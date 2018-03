Astroloģiskā prognoze no 26. marta līdz 1. aprīlim

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS Vēlēsies aktīvi strādāt, izcelt savas labākās rakstura īpašības, pierādīt sevi profesionālajā frontē. Iespējams, tam par pamatu būs varbūtējais paaugstinājums vai godkāre. Saskarsmē ar kolēģiem būsi izpalīdzīgs, paveiksi ne tikai savu darāmo, bet arī īstenosi, kādu kolēģim paredzētu uzdevumu. Tikt aktīvi darbojoties, nav nekāds brīnums, ja radīsi zināmus pārpūles riskus, tāpēc visu dari ar padomu, ar mēru! Lieldienās vēlēsies būt ārpus mājas, kopā ar ģimeni.

VĒRSIS Pastiprinātāku uzmanību veltīsi savam ārējam izskatam. Kāds vērsis var nolemt pilnībā mainīt savu imidžu. Šādas pārmaiņas būs saistītas ar vēlmi sākt jaunu lapaspusi savā dzīvē. Tavus centienus pilnībā atbalstīs otrā pusīte. Iespējams, arī viņa sabriedīs kam līdzīgam. Darba jomā nedēļa būs mierīga. Tev būs jāpaveic ikdienišķie pienākumi un pārējo laiku varēsi veltīt sev tīkamām lietām. Nedēļas nogalē valdīs lielisks noskaņojums, būsi gatavs svētkos uzņemt ciemiņus, parūpētos, lai viņi jūtās gaidīti.

DVĪŅI Ne reizi vien pierādīsi, ka esi ļoti attapīgs, oriģināls savā domāšanā, nekļūdīgs rīcībā. Jūtamākus panākumus gūs tie Dvīņu zīmes pārstāvji, kuri strādā masu medijos, reklāmas industrijā un tūrisma jomā. Tu lieliski sapratīsies ar līdzcilvēkiem, tev izdosies panākt kopīgu valodu pat ar tiem, kuri ir pretēju uzskatu piekritēji. Nebūs nekāds brīnums, ka priekšniecība uzticēs tev pārstāvēt uzņēmuma intereses, kādā svarīgā sanāksmē vai prezentācijā.

VĒZIS Šonedēļ priekšplānā izvirzīsies mājas rūpes, tomēr, neskatoties uz to, tu pratīsi atrast laiku arī darba lietu kārtošanai. Pilnīgi iespējams, ka tev palīdzīgu roku sniegs kāds no radinieku loka. Kādam Vēzim radīsies iespēja uzlabot savus ienākumus, taču tas nozīmē, ka tev nāksies uzņemties nopietnākas saistības, būt drosmīgākam savos lēmumos. Saskarsmē ar otro pusīti vēlēsies atrisināt līdz šim neizrunātus jautājumus, neskatoties uz to, cik sarežģīti tie ir.

LAUVA Negaidīti notikumu pavērsieni liks tev sarosīties, aktīvi pielāgoties radušajiem apstākļiem, apgūt jaunas zināšanas. Ja vien pārvarēsi šķēršļus, kuri tavā priekšā radīsies, pastāv labas izaugsmes iespējas. Šonedēļ nav izslēgti negaidīti komandējumi, kuri ļaus paplašināt lietišķos kontaktus, gūt vērtīgu pieredzi. Ģimenes dzīvē tu alksi uzlabot savstarpējās attiecības, meklēsi veidus kā mazināt konfliktus starp tuviniekiem. Brīvdienās pratīsi radīt īstu svētku sajūtu, kuru baidīsi gan pats, gan līdzgaitnieki.

JAUNAVA Nedēļa iesāksies ar dažādiem jaunumiem, negaidītiem pavērsieniem. Dažubrīd šīs izmaiņas tevi pat var sākt kaitināt, taču iejaukties notikumu gaitā nav vērts, šoreiz prātīgāk plūst pa straumi. Nedēļas vidū tev uzlabosies attiecības ar līdzgaitniekiem, būs vieglāk panākt sev kāroto. Ja nepieciešams, vari organizēt svarīgas tikšanās, iesaistīties jaunos projektos. Nedēļas nogalē nav izslēgti papildus izdevumi ģimenes vajadzību apmierināšanai.

SVARI Esi piesardzīgāks, slēdzot darījumus ar mazpazīstamiem sadarbības partneriem, rūpīgāk pārbaudi vai viņu vārdi atbilst darbiem. Ja iespējams, jaunu projektu uzsākšanu atliec uz nākamo nedēļu. Šobrīd laiks piemērotāks, lai īstenotu iesāktās lietas, pieslīpētu nepabeigtos darbus. Veiksme pavadīs tos Svaru zīmes pārstāvjus, kuri darbojas dizaina, interjera un arhitektūras jomās. Sestdienu un svētdienu vari veltīt saviesīgiem pasākumiem, ciemiņu uzņemšanai.

SKORPIONS Pirmdien un otrdien būs viegli uzbudināms. Emociju uzplūdu brīžos, būs grūti valdīt pār sevi, kā arī pieņemt objektīvus lēmumus. Nav vēlams apmeklēt valsts iestādes, kārtot nekustamā īpašuma jautājumus. Sākot ar nedēļas vidu, tu vari aktīvāk pievērsties lietišķa rakstura plāniem, organizēt dažādas tikšanās. Skorpioniem priekšniekiem vajadzēs cītīgāk sekot līdzi savu padoto darbam. Lieldienās vēlēsies būt kopā ar pašiem tuvākajiem.

STRĒLNIEKS Šonedēļ vari cerēt uz ietekmīgu personu atbalstu, savu plānu realizēšanā. Kāds Strēlnieks var vinnēt loterijā, bet citam vienkārši smaidīs veiksme finanšu lietās kopumā. Nedēļas otrajā pusē vari kļūt nedaudz pārgalvīgs, ļauties riskam, dažādām avantūrām. Der apzināties, ka pārvērtējot savas patiesās spējas, tu vari iedzīvoties nevajadzīgos sarežģījumos, finansiālos zaudējumos. Brīvdienās vēlams atpūsties ģimeniskās noskaņās.

MEŽĀZIS Nedēļas sākumā var rasties neparedzēti sarežģījumi ar dokumentāciju, birokrātiskām niansēm. Taču tavs gribasspēks un neatlaidība būs tās īpašības, kuras palīdzēs pārvarēt visus šķēršļus. Labi tas, ka sākot ar nedēļas vidu, lietas pamazām sāks uzlaboties, tavs darba solis paliks jūtami vieglāks, produktīvāks. Panākumi profesionālajās lietās uzlabos tavu garastāvokli, kuru izjutīs arī mājinieki. Lieldienu plānus būsi izplānojis līdz smalkākajām niansēm, tas nozīmē mājiniekiem atliks tikai baudīt tevis sagādātos pārsteigumus.

ŪDENSVĪRS Atturies no pārlieku asām, divdomīgām piezīmēm, jo tās var radīt nevēlamus saspīlējumus attiecībās ar augstākstāvošajiem un kolēģiem. Darba lietās esi pēc iespējas nosvērtāks un apdomīgāks, neļauj blakus lietām novērst savu uzmanību no patiesi svarīgā. Esi patiesi uzmanīgs, ja tev jāizņemas parādsaistības, pienācīgi izvērtē savas iespējas atdot konkrēto naudas summu. Brīvdienās aizmirsti lietišķos jautājumus un atpūties pēc sirds patiks.

ZIVIS Tev pastāv labas iespējas uzlabot finanšu lietas, jo radīsi interesantas idejas biznesa uzlabošanai. Tomēr, līdz trešdienai, nav ieteicams jaunos plānus īstenot dzīvē. Lai kāroto īstenotu dzīvē, nāksies pienācīgi sagatavoties, veikt visus nepieciešamos aprēķinus, nodrošināties ar uzticamas komandas atbalstu. Nedēļas nogalē centies vairāk laika atlicināt atvasītēm, viņas būs noilgojušās pēc tavas uzmanības un dvēseles siltuma.