Astroloģiskā prognoze no 8. līdz 14. janvārim

Atslēgvārdi horoskopi | astroloģiskā prognoze

AUNS Zīmīga nedēļa tiem Auna zīmes pārstāvjiem, kuri profesionālajā jomā saisti zinātni, auto mehāniku un sakaru līdzekļiem. Tu būsi drosmīgs, spēsi pieņemt ātrus, nekļūdīgus lēmumus, izpaust savu līdera talantu. Brīvajiem Auniem var pavīdēt lieliskas iespējas iepazīties. Galvenais nekļūt pārlieku ārišķīgam, lielāku akcentu likt uz intelektuālajām vērtībām. Brīvdienās labprāt uzņemsi viesus savā mājā.

VĒRSIS Šonedēļ vairākkārtīgi var nākties risināt lietas ar valsts institūcijām. Esi gatavs grāmatvedības pārbaudēm, tāpēc parūpējies, lai nepieciešamā dokumentācija tiktu attiecīgi sakārtota. Nav vēlams aizdot vai aizņemties naudu, esi piesardzīgāks lietās, kuras skar visa veida ilgtermiņa saistības. Attiecībās ar otro pusīti būsi gādīgs, labprāt sagādāsi partnerim pārsteigumus, centīsies kopdzīvē ienest patīkama pārmaiņas.

DVĪŅI Var aktualizēties ar tālākiem braucieniem, ārzemēm saistītais. Esi vērīgāks, kārtojot naudas lietas, neļauj sev raksturīgajam steidzīgumam, gaisīgajai attieksmei, radīt nevajadzīgus sarežģījumus. Mājas dzīvē būsi nosvērts, vēlēsies ienest lielāku stabilitāti attiecībās. Kāds Dvīnis, kopīgi ar otro pusīti, var nospraust tālejošus plānus. Pielūko, lai lielajā skriešanā, tu nesāc darīt pāri savai veselībai. Šonedēļ tieši elpceļi vari izrādīties jūtīgāki nekā ierasts.

VĒZIS Uztraukumus var sagādāt ar ģimenes nekustamajiem īpašumiem saistīti jautājumi. Parūpējies, lai tavs dzīvoklis un cita manta būtu apdrošināta, pienācīgi pasargāta no garnadžiem. Saskarsmē ar atvasītēm vajadzēs izrādīt lielāku stingrību. Audzināšanas jautājumu sakārtošana nenāksies viegli, taču tu būsi apņēmības pilns sasniegt cerēto. Jūtamu atbalstu tavās ikdienas gaitās sniegs otrā pusīte. Pilnīgi iespējams, nolemsiet brīvdienas pavadīt romantiskā divvientulībā.

LAUVA Ja vien būs iespēja darīt ko radošu, izaicinošu, jutīsies laimīgs. Tieši rutīna, vienmuļš darbs var padarīt tevi depresīvu, apspiest iedvesmu turamākiem aizsākumiem. Ja vēlies kārtot naudas lietas, dari to labāk līdz trešdienai, savukārt nedēļas otro pusi, velti sabiedriskām, ar reklāmu, dažādu pasākumu organizēšanu, vadīšanu saistītajam. Brīvdienās zvaigznes iesaka pavadīt laiku ģimenes lokā, vairāk uzmanības atlicināt atvasītēm.

JAUNAVA Lietišķos jautājumus, kārtosi kā izteikts profesionālis, tajos nevarēs atrast, kur piekasīties. Turpretim, privātajā dzīvē būsi samērā nepacietīgs, nedaudz neiejūtīgs pret partneri. Centies vairāk ieklausīties mīļotā cilvēka sacītajā, neuzstādīt it visā savus noteikumus. Attiecībās ar kolēģiem būsi diezgan izvairīgs, nevēlēsies atklāti runāt par privātām būšanām, diskutēsi strikti par darbu. Ir vērts ieklausīties dzīves pieredzes bagātāku cilvēku teiktajā, it sevišķi padomos, kā izvairīties no sarežģījumiem mīlas lietās.

SVARI Galveno uzmanību koncentrēsi mīlas dzīvē notiekošajam. Pilnīgi iespējams, uzsāksi jaunas attiecības, par kurām apkārtējie būs patiesi pārsteigti. Tev šoreiz maz interesēs citu domas, tu vairāk vadīsies no savām sajūtām, kamdēļ būsi viennozīmīgs ieguvējs! Darba jautājumos centies saglabāt lietišķu nostāju, nesāc sev uzticēto uztvert pārāk vienkāršoti, pavirši. Nedēļas nogalē tieksies pēc līdzīgi domājošo sabiedrības, radošas gaisotnes.

SKORPIONS Tev šonedēļ veiksme vairāk uzsmaidīs darba lietās, ne personīgajā dzīvē. Pieaugs ambīcijas, kāds Skorpions var kļūt jūtīgs pret kritiku, ātri nonākt konfliktā ar līdzcilvēkiem. Nav piemērots brīdis, lai iepazītos vai uzsāktu laulības dzīvi, bet, ja tomēr to dari, noteikti pārliecinies, ka jūtas ir abpusējas! Bērni var radīt sarežģījumus, nepatīkami pārsteigt ar savām skolas sekmēm. Lai mazinātu sevī stresu, negācijas, pievērsies meditācijai, izmanto pirts procedūras, baseina apmeklējumu.

STRĒLNIEKS Komunicējot ar kolēģiem, izvairies runāt par lietām, kuras līdz galam nepārzini. Šonedēļ būtisku lomu var nospēlēt pazīšanās ar ietekmīgiem cilvēkiem. Mājas dzīvē tieksies pēc daudzveidības un lielākas brīvības sajūtas. Kaldinot nākotnes plānus, centies būt tālredzīgāks, mērķtiecīgāks un objektīvāk novērtēt savas patiesās iespējas. Jo īpaši uzmanīgam tev jābūt, kārtojot naudas jautājumus. Ja iespējams, šonedēļ izvairies risināt nekustamā īpašuma lietas. Brīvdienas piemērotas sportiskiem pasākumiem.

MEŽĀZIS Labvēlīgs laiks ceļojumiem, sabiedriskā stāvokļa nostiprināšanai un visa veida mācībām. Var mainīties tava nostāja pret kādu cilvēku, varbūt pat pārtrauksi, līdz šim šķietami stabilas attiecības. Esi piesardzīgāks pie auto stūres, neuzmanība var radīt nejaukas situācijas. Saskarsmē ar draugiem, kolēģiem, kaimiņiem, būsi izpalīdzīgs, atsaucīgs. Nedēļas nogale ideāli piemērota, lai dotos, uz kādu kultūras pasākumu, vislabāk kopā ar ģimenes locekļiem.

ŪDENSVĪRS Iespējami lielāki izdevumi, jo tu vēlēsies iegādāties jaunas mēbeles, uzsākt remontu vai labiekārtot darbavietu. Būsi stingri nolēmis mainīt savu apkārtni, pievērst lielāku uzmanību arī sava imidža pilnveidošanai. Daiļā dzimuma pārstāves var droši apmeklēt frizieri, jaunais matu sakārtojums ļaus justies pārliecinošāk, radošāk. Šonedēļ kādam Ūdensvīram var tikt uzticēti nopietnāki darba pienākumi, papildus atbildība. Nezaudē dūšu, tici saviem spēkiem, profesionālajām spējām!

ZIVIS Būtisku lomu panākumos spēlēs tavs līdzšinējais zināšanu līmenis, it sevišķi tas attiecas uz Zivīm, kuras darbojas pedagoģijas, medicīnas un biznesa lauciņos. Ja rūpīgi apdomāsi katru gājienu un centīsies apzināties varbūtējās sekas, tava autoritāte ievērojami pieaugs un kāroto sasniegsi daudz ātrāk. Varbūt pārlieku emocionālās nostājas dēļ, dažubrīd, darba lietās, var zust objektivitāte. Tuvojoties nedēļas izskaņai, tev radīsies jaunas idejas, kuras visai tuvā nākotnē, izdosies pilnībā īstenot.