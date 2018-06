Astroloģiskā prognoze no 4. līdz 10.jūnijam

Atslēgvārdi horoskopi | astroloģiskā prognoze

AUNS Aktīvi turpināsi iesāktos darbus un domās jau cilāsi tālākos nākotnes plānus. Galvenais neuzsākt vairākas lietas vienlaicīgi. Tieši nesteidzīgs, sistemātisks darbs būs tas, kas nesīs saldākos augļus. Saskarsmē ar kolēģiem centies būt savaldīgāks, diplomātiskāks, atturēties no konfliktsituācijām. Materiālās dabas jautājumus vēlamāk kārtot nedēļas pirmajā pusē, savukārt vēlāk vairāk uzmanības veltīt ar ģimeni saistītām lietām.

VĒRSIS Tev priekšā būs nopietni darbi, kuriem vēlēsies pienācīgi sagatavoties, nodrošināties ar pietiekamu zināšanu, iemaņu bāzi. Visticamāk vajadzīgo informāciju meklēsi, ar kursu, semināru palīdzību, kā arī komunicēsi ar saviem amata brāļiem. Mīļotais cilvēks pratīs iedrošināt tevi, sniegt morālu atbalstu. Zināmi konflikti var sanākt ar jaunāko paaudzi, jo tai būs pārāk atšķirīgi un visai greizi uzskati, kuri prasīs audzinošu pieeju.

DVĪŅI Lieliska nedēļa, lai ne tikai tiktu lielākā skaidrībā par savām mainīgajām vēlmēm, bet arī sāktu konkrētus darbus. Liela nozīme būs neatlaidībai, ar kādu pieiesi kārotā īstenošanai. Ja arī saskaries ar kādām grūtībām, nemet uzreiz plinti krūmos, varbūt sākotnēji pacenties radušās problēmas pārvarēt. Kas pavisam noteikti tev nesagādās nekādas grūtības, tas ir komunikācija ar apkārtējiem. Lieliski spēsi uztvert līdzgaitnieku domu gājienu, dalīties ar viņiem savā dzīves pieredzē.

VĒZIS Tavs garastāvoklis visas nedēļas garumā būs diezgan mainīgs, reizēm apkārtējiem būs nereāli izprast tevi. Esi savaldīgāks, komunicējot ar sadarbības partneriem, centies ieturēt lietišķāku, nosvērtāku nostāju. Kopsummā nedēļa veiksmīgāka radošās jomas pārstāvjiem. Ceturtdien nevajadzētu risināt juridiska rakstura jautājumus, turpretim piektdien varbūt parādīsies iespēja apliecināt sevi pavisam jaunā, neierastā ampluā. Brīvdienās vēlēsies būt kopā ar savām atvasītēm.

LAUVA Lai dabūtu rokā kāroto, nežēlosi ne spēkus, ne laiku. Tava apņēmība aizraus un sajūsminās apkārtējos. Šis ir lielisks brīdis, lai iegūtu sev jaunus un uzticamus domubiedrus, kā arī tiktu vaļā no sevi izsmēlušiem kontaktiem. Esi piesardzīgs, veicot atskaites, jo tajās var iezagties pa kādai neuzmanības kļūdai, nepilnībai. Mājas dzīvē viss ritēs savu gaitu. Tev veidosies lielisks kontakts ar atvasītēm. Nedēļas nogalē atļausies veltīt laiku savām iegribām.

JAUNAVA Centies noskaņot sevi pēc iespējas pozitīvāk, bezrūpīgāk, jo to kāda pašsajūta tev būs, kā klāsies darba jomā, šoreiz pavisam tieši būs atkarīgs no tava garastāvokļa. Negaidies atklāt savas jūtas, ja arī tās ir skumjas vai nomāktība. Tiec no tām pēc iespējas ātrāk vaļā, sirsnīgi izrunājoties ar kādu, smeļoties morālu atbalstu no apkārtējiem. Lai atgūtu iekšējo līdzsvaru, labsajūtu, ir vērts pievērsties meditācijai, izmantot ūdens procedūras.

SVARI Tev netrūks jaunu un oriģinālu ideju. Savukārt likteņa labvēlība, ļaus daudz ko no kārotā arīdzan īstenot. Savus tiešos profesionālos pienākumus pildīsi godam. Īpaši labi padosies analītiska rakstura darbi. Ģimenes dzīvē visādi centīsies veicināt saskaņu un padarīt tuviniekiem ikdienu krāšņāku un patīkamāku. Nedēļas nogalē mīļotais cilvēks var tevi negaidīti pārsteigt ar romantisku ceļojumu vai omulīgām vakariņām sveču gaismā.

SKORPIONS Darba lietās ne reizi vien vari saskarties ar neparedzētiem sarežģījumiem, tomēr tas nenozīmē, ka netiksi ar tiem galā. Ja spēsi nodrošināties ar zinošu kolēģu atbalstu un saglabāsi ticību panākumiem, tad noteikti pratīsi uzrādīt labus rezultātus, neskatoties ne uz ko. Kādam Skorpionam var uzsmaidīt veiksme naudas lietās. Proti, var sanākt noslēgt izdevīgu darījumu vai arī saņemt prēmiju par labo un centīgo strādāšanu. Attiecību jautājumi šonedēļ risināsies bez liekas aizķeršanās.

STRĒLNIEKS Labprāt komunicēsi ar līdzgaitniekiem, dosies uz dažādiem interešu saietiem, izklaides pasākumiem. Nav izslēgts, pats uzņemsies kāda saviesīgā vakara vadīšanu vai organizēšanu. Vislabprātāk nodosies radošiem darbiem. Ja vien darāmā lieta tevi interesēs, ļausies tai ar sirdi un dvēseli, sasniedzot arī atbilstošus rezultātus! Turpretim ikdienas, rutīnas pienākumi var padarīt tevi nedaudz nomāktu, garlaikotu. Saskarsmē ar mīļoto valdīs abpusēja sapratne un mērenas kaislības.

MEŽĀZIS Tu nedēļas sākumā patiesi lielu vērību piegriezīsi savam izskatam, varbūt iegādāsies jaunu apģērbu vai dosies, uz skaistumkopšanas salonu. Daudz strādāsi, iespējams, savos projektos iesaistīsi draugus, paziņas, aicināsi ņemt dalību savos darījumos. Nedēļas otrajā pusē vislabprātāk darbosies individuāli. Vari veltīt laiku finansiālām operācijām. Brīvdienās aizmirsti par darbu, ļaujies atpūtai.

ŪDENSVĪRS Atbilstošs periods, lai atļautos beidzot pievērsties lietām, kuras patiesi interesē tevi. Tu daudz izlēmīgāk spēsi uzsākt jaunus projektus, nešaubīsies par veiksmi panākumos. Pārliecība noteikti veicinās profesionālo pienākumu izpildes ātrumu. Ja arī nonāksi saspringtākā situācijā, īpaši neapjūkot, meklēsi vispareizāko izeju, labosi pieļautās kļūdas. Nav izslēgts, sajutīsi lielāku interesi par ezoteriskām, filozofiskām tēmām. Nedēļas izskaņā var sanākt piedalīties kādās sporta sacensībās.

ZIVIS Tu šonedēļ vairāk peldēsi pa straumi, vērosi notiekošo no malas. Iespējams, līdz šim būsi aktīvi strādājis un tagad vēlēsies nedaudz atvilkt elpu, tā teikt “ uzlādēt baterijas”. Tomēr, pārāk palaisties slinkumā arī nevajadzētu, jo tādejādi riskē neiekļauties darbu izpildes termiņos. Ja arī kāds no kolēģiem sola savu palīdzību, pārāk paļauties uz to nevajadzētu, jo viņa plāni, labie nodomi var ātri vien mainīties. Brīvdienās vēlēsies sajust ūdens un dabas klātbūtni.