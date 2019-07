Astroloģiskā prognoze no 8. līdz 14.jūlijam

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS Nedēļa iesāksies uz rāmas, patīkamas nots. Nav izslēgts, izdosies atrisināt kādu sasāpējušu jautājumu. Saskarsmē ar kolēģiem būsi draudzīgs un izpalīdzīgs. Nedēļas vidū vajadzētu būt nesteidzīgam, risinot juridiskos, ar tieslietām, mantojumiem saistītos jautājumus. Tev sekmēsies radošiem projekti, spēsi uzrunāt plašāku publiku. Nedēļas nogalē vēlams vairāk uzmanības veltīt ģimenes dzīvei.

VĒRSIS Pirms uzņemties papildus saistības, profesionālos pienākumus, kā nākas pārdomā vai šobrīd jau neesi pārlieku noslogots! Iespējams, šis ir īstais brīdis, lai aizmirstu par naudu, darbu un beidzot ļautos pelnītai atpūtai! Mājinieki būs tikai iepriecināti, ka varēs ar tevi kopā pavadīt vairāk laika. Ja tomēr izdomā būt ļoti apzinīgs un pildīt ikdienas darbus, pielūko, lai nepārpūlies. Noteikti ieklausies pieredzējušākos kolēģos.

DVĪŅI Nesteidzini notikumus, ļauj visam ritēt savu, rāmāku gaitu. Ja radīsi sevī spēkus būt pacietīgākam, neapšaubāmi, ka gūsi jūtamākus panākumus, izvairīsies no nevajadzīgiem sarežģījumiem. Šonedēļ vēlams būt piesardzīgākam pie auto stūres un ieturēt izteiktāku mēra izjūtu dzīves baudās. Darba lietām veiksmīgākais izrādīsies nedēļas vidus, kad tavas koncentrēšanās un komunikatīvās dotības būs patiesi spožas.

VĒZIS Ja sanāk saskarties ar saspringtākām situācijām, neļauj vaļu emocijām, saglabā pēc iespējas nosvērtāku domu gājienu. Nav izslēgts, ka vairāk laika nekā ierasts pavadīsi sarunās ar kolēģiem, apspriežot ne tikai darba lietas, bet arī ļoti privātus jautājumus. Mājas dzīvē vajadzēs vairāk uzmanības veltīt atvasītēm, kurām var būt nepieciešamas pāris audzinošas sarunas. Nedēļas nogali pavadi kopā ar mīļoto, parūpējies, lai jūsu starpā netrūkumu krāšņu emociju.

LAUVA Tu būsi samērā izšķērdīgs, bet ne jau apstākļi būs tajā vainojami, bet gan tevis paša vēlmes un ambīcijas. Zvaigznes silti iesaka rūpīgāk sekot līdzi saviem izdevumiem un noteikti atturēties no finansiālām afērām. Centies vairāk enerģijas ieguldīt savu zināšanu paplašināšanā, jaunu lietišķo kontaktu veidošanā. Šonedēļ nevajadzētu doties nedz darba, nedz izklaides braucienos. Brīvdienās ieteicams pievērsties sportiskām aktivitātēm.

JAUNAVA Darba būs vai pilnas rokas. Brīžiem pat šķitīs, ka nekādi nespēsi ar visu tikt galā. Taču zini, tie būs pārejoši vājuma brīži, kurus pārvarēt noteikti būs tavos spēkos! Šonedēļ vajadzētu rūpīgāk sekot līdzi darbu kārtībai, nepieļaut pārāk lielas nobīdes no iecerētājiem plāniem. Ja ieņem vadošu posteni, rūpīgāk seko savu padoto veikumam, taču vienlaikus nekļūsti pārlieku uzstājīgs vai pavēlniecisks. Laulības dzīvē lielu nozīmi spēlēs prasme būt pietiekami atklātam pret partneri.

SVARI Nedēļa, kurā vari saskarties ar dažādiem pārpratumiem un paviršības kļūdām gan no savas, gan apkārtējo puses. Vēlams būt apdomīgākam un apzinīgākam, ja tev jāveic darbs ar dokumentāciju, jāpievēršas pētnieciskajiem pienākumiem. Privātajā dzīvē labāk necilāt smagus jautājumus, censties vairāk baudīt mirkļa burvību un rūpīgāk ieklausīties partnera sacītajā. Nedēļas nogalē vari sarīkot nelielas mājas viesības.

SKORPIONS Kādam Skorpionam diemžēl var uzrasties jauns konkurents, kurš tā vien vēlēsies ieņemt viņa vietu, nesmādējot tam arī neatļautas metodes. Tomēr, zvaigznes brīdina, neatbildi ar to pašu! Savā arsenālā izmanto tikai atļautus paņēmienus, jo tā izvairīsies no problēmām ar likumu un neuzkrausi lieku nastu savai sirdsapziņai. Mīlas dzīvē zināsi kā uzturēt kaislīgu, romantisku un vienlaikus draisku gaisotni.

STRĒLNIEKS Emocijas šonedēļ var sist augstu vilni, galvenokārt jau attiecībās ar laulāto. Centies neļaut pārlieku vaļu savai ugunīgajai dabai, rūpīgāk sekot sacītajam. Darba lietas centies norobežot no privātām būšanām, citādi no sarežģījumiem būs grūti izvairīties. Prieku sagādās visa veida radošās aktivitātes. Nav izslēgts, kāds no Strēlniekiem izlems apliecināt līdz šim apslēptas mākslinieciskās dotības.

MEŽĀZIS Līdzgaitnieki var izteikt kādu asāku piezīmi, nejaukāk pajokot, taču neuztver visu tik ļoti saasināti. Ja pratīsi arī ne visai humora pilnā situācijā atrast lietas, par kurām pasmieties, izbēgsi no nepatīkamiem strīdiem un pasaudzēsi savu nervu sistēmu. Darba jautājumos būsi turpat vai neaizstājams. Spēsi lieliski tikt galā ar saimnieciskiem jautājumiem, vest lietišķas pārrunas un labi saprasties ar kolēģiem.

ŪDENSVĪRS Pietiekami veiksmīga nedēļa, neskatoties uz to, ka astroloģiskā situācijā kopumā nebūs pārāk vienkārša. Lai neiedzīvotos problēmās, ierodies visur nedaudz laicīgāk nekā paredzēts, rūpīgāk pārbaudi paveikto un esi skrupulozāks, kārtojot finansiālos jautājumus. Privātajās lietās necenties veikt lielus pārkārtojumus, taisīt revolūciju, drīzāk šobrīd paliec pie esošās kārtības un novērtē to, ko dzīve tev līdz šim ir sniegusi.

ZIVIS Nav izslēgts, ka nedēļas sākumā meklēsi iespēju izpatikt kādam pretējā dzimuma pārstāvim. Ja būsi atklāts un uzdrošināsies paust savas patiesās jūtas, rezultāti būs visiedarbīgākie. Darba jomā viss pamazām virzīsies tev vēlamajās sliedēs. Iespējams, tik būs nepieciešams būs nedaudz pacietīgākam, lai saskatītu tieši tos panākumus, pēc kuriem kāro. Nedēļas otrajā pusē notikumi var kļūt nedaudz spraigāki un to sekas grūtāk prognozējamas. Zvaigznes iesaka vairāk paļauties uz savu intuīciju.