Astroloģiskā prognoze no 4. līdz 10.februārim

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS Veiksmīga nedēļa, it sevišķi, ja esi plānojis pievērsties radošām vai sabiedriskām lietām. Tu labi sapratīsies ar apkārtējiem, viegli radīsi kopīgu valodu ar priekšniecību. Kas svarīgi, mēģināt rūpīgāk sabalansēt laiku starp profesionālo jomu un laulības dzīvi, lai mīļotais cilvēks nesāk izteikt pārmetumus par tavu pārlieko aizņemtību. Brīvdienās pratīsi mājās rast bezrūpību un vienlaikus romantisku noskaņu.

VĒRSIS Tu neapšaubāmi noskaņosies uzvarām! Ja reiz būsi, ko apņēmies izdarīt, tad neapšaubāmi, kāroto arīdzan sasniegsi! Zināmu atbalstu, tev svarīgo lietu īstenošanā, var sniegt kolēģi vai pat radinieki. Rodoties kādiem sarežģījumiem, nezaudēsi savaldību, bet pirmkārt meklēsi konstruktīvu risinājumu, kuru arīdzan samērā ātri spēs atrast. No darba brīvajā laikā, vislabprātāk laiku pavadīsi kopā ar ģimenes locekļiem.

DVĪŅI Šonedēļ meklēsi iespējas vairāk laika atlicināt atpūtai, ar ģimeni, mājokli saistītiem jautājumiem. Nav izslēgts, ka daļa Dvīņu zīmes pārstāvju paņems pāris brīvdienas, lai sakārtotu attiecību jautājumus vai pievērstos plānotajiem remonta darbiem. Savukārt atlikušie darbarūķi, cītīgi turpinās iesāktās profesionālās lietas, mēģinās izcelties, uz kolēģu fona ar ievērojamiem darba rezultātiem. Nedēļas nogalē nav izslēgtas patīkamas pārmaiņas mīlas dzīvē.

VĒZIS Šoreiz panākumi mazāk būs atkarīgi no veiksmes, citiem blakus faktoriem, bet gan no tevis paša ieguldītā darba! Tieši tāpēc ir vērts būt maksimāli centīgam, ar pilnu atbildības sajūtu attiekties pret saviem profesionālajiem pienākumiem. Nedēļas sākumā zvaigznes iesaka atturēties no valsts iestāžu apmeklējuma, grāmatvedības lietu kārtošanas. Tev šajā laikā labāk padosies tehniska rakstura pienākumi, saimnieciski jautājumi. Nedēļas vidus un izskaņa, var būt īstais periods, kad tikties ar augstākstāvošajiem, risināt sasāpējušus jautājumus.

LAUVA Apstākļi ļaus apliecināt savas patiesās spējas, izcelties uz apkārtējo fona. Galvenais, nekrist pārmērīgā azartā un būt apdomīgākam ar dotajiem solījumiem. Šonedēļ zvaigznes iesaka atturēties no kredītsaistību uzņemšanās, ilgtermiņa līgumu parakstīšanas. Daudz veiksmīgāki izrādīsies radošie projekti, analītiskais, pētnieciskais darbs. Brīvdienās visticamāk būsi noskaņots kā nākas baudīt dzīvi, uzņemt pie sevis viesus vai arī pats doties ciemoties.

JAUNAVA Darba jomā lieti noderēs tev raksturīgais pedantiskums un izteiktā kārtības mīlestība. Šī nedēļa zīmīgāka Jaunavām, kuras ieņem priekšnieka posteni, ir atbildīgas par finansiālajām vai juridiskajām lietām. Lai veiksmīgāk saprastos ar līdzcilvēkiem, centies būt nedaudz atvērtāks, atturēties no vēlmes pakritizēt, izteikt asākas piezīmes. Mīlas dzīvē visādi centīsies veicināt partnera labsajūtu, radīt attiecībās dvēseliskāku noskaņu.

SVARI Būtisks faktors panākumos, izrādīsies ticība saviem spēkiem, kā arī spēja turēties pie nospraustajiem mērķiem, neļaujot apkārtējām negācijām tos ietekmēt. Šaubu nav, ka savu panāks tieši izlēmīgākie un neatlaidīgākie zīmes pārstāvji. Ja tev organizējamas svarīgas lietišķas tikšanās, tās labāk plānot vai nu darba nedēļas sākumā vai arī izskaņā. Pārējā laikā, droši vari pievērsties sabiedriskām, radošām lietām, tiekties gūt jaunas zināšanas, pieredzi.

SKORPIONS Var rasties situācijas, kad tev nāksies pieņemt samērā nopietnus lēmumus, taču tevi tas īpaši nebaidīs, jo spēsi paļauties uz savām stratēģa dotībām un intuīciju. Attiecības ar apkārtējiem var būt lielā mērā atkarības no tava noskaņojuma. Taču nevajadzētu ļaut nelāgai omai radīt liekus sarežģījumus. Mājas dzīvē, saskarsmē ar mīļoto, tev smaidīs veiksme. Ar laulāto partneri sapratīsies no pusvārda, arī atvasītes būs samērā paklausīgas, varbūt pat iepriecinās tevi ar saviem panākumiem skolas gaitās.

STRĒLNIEKS Nedēļas pirmā puse veiksmīgāka lietišķu, saimniecisku jautājumu risināšanai, jaunu biznesa partneru piesaistīšanai, ar reklāmu saistītu projektu īstenošanai. Savukārt, nedēļas otrajā pusē labāk padosies ikdienišķi pienākumi. Šis būs arīdzan īstais brīdis, lai vairāk uzmanības veltītu mīļotajam cilvēkam, atvasītēm. Brīvdienās var rasties iespēja iesaistīties interesanta projekta īstenošanā, uz ko tevi visticamāk pamudinās tuvākie paziņas, draugi.

MEŽĀZIS Nepārcenties ar slodzi darba lietās. Esi apdomīgāks, uzņemoties jaunus profesionālos pienākumus, padomā vai tu tādejādi nesāc darīt pāri savai veselībai! Šobrīd labāk turpināt jau iesāktās lietas, parūpēties, lai tās tiktu īstenotas atbilstoši paredzētajiem kvalitātes standartiem. Lai veicinātu sevī pozitīvas emocijas, atgūtu garīgo līdzsvaru, ieteicams vairāk laika pavadīt kopā ar mīļoto cilvēku, veltītu laiku romantiskai divvientulībai.

ŪDENSVĪRS Tu lieliski mācēsi pārdomāti argumentēt savu viedokli, aizstāvēt ne tikai savas, bet arī līdzgaitnieku intereses. Nebūs nekāds brīnums, ja kļūsi par sava veida padomdevēju apkārtējiem, kuri nonākuši grūtākā situācijā, kuriem nepieciešams morāls atbalsts. Saskarsmē ar otro pusīti, no vienas puses vēlēsies būt atklāts, veicināt saskaņu, kopības sajūtu, no otras puses, tieksies pēc lielāka brīvības sajūtas, neatkarības. Partneris var būt nelielā neizpratnē par tavām nedaudz pretrunīgajām vēlmēm.

ZIVIS Raibiem notikumiem piesātināta nedēļa. Vienu brīdi, tev var nākties aktīvi pievērsties lietišķu jautājumu risināšanai, te atkal ļauties radošām iecerēm, dzīves apcerēšanai. Galvenais, šonedēļ būt apdomīgam it visā, kas skar dokumentāciju, naudas jautājumus! Esot cilvēkos, ātri radīsi interesi par savu personību, gūsi simpātijas apliecinājumus. Brīvdienās pilnīgi iespējams, kāds Zivs zīmes pārstāvis dosies tālākā ceļojumā.