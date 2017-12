Astroloģiskā prognoze no 25. līdz 31. decembrim

Atslēgvārdi horoskopi | astroloģiskā prognoze

AUNS Sākot ar otrdienu, līdz pat piektdienai, vari rīkot lietišķas tikšanās, bet svarīgāko līgumu parakstīšanu atstāj uz nedēļas otro pusi. Tev izdosies gūt panākumus profesionālajā darbībā, it sevišķi, ja strādā vadošā amatā, esi saistīts ar valsts administratīvo aparātu, darbojies masu medijos. Privātā dzīvē šonedēļ var nest pārsteigumus. Kāds Auna zīmes pārstāvis var nolemt pārtraukt esošās attiecības un pašā gada nogalē, jau sākt lūkoties pēc jauniem romantiskajiem piedzīvojumiem.

VĒRSIS Var apgalvot, ka tev piemitīs sava veida vara pār apkārtējiem, tikai neizmanto šo spēju savtīgos nolūkos! Nedēļas pirmajā pusē tu daudz labprātāk veltīsi laiku radošiem darbiem, savukārt darba nedēļu vēlēsies noslēgt ar veiksmīgi atrisinātām saimnieciski organizatoriskām lietām. Saskarsmē ar kolēģiem, priekšniecību ātri radīsi kopīgu valodu, spēsi panākt viņu labvēlību kādā tevis kaldināta projekta īstenošanā. Mīlas jomā tu vēlēsies bezrūpību, tai pašā laikā, tieksies pēc stabilitātes.

DVĪŅI Nedēļa, īpaši otrdiena, trešdiena labvēlīgas mākslinieciskajiem Dvīņiem. Ģimenes dzīvē būsi kā saules stariņš mākoņainā dienā. Starp citu, dažādojot intīmo dzīves pusi, ievērojami uzlabosiet attiecības ar otro pusīti! Ceturtdien nevajadzētu pārlieku ticēt apkārtējo solījumiem, labāk paļaujies tikai uz sevi. Nedēļas nogalē kļūsi sapņains, nevēlēsies skatīt dzīvi no praktiskā viedokļa. Droši vari no sirds izlustēties, aizvadīt Vecgada vakaru bezrūpīgā noskaņojumā.

VĒZIS Diemžēl iespējamas saaukstēšanās, hronisku kaišu saasināšanās. Ja sajūties nelāgi, neskrien uzreiz pie ārsta, liec lietā tautas medicīnu, homeopātiju, tā tevi daudz ātrāk padarīs možu, gatavu tālākiem iekarojumiem. Nedēļas vidū esi piesardzīgāks ar dotajiem solījumiem, nepārvērtē savas iespējas. Zvaigznes iesaka atturēties no kredītsaistībām, arī nekustamā īpašuma jautājumus labāk atlikt uz nākamo vai pat aiznākamo nedēļu. Nav izslēgts, ka esat pieļāvis kādu karmisku kļūdu un tagad tiekat sodīts. Vecgada vakara sagaidīšana var izvērsties daudz jautrāka nekā sākotnēji būsi cerējis.

LAUVA Pārlieku materiālistisks skats uz dzīvi var jūtami apgrūtināt attiecības ar apkārtējiem. Mēģini rūpīgāk sabalansēt savas un līdzgaitnieku vajadzības. Būtu prātīgi ne vien ieklausīties pieredzes bagātāku kolēģu ieteikumos, bet arīdzan mēģināt tos īsteno dzīvē. Attiecībā pret ikdienas pienākumiem izturies atbildīgāk, rūpīgāk seko līdzi to kvalitātei. Nav izslēgts, ka priekšniecība vēlēsies redzēt no tevis jūtamākus panākumus, iniciatīvas izrādīšanu. Nedēļas nogalē ballēsies uz nebēdu.

JAUNAVA Pēc Ziemassvētku svinēšanas, tev būs vajadzīga diena, divas, lai pienācīgi ieskrietos ikdienas darbiem. Ja tev jāveic pārrunas ar priekšniecību, droši vien, prātīgāk to būtu darīt ceturtdien vai piektdien. Kopsummā nedēļa vairāk piemērota vienkāršiem, labi zināmiem darbiem. Neapgrūtini sevi ar jaunu pienākumu uzņemšanos, jo tie var izrādīties daudz sarežģītāki nekā tu domā. Ģimenes locekļi it visā sniegs tev atbalstu, kas spārnos tevi jauniem panākumiem.

SVARI Svarīgākos jautājumus atstāj uz nedēļas otro pusi, pirmdienu un otrdienu velti ģimenisku, saimniecisku jautājumu risināšanai. Iespējams, tev nāksies būt par miertiesnesi kādā radinieku strīdā. Pateicoties savā diplomātā dotībām, tu ātri vien samierināsi kašķīgās puses. Darba jautājumos iespējama neliela jezga, haoss, kurš gan būs radies ne tavas vainas dēļ. Neuztver visu pārāk personīgi, izdari to, kas no tevis tiek gaidīts un pārējo, lai risina tie, kuri par to atbild.

SKORPIONS Tev ļoti svarīgi būs atrasties lietas kursā par notiekošo savā darbības sfērā. Nav izslēgts, ka arī radinieki spēs “iespēlēt” tev svarīgas ziņas, pateicoties viņu kontaktiem. Šonedēļ gan labāk nevajadzētu realizēt grandiozus plānus, jo tiem var rasties neparedzēti sarežģījumi, finansiāli kavēkļi. Labāk parūpējies, lai iesāktās lietas tiktu novestas līdz galam. Mājas dzīvē lieliski spēsi saprast, kas tuviniekiem patiesībā ir aiz ādas, ko viņi no tevis slēpj un kāpēc. Taču nevajadzētu attiecību jautājumus kārtot ar skarbu pieeju, tas visu tikai lieki sarežģīs. Labāk parūpējies par Jaunā gada pārsteigumu saviem tuviniekiem.

STRĒLNIEKS Nav izslēgti negaidīti notikumi, uz kuriem tev būs jāprot reaģēt strauji, izlēmīgi un nekļūdīgi. Tu daudz laika pavadīsi kolektīvās aktivitātēs, tev būs svarīgi tapt ievērotam, tu nekautrējoties, tieksies pēc vispārējas atzinības. Neskaitot darba lietas, svarīga būs arī personīgā laime, tāpēc centīsies kā vien pratīsi sabalansēt laiku starp darbu un privāto dzīvi. Jo īpaši nedēļas nogalē, kad gaisā virmos Jaunā gada gaidīšanas svētki, tu centīsies ienest ko jaunu, krāšņu attiecībās ar otro pusīti.

MEŽĀZIS Tev šonedēļ ne reizi vien var nākties vest kolēģus pie saprāta un atturēt viņus no pārsteidzīga lēmumiem. Pašam darba lietas palēnām ies uz augšu, viss notiks pamazām, bet gana pamanāmi un pamatīgi. Arī ģimenes locekļi droši vien tiks nedaudz izkomandēti, izrīkoti, lai paveiktu mājas sīkos darbiņus. Gada nogali pavadīsi ārpus mājas. Uz to visticamāk tevi pavedinās draugi, kuri būs nolēmuši Vecgada vakaru pārvērst par kārtīgu ballīti.

ŪDENSVĪRS Ieteicams nopietnāk padomāt par savu veselību. Tava nemitīgā skriešana, būšana pastāvīgā stresā būs atstājusi nelabvēlīgu iespaidu uz organismu. Šonedēļ centies ne vien nepārpūlēties darbā, bet arīdzan būt apdomīgākam ar dzīves baudām, jo īpaši alkoholu un gastronomiskajām izvirtībām. Nedēļas otrajā pusē var nākties sakārtot kādu līdz šim nepamanītu juridisko niansi, doties uz valsts iestādi, risināt birokrātiskus jautājumus. Nedēļas izskaņā ļaujies bezrūpīgai atpūtai.

ZIVIS Noteikti vairāk uzticies priekšnojautai, tā nenoliedzami palīdzēs atklāt kāda cilvēka slepenos nodomus. Nedēļa kopumā tev sola harmoniju mīlestībā un gana nesteidzīgu, mierīgu darba ritmu. Saskarsmē ar kolēģiem gūsi jaunas idejas, kuras nākotnē varēsi pat pārvērst par reālām biznesa iespējām. Kāds Zivs zīmes pārstāvis nolems sev sagādāt nebijušu pasākumu un Jauno gadu sagaidīs ļoti eksotiskā vietā, baudot mīļotā cilvēka sabiedrību un tik tīkamo vides maiņu.