Astroloģiskā prognoze no 29. janvāra līdz 4. februārim

Atslēgvārdi horoskopi | astroloģiskā prognoze

AUNS Nedēļas sākumā iespējami nelieli satraukumi par tuvāko nākotni un precīzāk par finansiālajiem jautājumiem. Taču neskrien notikumiem pa priekšu, centies izvairīties no rīcības, kura balstīta uz nepārbaudītiem faktiem. Nedēļas vidū tavs galvenais trumpis, būs lieliskās komunicēšanās dotības un diplomātiskums. Lietišķās sarunās filigrāni pārliecināsi sarunu biedrus par sevis sacīto, gūsi viņu pilnīgu uzticību. Sestdien, iespējams, risināsi iekavētos darba jautājumus, taču pēc tam noteikti ļausies kārtīgai atpūtai.

VĒRSIS Veiksmīgs laiks intelektuālā darba veicējiem, it sevišķi pedagoģijas, filozofijas un psiholoģijas jomā strādājošajiem Vēršiem. Vari saņemt negaidītus materiālus labumus, pateicoties kuriem, izdosies īstenot kādu sen lolotu sapni. Nedēļas otrā pusē vari kārtot finansiālus darījumus, slēgt līgumus ar jauniem kompanjoniem, taču it visā saglabā sev raksturīgo piesardzību un sīki pārbaudi katru darījuma niansi! Nekļūsti spītīgs un ja esi kādam, ko solījis, tad to arī nekavējoties izpildi!

DVĪŅI Kārtojot dokumentāciju, izvairies no juridiskajiem aplinkiem, jo tie var radīt nejaukus sarežģījumus. Esi godīgs gan attiecībā pret sevi, gan apkārtējiem. Ja runāsi tiešu, atklātu valodu, panāksi daudz vairāk nekā “slapstoties riņķī un apkārt”. Labāk veiksies Dvīņiem, kuri strādā IT jomā, kuri saistīti ar masu medijiem, valodniecību. Mājas lietās daudz kas būs atkarīgs no tava garastāvokļa. Ja spēsi to uzturēt uz pozitīvas nots, tad arī attiecības ar ģimenes locekļiem būs harmoniskas.

VĒZIS Nedēļas sākumā, esi piesardzīgāks, kārtojot visa veida dokumentāciju, citas formalitātes. Kāda sīka, šķietami nenozīmīga neuzmanības kļūda, var izrādīties liktenīga, izraisīt nevēlamas sekas, ar paliekošu ietekmi. Lai tiktu veiksmīgāk galā ar ikdienas šķēršļiem, vairāk uzticies savai sirdsbalsij, dari to, ko uzskati par pareizu un vajadzīgu! Tu šonedēļ alksi pēc pārmaiņām privātajā dzīvē, taču esi saprātīgs, jo pārāk uzstājīga attieksme, komunikācijā ar otro pusīti, var dārgi maksāt.

LAUVA Pirms liec savu parakstu, uz kāda dokumenta, rūpīgi iepazīsties ar teksta saturu, ja nepieciešams, smelies profesionāla jurista padomus. Šonedēļ sekmēsies sadarbība ar masu medijiem. Pateicoties savai harizmai, šarmam, tu ātri vien spēsi piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, kā arī gūt priekšniecības atbalstu. Ģimenes dzīvē būsi kaislīgs, ātri iekarsīsi. Taču nenoliedzami rūpēsies par savējiem, centīsies sniegt viņiem visu to labāko.

JAUNAVA Daudzas lietas uztversi pārāk saasināti, un tas var traucēt dibināt jaunas partnerattiecības, kā arī stiprināt esošās. Ar kādu neapdomīgu vārdu, tu vari, visai ātri, sabojāt jau sasniegtos augļus, tāpēc esiet uzmanīgs un nekļūsti valdonīgs. Darba jomā veiksies daudz labāk nekā attiecību lietās. Tu būsi punktuāls, pat pedantisks, veicot savus profesionālos pienākumus. Arī naudas lietās pratīsi panākt savu, būsi ātrs, apķērīgs. Šonedēļ var izdoties noslēgt kādu izdevīgu darījumu.

SVARI Vari droši soļot pretī sen lolotajiem sapņiem. Galvenais tici savām spējām un neklausies apkārtējo šaubās! Tavas zināšanas un dzīves pieredze būs labi sabiedrotie ieceru īstenošanā. Pilnīgi iespējams, tev savu atbalstu sniegs, kāds no radinieku loka. Nedēļas vidus piemērots finansiālu jautājumu risināšanai. Savukārt, sākot ar ceturtdienu, droši vari doties komandējumos, pievērsties ar reklāmu, saviesīgiem pasākumiem saistītajam. Mīlas dzīvē, tieksies pēc jaunām sajūtām, piedzīvojumiem.

SKORPIONS Ja patiesi vēlies apsteigt savus sāncenšus, trīskārši pārdomā savu rīcību, nepaļaujies uz aklu veiksmi. Noteikti nezaudē ticību saviem spēkiem, esi drošsirdīgāks, izrādīt lielāku iniciatīvu, ļauj, lai tavā profesionālajā ikdienā ienāk visa veida novitātes. Šonedēļ labāk rēķināties tikai ar paša spēkiem, jo solītais atbalsts no apkārtējiem, var nesniegt kāroto rezultātu. Nedēļas otrajā pusē, velti vairāk laika mīļotam cilvēkam. Laulātajam noteikti uz sirds būs daudzas lietas, kuras viņš vēlēsies izrunāt, dzirdēt tavu atbalstu, padomus.

STRĒLNIEKS Strādāsi, muguru neatliecis, taču ik pa brīdim var pārņemt sajūta, ka neredzi jēgu savai rosībai. Esi bez bēdu, tu esi uz pareizā ceļa, tikai brīžiem sevi nedaudz pārtērē, kamdēļ arī sajūties apjucis, kā no laivas izmests. Ja saņemsi sevi rokās, būsi optimistiskāks, ātri vien atgūsi sev raksturīgo enerģiskumu, darbaspējas. Šonedēļ nav ieteicami darījumi, kuri skar nekustamo īpašumu, apdrošināšanu. Piemērotāk laiks sevis iekšējai sakārtošanai. Vari uzsākt ārstnieciskos kursus, kā arī regulāras sporta nodarbes.

MEŽĀZIS Būsi gana stingrs un nelokāms savos uzskatos. Veiksmīgs laiks dažādiem darījumiem, lietišķām pārrunām! Vari tikties ar esošiem un jauniem sadarbības partneriem, izteikt savus piedāvājumus. Naudas jautājumus, ieteicams kārtot nedēļas otrā pusē. Kādu no Mežāžiem nu nepavisam neapmierinās esošie ienākumi, kas mudinās, par katru cenu meklēt jaunus peļņas avotus. Var aktualizēties ar mantojumu, ģimenes nekustamo īpašumu saistīti jautājumi. Mājas dzīvē valdīs miers un abpusēja saprašanās.

ŪDENSVĪRS Tu nelaidīsi garām ne vienu saviesīgu pasākumu, gūsi jaunu pieredzi, zināšanas un domubiedrus. Tev ātri vien izdosies realizēt iecerēto. Ar saviem panākumiem apliecināsi apkārtējiem sevi kā labu profesionāli, apķērīgu personību. Saskarsmē ar mājiniekiem, centies iztikt bez asumiem. Atvasītes var būt īpaši jūtīgas pret kritiku, tāpēc, lai īstenotu audzinošos pasākumus, tev vajadzēs būt īpaši izveicīgam izteicienos, kā arī likt lietā savas psihologa dotības. Brīvdienās ļaujies mierīgai atpūtai, ieteicams atturēties no alkohola lietošanas.

ZIVIS Tev šonedēļ noteikti vajadzētu pieturēties pie filozofijas - labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Neļaujies iluzorām iedomām par ātru un vieglu peļņu, velti vairāk laika darbiem, kurus labi pārzini. Šis nav pats atbilstošākais periods, manipulācijām ar nekustamo īpašumu. Risinot saimnieciski organizatoriskās lietas, centies būt lietišķāks, neļauties mirkļa emocijām. Zvaigznes iesaka veltīt vairāk uzmanības garīgajām vērtībām, jaunu zināšanu apguvei. Nedēļas nogale piemērota nelielam izbraucienam pie dabas.