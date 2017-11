Astroloģiskā prognoze no 27. novembra līdz 3. decembrim

Atslēgvārdi horoskopi | astroloģiskā prognoze

AUNS Tu šonedēļ vairāk vai mazāk, bet tomēr vadīsies no personīgo simpātiju, antipātiju viedokļa, proti, nebūsi īsti objektīvs. Zvaigznes silti iesaka it visam pieiet ar vēsu prātu, neļaut emocijām diktēt parādi. Saskarsmē ar apkārtējiem esi nedaudz draudzīgāks, atturies no asiem izteicieniem, tiem var būt nevēlamas sekas. Arī privātā dzīvē centies būt iejūtīgāks, diplomātiskāks pret otro pusīti. Brīvdienas velti ģimenei, jo īpaši, vajadzētu atlicināt laiku atvasītēm.

VĒRSIS Projekti, kurus uzsāksi šonedēļ var izrādīties patiesi veiksmīgi, peļņu nesoši. Lielu uzmanību veltīsi naudas lietām, rūpēsies, lai tavās valdītu stabilitāte, prognozējamība. Nelielu vilšanos var sagādāt kāds no sadarbības partneriem vai kolēģis, taču nekādas tālejošas sekas tas neradīs. Ir vērts rūpīgāk ieklausīties priekšnojautā, it īpaši lietišķajā plāksnē, tā strādās nevainojami. Nedēļas nogalē, pilnībā ļausies otrās pusītes idejām, par kopīgo atpūtu.

DVĪŅI Tev ātri vien radīsies idejas, kā uzlabot savu dzīves kvalitāti, gūt jaunas zināšanas, lielāku noteiktību par nākotni. Daudz ko nozīmēs iespējas komunicēt ar līdzīgi domājošiem. Lielākais vairums Dvīņu tam izmantos internetu, taču daži dos priekšroku klātienes kontaktam. Esi apdomīgāks brīžos, kad ķeries klāt visa veida atskaitēm, dokumentācijai, neļauj vaļu sev raksturīgajam gaisīgumam, aizmāršībai. Attiecību lietās šonedēļ valdīs neliela nenoteiktība.

VĒZIS Ieteicams, ik pa brīdim, atrast laiciņu, lai vienkārši apsēstos un pafilozofētu par dzīvi. Iespējams, tieši tad galvā iešausies gudras, noderīgas domas. Klausi savai intuīcijai, neļauj apkārtējiem atrunāt no darbiem, kurus esi iecerējis veikt. Savu panāksi ne tik daudz ar uzcītīgu, smagu darbu, cik ar oriģinālu, radošu pieeju. Arī veiksme tev smaidīs gan profesionālajā, gan privātajā lauciņā. Nedēļas nogalē būsi noskaņots nelielai mājas ballītei, uz kuru izaicināsi tuvākos draugus.

LAUVA Šonedēļ priekšplānā izvirzīsies darba lietas. Labi, ka ģimenes locekļi būs saprotoši un necels īpašas pretenzijas. Profesionālajā lauciņā lieti noderēs tavas līdera dotības un spēja pasniegt sevi. Taču svarīgi nekļūt pārlieku ārišķīgam, bravurīgam, jo tas var atbaidīt potenciālos sadarbības partnerus. Ejot uz tikšanos, rūpīgāk pārdomā savus priekšlikumus, centies tiem sagādāt gana labu argumentāciju, jo tavs viedoklis var tikt pakļauts zināmai kritikai.

JAUNAVA Gana ātri un pārliecinoši spēsi apliecināt savas profesionālās iemaņas. Iespējams, izpelnīsies augstākstāvošo ievērību, uzslavas. Dzirdētā atzinība kalpos kā stimuls, iedrošinājums jauniem aizsākumiem. Arī mīļotais cilvēks ar savu piemēru veicinās tevī vēlmi augt, attīstīties. Nedēļas otrajā pusē var nākties vairāk laika atlicināt atvasītēm, viņu skolas gaitām. Brīvdienās centies atiet no profesionālajiem pasākumiem un ļaut sev mirki uzelpot, izbaudīt ko jauku, tīkamu.

SVARI Centies rūpīgāk pārdomāt, kā līdzsvarot savus ienākumus un izdevumus. Mēģini noteikt prioritārās lietas, savukārt kaprīžu apmierināšanu atliec uz laiku, kad finansiālā situācija būs stabilāka. Šonedēļ tu lieliski sapratīsies ar kolēģiem. Veiksies darbi, kuri prasa būšanu cilvēkos, acumirklīgu pielāgošanos apstākļiem. Līdzgaitnieki ar nopietnību ieklausīsies tevis sniegtajos padomos, atzinīgi novērtēs tos. Ģimenes lietās tev pašam būs nepieciešams pieredzējušāka cilvēka viedoklis, morāls atbalsts.

SKORPIONS Gribēsiet darboties, ar tām lietām, kuras tev šķiet interesantas, aizraujošas, taču notikumi var prasīt nopietnāku, atbildīgāku piegājienu lietām. Kādam Skorpionam nāksies veltīt gana daudz laika un pūļu sabiedrības labumam. Nekļūsti egoistisks, ne vienmēr var darboties tikai un vienīgi savās interesēs. Lai gūtu patīkamu atspaidu darba lietām, zvaigznes iesaka vairāk sava brīvā laika veltīt radošajām lietām, kopīgi ar otro pusīti pieteikties deju kursiem vai citām mākslinieciskām aktivitātēm.

STRĒLNIEKS Jo vairāk cilvēku sadzirdēs tavu viedokli, kur nu vēl atbalstīs, jo labāk. Pieaugs tavas ambīcijas, nevēlēsies samierināties ar mazumiņu, meklēsi iespēju iepeldēt dziļākos ūdeņos. Mājinieki gan brīžiem var nespēt izsekot tavam domu gājienam, vēlmēm, taču tu to neņemsi ļaunā. Šonedēļ tev izdosies gūt augstākstāvošo atbalstu, kas palīdzēs veiksmīgi īstenot nākotnes vīzijas. Kāds Strēlnieks nedēļas izskaņā var kravāt somas, lai dotos tālākā komandējumā.

MEŽĀZIS Situācijas, kurās šonedēļ nonāksi, prasīs sistemātisku un apdomīgu pieeju. Katrs sīkums var izrādīties patiesi nozīmīgs, it sevišķi lietās, kuras skar jurisprudenci un finanses. Šonedēļ gan nav pats atbilstošākais brīdis, lai kārtotu mantojuma un nekustamā īpašuma lietas. Saspringtais darba ritms var padarīt tevi nomāktu, sevī ierāvušos, kas nebūt neliksies saistoši ģimenes locekļiem. Ņem vērā, ka tieši kopīgi pavadītais laiks ar viņiem ļaus uzkrāt jaunus enerģijas krājumus, ģenerēt perspektīvas idejas nākotnei.

ŪDENSVĪRS Būsi apņēmības pilns sasniegt kāroto, taču sarežģījumus var radīt apkārtējo pārliecināšana, vajadzīgo sponsoru piesaiste. Galvenais, neatmet cerības, tev noteikti izdosies gūt panākumus, tikai jābūt vēl nedaudz enerģiskākam, vienlaikus pacietīgākam. Kas tev patiesi nesagādās nekādas problēmas, tas ir jaunu lietu apgūšana. Dažāda veida tehniskajās niansēs orientēsies nevainojami. No darba brīvajā laikā vislabprātāk atpūtīsies vienatnē.

ZIVIS Diemžēl šobrīd var saasināties dažādas nervu kaites. Ja spēsi radīt patīkamu atmosfēru mājās, nepārforsēsi ar darba slodzi, īpašas problēmas ar veselību nejutīsi. Šonedēļ labāk klāsies Zivīm, kuras saistītas ar pedagoģiju, reklāmas un sociālo sfēru. Ja tev kārtojamas naudas lietas, tad zini, ka nedēļas otrā puse tām būs daudz piemērotāka. Mīļotais cilvēks alks tavas uzmanības un nekautrēsies par to gana skaļi paziņot. Savstarpējās attiecībās meklēsi kopīgas intereses, līdzīgu skatu uz dzīvi.