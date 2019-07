Astroloģiskā prognoze no 29.jūlija līdz 4.augustam

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS Piemērots periods, lai paplašinātu esošo sadarbības personu loku, iegūtu jaunus domubiedrus, dalītos ar līdzgaitniekiem savā dzīves gājumā. Ja rodas vajadzība, droši vari apmeklēt dažāda veida kursus, smelties zināšanas pieredzes apmaiņas braucienos. Veicot darījumus ar nekustamo īpašumu, vēlamāk pieaicināt zinoša speciālista palīdzību, nevis tikt ar visu gala paša spēkiem. Ģimenes dzīvē valdīs saskaņa, harmonija.

VĒRSIS Būsi noskaņojies gūt jaunus panākumus, apliecināt saviem sadarbības partneriem, priekšniecībai, uz ko patiesi esi spējīgs. Jūtams atbalsts tiks sniegs no mājinieku, it sevišķi no mīļotā cilvēka puses. Kopumā nedēļas piemērota nopietnu darbu veikšanai. Tevi nebaidīs ne sarežģītas tehniskas nianses, nedz lielie pienākumu apjomi. Galu galā būsi neizsakāmi priecīgs par sasniegtajiem rezultātiem.

DVĪŅI Priekšplānā izvirzīsies attiecību jautājumi, kuri dažkārt var traucēt īstenot profesionālos pienākumus. Taču tu būsi pašaizliedzīgs, pārvarot vājumu brīžus un tā vai citādi, sasniedzot nospraustos rezultātus. Šonedēļ labāk klāsies Dvīņiem, kuri saistīti ar mākslu, reklāmu, tūrismu un vidutāja funkcijām. Mīlas jomā var parādīties zināma nenoteiktība, jo tu un partneris īsti nespēs nodefinēt sava patiesās vēlmes.

VĒZIS Zvaigznes iesaka rūpīgāk koncentrēties uz savu patieso mērķi un neizšķiest laiku maznozīmīgāk lietām, it sevišķi jau tas attiecas uz personīgo dzīvi! Darba jomā no tevis tikt prasīta nopietnība, spēja savākties un prasme neapjukt sarežģītās situācijās. Nav izslēgts, tavs un priekšniecības viedoklis var krasi atšķirties, taču tev būs jāprot to paust gana diplomātiskā, filigrānā veidā. Brīvdienas plāni būs atkarīgi no tava noskaņojuma, profesionālajiem sasniegumiem.

LAUVA Skauģi, konkurenti var izmantot tevis nevietā izteiktos spriedumus, sagrozītu taisnību sev izdevīgā gaismā. Lai mazinātu iespējamās negācijās, esi maksimāli pārliecināts par sevi un nekautrējies aktīvāk aizstāvēt savu taisnību, likt lietā pārdomātus argumentus. Šonedēļ zvaigznes var piespēlēt iespējas izmantot nesen gūtās zināšanas praksē, tādejādi uzlabojot savas panākumu iespējas. Jūtamu morālo atbalstu, kā arī vērtīgus padomus spēs sniegt tava otrā pusīte.

JAUNAVA Beidzot būsi sagaidījis to brīdi, kad karjeras lietas sāks jūtami noregulēties. Tu labi sapratīsies ar augstākstāvošajiem, spēsi gūt viņu atzinību, atbalstu, sev svarīgu nianšu īstenošanā. Kādam Jaunavas zīmes pārstāvim var tikt uzticēta firmas pārstāvniecībā kādā izstādē vai konferencē. Galvenais būt pārliecinātam par sevi un drošāk paļauties uz savām profesionālajām iemaņām. Mīlas dzīve šonedēļ var neatlikt tik daudz laika kā gribētos.

SVARI Nedēļas sākums var būt kā sava veida spogulis visai pārējai nedēļai, tāpēc centies to pavadīt pēc iespējas mierīgāk, nosvērtāk. Tev daudz labāk padosies labi zināmi, ikdienišķi darbi, turpretim jaunu projektu īstenošanu vēlamāk atstāt uz ceturtdienu vai piektdienu. Saskarsmē ar apkārtējiem daudz kas būs atkarīgs no tavas spējas atturēties uzturēt pozitīvu gaisotni, atturēties no nevajadzīgas kritizēšanas. Privātajā dzīvē tu tieksies pēc izteiktākas dvēseliskās saiknes ar otro pusīti.

SKORPIONS Nedēļas sākums labvēlīgs, lai strādātu individuāli, Esot vienatnē, tu spēsi daudz pilnvērtīgāk koncentrēties veicamajiem pienākumiem, radīt risinājumus nestandarta situācijām. Savukārt nedēļas vidū vēlams vairāk laika pavadīt cilvēkos. Komunikāciju, ideju apmaiņa, citu pieredzes uzklausīšanās var palīdzēt tev pašas atrisināt dažu sasāpējušu jautājumu. Romantiskajā plānā nedēļa solās būs jautra, bezrūpīga.

STRĒLNIEKS Enerģētiskā plānā būsi uzlādējies, pilns entuziasma un cīņasspara. Taču zvaigznes iesaka būt piesardzīgākam, nepārvērtēt savas spējas, uzņemoties jaunus pienākumus. Ir vērts rūpīgi pārdomāt visus par un pret, pirms pieņemt sarežģītus, līdz šim neiepazītus darbus. Labāk sāc ar pašu mazumiņu, palūko, kā tev tie padodas un tikai tad ķeries pie “lielāka kumosa”! Attiecīgu gaitās viss ritēs tur pat jau lieliski. Spēsi nevainojami saprasties ar otro pusīti, veidot jūsu starpā romantisku gaisotni.

MEŽĀZIS Centies būt lietas kursā par notiekošo savā profesionālajā lauciņā. Nav izslēgts šonedēļ tev būs nepieciešamība apgūt jaunas zināšanas, papildināt esošās profesionālās iemaņas. Centies būt apzinīgs, neļauties slinkuma valdzinājumam un nenovērs savu uzmanību ar maznozīmīgām blakuslietām. Privātajā dzīvē alksi zināmas pārmaiņas, asākas izjūtas. Tava rīcība partnerim var šķist nedaudz savāda.

ŪDENSVĪRS Kopumā nedēļa labvēlīga sabiedriskajām aktivitātēm, dažāda veida komandējumiem, pieredzes apmaiņas braucieniem. Jauniegūtie kontakti var palīdzēt tev turpmāk attīstīt karjeru, radīt jaunas biznesa iespējas. Nav izslēgts, liktenis savedīs tevi kopā ar cilvēku, kurš ar laiku kļūs par lieliski padomdevēju vai pat draugu. Lai izvairītos no liekām problēmām, vēlams atturēties aizņemties vai aizdot naudu. Ģimenes dzīvē tu spēsi gūt saskaņu ar tuviniekiem.

ZIVIS Panākumus lielā mērā var diktēt emociju kāpumi un kritumi. Ja spēsi apvaldīt jūtu vētras, viss ritēs daudz maz savu gaitu. Jo sevišķi apdomīgam vajadzētu būt risinot sarunas ar priekšniecību. Arī finansiālajā plānā savus lēmumus maksimāli balsti uz apdomu un skatu ilgtermiņā. Pilnīgi iespējams, ka tuvākie kolēģi pratīs uzlabot tev omu, nomierināt sakāpināto temperamentu. Mājas dzīvē nav izslēgtas greizsirdības scēnas.