevi iedvesmos profesionālajiem sasniegumiem. Tavām atvasītēm var būt nepieciešams morāls atbalsts, zināmi padomi mācībās.

ŪDENSVĪRS Nedēļa visticamāk aizritēs, kārtojot ģimenes lietas. Nav izslēgts, kādam no tuvākajiem radiniekiem būs nepieciešama tava palīdzība, kuru arīdzan neapšaubāmi sniegsi. Kādam Ūdensvīram var aktualizēties ar dzīvesvietas maiņu vai tās apjomīgu remontu saistītas lietas. Galvenais, nenobīties no neveiksmēm, pabeigt iesākto, neskatoties uz radušajām grūtībām. Attiecību lietās daudz kas būs atkarīgs no tava noskaņojuma.

ZIVIS Būsi kaislīgs un aizrautīgs. Darot pat šķietami ikdienišķus, pelēcīgus pienākumus, spēsi saglabāt izcilu koncentrēšanos, tādejādi izvairoties arī no mazākajām kļūdām, pārpratumiem. Iespējams, savā darbībā izmantosi līdz šim nepielietotas, radošas metodes. Saskarsmē ar kolēģiem, brīžiem kļūsi noslēpumains, kas tikai veicinās interesi par tevi, tavu personību. Nebūs nekāds lielais brīnums, ja pamanīsi simpātijas, vērstas tavā virzienā, kuras šoreiz var izrādīties abpusējas.