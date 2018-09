Astroloģiskā prognoze no 3. līdz 9.septembrim

Atslēgvārdi horoskopi | astroloģiskā prognoze

AUNS Boss šonedēļ izrādīs sapratni, kā arī dos atbalstu tavām idejām, priekšlikumiem. Vari droši lemt par savu tālāko attīstību, augšupeju pa karjeras kāpnēm. Tevi jūtami nodarbinās turpmāko ienākumu stabilitātes jautājumi. Necenties kāroto panākt ar varu, labāk risini visu mierīgā, sistemātiskā, diplomātiskā ceļā. No izklaides labprāt izvēlēsies saviesīgus pasākumus, kokteiļvakarus. Labi sapratīsies ar jaunāko paaudzi.

VĒRSIS Esi uzmanīgāks lietās, kuras skar naudu, nekustamo īpašumu. Nav izslēgts, kāds apzināti var centies radīt tev šķēršļus. Nedēļas sākums vairāk atbilstošs ikdienišķiem darbiem, svarīgākās lietas vari kārtot trešdien un ceturtdien. Privātā dzīvē skaidri zināsi ko vēlies un arīdzan apzināsies veidus, kā sasniegt kāroto! Nedēļas nogalē par sevi var atgādināt jaunības dienu paziņa, kura vēlēsies atjaunot ciešāku kontaktu.

DVĪŅI Vairāk ieklausies apkārtējo sacītajā, atturies no uzskata, ka tikai tu zini kā dzīvē kas notiek. Saskarsmē ar sadarbības partneriem, centies būt diplomātiskāks, iecietīgāks. Savukārt, komunicējot ar otro pusīti, dažubrīd tev vajadzēs būt nedaudz stingrākam, uzstājīgākam savās vēlmēs. Brīvdienās noteikti izmirsti visu, kas skar darbu un kā nākas atpūtini nervu sistēmu. Vislabāk izvēlies aktīvu atpūtu svaigā gaisā.

VĒZIS Kāds Vēža zīmes var izpelnīties paaugstinājumu amatā, savukārt cits iegūt jaunus piepelnīšanās veidus. No tevis šobrīd tiks prasīta enerģiska, aktīva, izlēmīga rīcība. Lai gūtu spēkus, lielāku pārliecību par savām spējām, pavadi laiku sarunās ar otro pusīti, viņa pratīs iedvesmot! Ja kārtojami kādi svarīgi finansiālie darījumi, tos labāk īstenot darba nedēļas izskaņā, savukārt līdz tam vari veikt dažādas pārrunas, apmeklēt valsts iestādes.

LAUVA Tev ļoti svarīgs būs apkārtējo novērtējums, uzslavas. Būsi gatavs uz daudz ko, lai tikai dzirdētu kārotos komplimentus. Taču esi apdomīgāks, jo tieši krišanas galējībās, pārmērības var izrādīties galvenais kavēklis, ceļā uz panākumiem. Šonedēļ vajadzētu atturēties no tālākiem braucieniem, vairāk uzmanības veltīt mājas dzīvei. Atvasītes var vērsties pie tevis pēc psiholoģiska padoma, morāla atbalsta.

JAUNAVA Lietišķajos jautājumos ātri vien gūsi panākumus, taču privātajās lietās vajadzēs papūlēties krietni vairāk. Iespējams, problēma slēpsies niansē, ka attiecību saspīlējumus, emociju uzplūdus, centīsies uzlūkot no racionālā viedokļa, nevis ļaut, lai sirdsbalss tev saka priekšā pareizo ceļu. Zvaigznes silti iesaka mīlas frontē “atslēgt loģiku” un vairāk paļauties uz jūtu kompasu. Nedēļas nogalē iespējams negaidīts ielūgums uz glaunām viesībām.

SVARI Šonedēļ ne reizi vien vari nokļūt īpatnējās situācijās, kuras prasīs tik pat savdabīgu pieeju, risinājumus. Ierastās metodes var nestrādāt, tamdēļ nāksies meklēt alternatīvus ceļus, lai sasniegtu kāroto. Galvenais neļaujies uztraukumam, risinājums noteikti nāks, tikai tam būs vajadzīgs laiks, pacietība! Izmantot sev piemītošo šarmu un spēju panākt apkārtējo simpātijas, nekautrējies biežāk paflirtēt. Nedēļas nogalē centies atturēties no vēlmes iztērēt vairāk nekā vari atļauties.

SKORPIONS Daudz kas būs atkarīgs no spējas sadzīvot ar apkārtējiem, atturēties no asām vārdu pārmaiņām. Centies savu taisnības cīnītāja garu likt saprāta rāmjos un nekrist galējībās. Šī nedēļa ir pateicīga, lai mācītos dažādas dzīves gudrības, smeltos pieredzi ne tikai no savām, bet arī apkārtējo kļūdām. Risinot attiecību jautājumus, rūpīgāk ieklausies partnera sacītajā, pat ja tā ir kritika. Spriedzi centies noņemt ar fizisku aktivitāšu palīdzību.

STRĒLNIEKS Nedēļas sākumā vairāk aktuāli būs karjeras jautājumi. Lai izdabātu augstākstāvošajiem, strādāsi acu nepacēlis. Lielajā steigā, esi piesardzīgs, kārtojot birokrātiskus jautājumus, pārliecinies, ka tiek ievērotas visas nepieciešamās nianses. Sākot ar ceturtdienu, spriedze darba lietās mazināsies, tev vairāk laika atliks mājas dzīvei, sev tīkamām lietām. Kāds Strēlnieks var nolemt pievērsties jaunam hobijam.

MEŽĀZIS Tev vajadzēs vairāk uzmanības veltīt jaunu kontaktu dibināšanai, kā arī profesionālo iemaņu pieslīpēšanai. Nav izslēgts, kāds no kolēģu vidus spēs sniegt vērtīgu informāciju, ievirzīt vajadzīgajā gultnē. Mājas dzīvē nekļūsti pārlieku prasīgs pret tuviniekiem. Atceries, jo uzstājīgāks būsi, jo lielāku pretestību saņemsi pretī. Ja arī ko tiecies panākt, tad dari to mierīgā, sarunu ceļā.

ŪDENSVĪRS Lai kā nākas ieskrietos darba cēlienam, tev būs nepieciešamas vairākas dienas. Visticamāk, ka optimālos apgriezienus būsi uzņēmis ap trešdienu. Nedēļa zīmīgāka tiem Ūdensvīriem, kuri saistīti ar pedagoģijas, zinātnes un celtniecības jomu. Mīlas lietās valdīs nenoteiktība. Galvenokārt jau tādēļ, ka pats īsti nezināsi, jo vēlies, iegribas un jūtas būs mainīgas. Varbūt šajā sakarā tev ir vērts izrunāties, ar kādu uzticamu cilvēku.

ZIVIS Ārēji par sevi radīsi maiga un pat nedaudz pūkaina cilvēka iespaidu, kaut tevī iekšēji plosīsies patiesa emociju vētra. Šis ir periods, kurā svarīgi saglabāt emocionālo nosvērtību, līdzsvaru, neļauties pārmērībām nedz darba, nedz privātajās lietās. Zvaigznes iesaka būt apdomīgākam ar lielākiem pirkumiem, vislabāk vispār no tiem šonedēļ atturēties. Nedēļas nogale piemērota, lai nelielā kompānijā, dotos baudīt dabas burvību.