Astroloģiskā prognoze no 27.augusta līdz 2.septembrim

Atslēgvārdi horoskopi | astroloģiskā prognoze

AUNS Labvēlīga nedēļa, lai uzdrīkstētos realizēt dzīvē savus sapņus. Aizvien interesantākas tev var šķist reliģijas un filozofijas tēmas. Kāds no radiniekiem uz tevi var atstāt spēcīgu iespaidu. Pateicoties ģimenes atbalstam, padomiem, vari gūt jūtamus panākumus. Tiem Auna zīmes pārstāvjiem, kuri jau sasnieguši savu karjerā, ir labi nopelnījuši, var rasties vēlme iegādāties jaunu auto vai nekustamo īpašumu.

VĒRSIS Daudz notikumu, daudz pārsteigumu. Lai kur vien tu arī nedotos, izjutīsi apkārtējo uzmanību, cieņu, kā rezultātā celsies tava pašapziņa. Pastāv lieliskas iespējas paplašināt lietišķo kontaktu loku. Lieliski sapratīsies ar jaunāko paaudzi. Lai izvairītos no konfliktiem ar otru pusīti, velti tai vairāk sava brīvā laika. Šī nedēļa vienlīdz piemērota, lai pievērstos veselīgam dzīvesveidam, sakārtotu sevi garīgajā plānā.

DVĪŅI Nedēļas sākums būs jūtami saspringts, kārtosi ne vien darba, bet arī privātās lietas. Sevišķi uzmanīgiem jābūt juristiem, jo kāds var sniegt viltus informāciju, censties ievilināt savās afērās. Jo stiprāka būs tava morālo vērtību skala, jo vairāk sevi parādīsi kā personību, pretojoties dažādiem kārdinājumiem. Brīvajā laikā neapšaubāmi gribēsi atrasties sabiedrības uzmanības centrā, baudīt kultūras dzīves labumus.

VĒZIS Ne reizi vien vari iekļūt situācijās, kuras laupīs pacietību. Ieguvēji noteikti būs tie, kas tomēr spēs saglabāt mieru, vēso saprātu. Ar negatīvajām emocijām vislabāk palīdzēs cīnīties fiziskas aktivitātes un tuvu cilvēku sabiedrība. Iespējams, kāds pēkšņi nolems doties neplānotā braucienā, kurš nesīs daudz krāšņu iespaidu, jaunu pazīšanos. Naudas lietās centies būt apdomīgāks, atturēties no pārmērīgiem tēriņiem.

LAUVA Tavu prātu nodarbinās materiālās labklājības jautājumi. Plānu tev netrūks, taču galvenais būs apzināties, kura no iecerēm ir patiesi uzmanības, laika un līdzekļu vērta. Iespējams, tev būs nepieciešams padoms no malas, tā teikt neitrāls viedoklis, no zinoša, dzīvesgudra cilvēka. Saskarsmē ar mīļoto būsi kaislīgs, vēlēsies vairāk laika veltīt romantiskai divvientulībai, par ko otrā pusīte būs tikai priecīga. Nedēļas izskaņā tavu māju var apciemot negaidīti viesi.

JAUNAVA Būsi pedantisks it visā, necietīsi aizmāršību un paviršību. Jo īpaši stingri var izrādīties Jaunavas priekšnieki. Galvenais nepārcensties, proti, mēģināt sabalansēt savas un apkārtējo iespējas, vajadzības. Pašsajūta tiešā veidā būs atkarīga no tā, vai spēsi norobežoties no ikdienišķajām problēmām, neuztvert visu tik saasināti. Zvaigznes iesaka pievērsties meditācijai, citām garīgām praksēm, kuras ļaus atgūt iekšējo līdzsvaru, miera sajūtu!

SVARI Sasparojies un esi gatavs saspringtam darba cēlienam! Lai gan pienākumu būs cik uziet, tu samērā veiksmīgi tiksi galā ar tiem. Sirds lietās gaidāmas labvēlīgas pārmaiņas. Nedēļas vidū, ar dalītām jūtām uztversi visu apkārt notiekošo. No vienas puses, priecāsies par pārmaiņām, bet no otras, nespēsi īsti samierināties, ka jāpakārtojas jaunajai kārtībai. Nedēļas nogalē vēlēsies padzīvot ar vērienu, izbaudīt greznu dzīvi.

SKORPIONS Piemērota nedēļa biznesa lietām. Iespējams, lai pilnībā īstenotu savus plānus, tev nāksies meklēt papildus finansējumu, domāt par kredītsaistībām. Lieti noderēs tavas stratēģa, plānošanas dotības un vēsais skatījums uz lietām. Privātā dzīvē viss ritēs savu gaitu, saskarsmē ar otro pusīti sapratīsies burtiski no pusvārda. Kāds Skorpions var nolemt veikt pārmaiņas mājas interjerā, iegādāties jaunu sadzīves tehniku.

STRĒLNIEKS Centies ar lielāku atbildības sajūtu veikt ikdienas pienākumus, ja šefs nomanīs, ka tu slinko, viņš kritiku netaupīs. Šī būs veiksmīgāka nedēļa tiem, kuri saistīti ar tirdzniecības, loģistikas un tūrisma jomu. Panākumus karjerā palīdzēs gūt tavas neapšaubāmās oratora dotības, apķērīgums. Saskarsmē ar mājiniekiem būsi ļoti atklāts, brīžiem pat pārlieku tiešs, kas var aizskart jūtīgākos ģimenes locekļus.

MEŽĀZIS Praktiskais Mežāzis pierādīs savu organizatora un saimnieka talantu gan darbā, gan mājas solī. Droši vari uzsākt jaunus projektus, kārtot birokrātiskus jautājumus, pievērsties fiziskam darbam. Apkārtējie apbrīnos tavas darba spējas, punktualitāti. Saskarsmē ar atvasītēm var “uzpeldēt” paaudžu konflikti, taču tu tos ātri vien pratīsi apslāpēt, rast kopīgu valodu ar pašiem dumpinieciskākajiem raksturiem.

ŪDENSVĪRS Vēlēsies būt individuālists, it visā ieturēt savu unikālu nostāju, ignorējot sabiedrības attieksmi. Ja privātā dzīvē šāda attieksme nesīs pozitīvus rezultātus, tad darba jautājumos, gan zvaigznes iesaka vairāk ņemt vērā pieredzējušāku līdzgaitnieku ieteikumus! Nedēļas vidū esi piesardzīgāks, kārtojot naudas lietas, savukārt piektdien vajadzētu būt uzmanīgākam pie auto stūres. Brīvdienās nevēlēsies sēdēt dīki sēdēt mājās, būsi noskaņots aktīvai izklaidei.

ZIVIS Sastaptie cilvēki, it sevišķi ar mākslas, filozofijas pasauli saistītie, atstās lielu ietekmi uz tevi. Kāds Zivs zīmes pārstāvis var uzsākt ezoteriskas studijas, aktīvi izzināt sevi, savu patieso būtību. Darba lietās centies būt punktuāls, kārtojot juridiskās nianses, ievērot visas formalitātes, neatstāt vietu nejaušībai! Ģimenes dzīvē būsi emocionāls, mājiniekiem būs grūti izsekot tavām garastāvokļa svārstībām.