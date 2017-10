Astroloģiskā prognoze no 30. oktobra līdz 5. novembrim

Atslēgvārdi horoskopi

AUNS Nelāga pašsajūta tev nebūs traucēklis, lai tu uzņemtos kādas svarīgas lietas vadību. Taču nepārdomāta, pārsteidzīga rīcība šobrīd var radīt patiesi jūtamas sekas. Lai arī tiec uzskatīts par saprotošu, miermīlīgu cilvēku, var gadīties, ka šonedēļ kļūsi nesavaldīgs, agresīvs. Intrigas draud ar nepatikšanām, pat, ja pats tieši neizplati baumas. Varbūt apvainosi kādu draugu nodevībā un vēlāk to rūgti nožēlosi. Nedēļas nogalē zvaigznes iesaka nedaudz palutināt sevi.

VĒRSIS Iespējams, nonāksi pie jaunām atziņām, mācīsies ne vien no savām, bet arī citu kļūdām. Ieteicams vērīgāk izskatīt šonedēļ saņemtos priekšlikumus, jo kāds no tiem var izrādīties patiesi izdevīgs! Ja izdosies iegūt atsaucību, popularitāti kolēģu vidū, vari uzskatīt, ka esi izvilcis lielo laimestu. Ieteicams biežāk ielūkoties jaunākajos preses izdevumos vai interneta vietnēs, it sevišķi, tajā, kas attiecas uz tavu darbības jomu. Ja vēlies izkratīt sirdi, meklē draugu vai kolēģu atbalstu, mīļotais cilvēks šoreiz nespēs sniegt vajadzīgo mierinājumu, padomu.

DVĪŅI Tev mērķi būs skaidri un saskatāmi, bet nez kādēļ vēl gudrosi kā un ko labāk darīt. Met pie malas visus prātojumus, rīkojies! Kāds no radiniekiem var palīdzēt tev materiālā ziņā vai savest kopā ar vajadzīgajiem cilvēkiem. Ievāc pietiekami daudz informācijas par katru jautājumu, kuru taisies apspriest ar priekšniecību, padotajiem. Varbūt būsi pieļāvis kādu kļūdu partnerattiecībās un tagad izjutīsi tās sekas. Neļaujies sevis žēlošanai, jo tā nodarīsi sev lielāku postu. Vairāk iesaisti mīļoto kopējā darbā, izpriecās.

VĒZIS Dzīve brīžiem liksies rožaināka nekā patiesībā tā ir. Varbūt tieši tagad tevi būs skārusi mīlas liegā dvesma. Neļauj pārmērīgajam optimismam, sapņainībai ietekmēt tavas koncentrēšanās spējas. Darba jomā ne acu galā necietīsi uzstājīgus padomdevējus. Nekrīti tūlīt panikā, ja kaut kas nenotiek pēc tava prāta. Labāk paveikt mazāk, toties kvalitatīvāk! Kāds Vēzis nolems pilnībā mainīt savu garderobi. Brīvdienās izvairies no tikšanās ar mazpazīstamiem cilvēkiem, esi piesardzīgāks uz ielas vēlās vakara stundās.

LAUVA Ar jūtamu entuziasmu ķersies pie jaunu ideju īstenošanas. Esi piesardzīgs, tavi konkurenti var izrādīties spēcīgāki nekā tu domā. Naudas lietas labāk kārtot nedēļas pirmajā pusē. Neuzkrauj mājiniekiem atbildību par kādu neizdevušos pasākumu, ja labi zini, ka pats vien esi pie vainas. Var atgadīties kāds notikums, nejauša tikšanās, kuras laikā tu burtiski iemīlēsies, no pirmā acu skata. Šīs attiecības var uzņemt patiesi straujus apgriezienus.

JAUNAVA Nāksies vien nāksies izvēlēties kam veltīt galveno uzmanību - ģimenei vai darbam, jo paveikt visu plānoto, abās jomās, būs nereāli. Var rasties nelieli finansiāli sarežģījumi, taču tāpēc nekrīti izmisumā, šīs negācijas būs pārejošas! Kādu Jaunavas zīmes pārstāvi ne pa jokam var sadusmot kolēģu rīcība. Taču jābūt savaldīgam, dusmās pateiktais visu tikai sarežģīs. Nedēļas nogalē aktualizēsies partnerattiecību jautājumi. Šajā sakarā iespējamas gan jaunas pazīšanās, gan esošo attiecību saraušana.

SVARI Piemērota nedēļa, lai diskutētu, strādātu pie zinātniskiem jautājumiem. Ienākumi no nesen iesāktā projekta var izrādīties lielāki nekā sākotnēji cerēji, tāpēc varēsi atļauties sevi, ģimeni nedaudz palutināt. Attiecībās ar otro pusīti iespējami pēkšņi strīdi. Centies būt iecietīgāks, ja negribi, lai nesaskaņas pāraug nopietnā konfliktā. Varbūt izjutīsi nelielu vainas apziņu, gribēsi sagādāt pārsteigumu mīļotajam. Neļaujies pesimismam, citādi nelāgā oma, nomāktība negatīvi ietekmēs gan mājiniekus, gan attiecības ar kolēģiem.

SKORPIONS Ieteicams izstrādāt pārdomātu rīcības plānu visai nedēļai, tev taču piemīt nepieciešamās stratēģa dotības, lai izdarītu to perfekti. Attiecībās ar apkārtējiem, tev nepatiks, ja kāds jauksies tavās darba lietās, pat, ja šis kāds nāks klajā ar vērtīgiem padomiem, konstruktīvu kritiku. Aizrāvies ar darbu, nepiemirsti par otro pusīti, centies tai sagādāt kādu patīkamu pārsteigumu. Nedēļas izskaņā tavu ceļu var pārskriet melns kaķis, esi piesardzīgs, it īpaši pie auto stūres!

STRĒLNIEKS Tev šonedēļ jāapbruņojas ar pacietību, jo liktenis var sagādāt ne vienu vien nepatīkamu pārbaudījumu. Seko savām attiecībām ar mīļoto cilvēku, varbūt tajās pietrūkst maiguma vai erotikas. Nepieļauj situāciju, ka otrā pusīte sāk spert sānsoļus, ir laiks visu vērst par labu! Darbā var būt grūtāk koncentrēties, it sevišķi, ja tavi profesionālie pienākumi saistīti ar smalkiem aprēķiniem, birokrātiskām niansēm. Tavas likstas brīvdienās nedaudz mazināsies. Mājas dzīvē parādīsies izteiktāka harmonija, taču tikai no tevis paša būs atkarīgs cik ilgi tā noturēsies.

MEŽĀZIS Jutīsi, ka veiksme pavērsusi pret tevi savu saulaino vaigu, tāpēc kļūsi enerģiskāks nekā ierasts. Kāds var piedāvāt jaunu sadarbību, jomā kuru vēl pat nepārzini. Nenobīsties no atbildības, jaunām grūtībām, ej tik droši uz priekšu! Notikumu gaita sniegs lieliskas iespējas uzzināt kurš ir tavs draugs, bet kurš tikai par tādu izliekas. Brīvdienās zvaigznes iesaka pavadīt laiku kopā ar bērniem, ļauj viņiem no sirds izklaidēties un priecājies līdzi arī pats!

ŪDENSVĪRS Labprāt tiksies ar draugiem, domubiedriem. Nav izslēgts, pievērsīsies jaunām sportiskām aktivitātēm. Tev lieliski izdosies ietekmēt apkārtējo domas, viedokli par tevi. Labs brīdis, lai priekšniekam savas idejas pasniegtu kā viņa paša domu graudus. Drošāk atklāj citiem savus talantus, demonstrē tos plašākām tautas masām. Šajā nedēļā nav ieteicams aizņemties naudu, tāpat arīdzan vajadzētu atturēties no lielākiem pirkumiem. Nedēļas nogali pavadi pie dabas.

ZIVIS Kāds Zivs zīmes pārstāvis var nonākt pie atziņas, ka ir pienācis īstais laiks domāt par iespējām mainīt darbavietu. Tomēr pirms pieņemt galīgo lēmumu, kārtīgi apsver visus par un pret, jo pārsteidzīgo soļu sekas būs patiesi tālejošas. Svarīgi izvairīties no spītības un pārāk izteikta principiālisma, it īpaši skaidrojoties ar augstākstāvošajiem. Savus pārdzīvojumus labprātāk paturēsi pie sevis, jo kļūdaini uzskatīsi, ka neviens tos nesadzirdēs, nesapratīs.