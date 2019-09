Astroloģiskā prognoze no 9. līdz 15.septembrim

Atslēgvārdi astroloģiskā prognoze | horoskopi

AUNS Tava izdoma, attapīgums un izlēmība būs savā līmenī. Pilnīgi iespējams, izcīnīsi sev jaunas karjeras izaugsmes iespējas. Panākumi pamatā gaida tos Auna zīmes pārstāvjus, kuri saistīti ar transporta, loģistikas jomu, nekustamā īpašuma sfēru. Lai lietas patiesi virzītos uz priekšu bez liekas aizķeršanās, centies būt atsaucīgāks, draudzīgāks pret kolēģiem. Viņu ieteikumi, atbalsts palīdzēs pārvarēt ikdienišķās grūtības, ģenerēs vērtīgas atziņas nākotnei.

VĒRSIS Pareizi darīs tie Vērša zīmes pārstāvji, kuri vairāk paļausies uz saviem spēkiem, kā arī balstīs nākotnes plānus uz iepriekš pārdomātiem argumentiem, nevis ļausies mirkļa impulsiem. Materiālos jautājumus vēlamāk risināt nedēļas sākumā, turpretim, no trešdienas droši vari pievērsties radošām iecerēm, īstenot ar izklaidi saistīto. Romantiskā dzīves puse šonedēļ var izrādīties nemierīga, taču ļoti kaislīga, atmiņā paliekoša.

DVĪŅI Šonedēļ darba būs daudz, tāpēc esi gatavs izrādīt pašaizliedzību un spēju uzņemties lielāku atbildību. Nedēļas sākumā tev būs nepieciešams ilgāks laiks, lai uzņemtu vajadzīgo darba tempu. Nav izslēgts, tam var traucēt nesaskaņas ģimenes dzīvē. Taču jau nedēļas otrajā pusē rosīsies uz nebēdu. Enerģiskākie zīmes pārstāvji spēs izpelnīties priekšniecības atzinību. Nedēļas nogalē nāksies pievērsties mājas saimnieciskajām lietām.

VĒZIS Izdosies ātri un bez liekiem sarežģījumiem vienoties ar sadarbības partneriem, priekšniecību par kopīgo plānu realizāciju. Piemērota nedēļa visa veida saimnieciskajai darbībai, biznesam, ar labdarību, pedagoģiju saistītām lietām. Lielu nozīmi spēlēs mājinieku morālais atbalsts, otrās pusītes padomi. Arī tu centies būt atsaucīgs un pretimnākošs pret laulāto, uzklausīt viņa gaitas, sniegt savu skatījumu uz notiekošo. Brīvdienās piedzīvotais sniegs jaunu enerģijas lādiņu turpmākajiem darbiem.

LAUVA Var veidoties situācija, ka neskatoties uz skaidro mērķa apziņu, īsti nespēsi sakopot spēkus, lai uzsāktu nepieciešamos darbus. Vaina var spēlēties pašpārliecinātības trūkumā vai vienkārši banālā slinkumā. Lai kā arī nebūtu, neļauj sev kļūt pārlieku apātiskam. Saņemies, pārvari vājuma brīdi, pēc tam ātri vien spēsi uzņemt vajadzīgo tempu, rast iekšējās rezerves, par kurām nemaz nenojauti. Ģimenes dzīvē īpašas kaislības nav gaidāmas, ja nu vienīgi nelielas domstarpības ar atvasītēm.

JAUNAVA Tev derētu apzināties, ka ne visu dzīvē ir iespējams izplānot, paredzēt. Jo prasmīgāk spēsi pielāgoties pēkšņiem likteņa pavērsieniem, jo vieglāka būs tava ikdiena. Nedēļa veiksmīga Jaunavām, kuras saistītas ar pedagoģiju, administratīvo darbu un apkalpojošo sfēru. Personiskā dzīve šobrīd būs rāma, kas tevi arīdzan pilnībā apmierinās. Brīvdienās ieteicams parūpēties par tīkamu izklaidi ģimenes locekļiem.

SVARI Bezrūpīgais skats uz notiekošo ļaus vieglāk tikt galā ar ikdienas nebūšanām, radīt jaunas, perspektīvas idejas. Panākumos būtisku lomu spēlēs arīdzan tavi kontakti, spēja veidot jaunas pazīšanās ar vajadzīgajiem cilvēkiem. Neskatoties uz aizņemtību ar darba jautājumiem, neatstāj novārtā privāto dzīvi. Laulātais draugs no tevis vēlēsies saņemt jūtamāku morālo atbalstu, uzmanības apliecinājumus.

SKORPIONS Zvaigznes sola jaunus enerģijas pieplūdumus, kuri tev būs nepieciešami, lai risinātu nopietnus lietišķos jautājumus. Nekautrējies likt lietā savas stratēģa dotības un vairāk ieklausies intuīcijā! Ja situācija to prasa, vari apgūt jaunas zināšanas, doties pieredzes apmaiņas braucienā vai arī pats pievērsties pedagoga pienākumiem. Mīlas frontē tev vajadzēs vairāk pacietības, kā arī prasmi apvaldīt savu neapstrīdami kaislīgo dabu.

STRĒLNIEKS Būsi dedzīgs, lai neteiktu nepacietīgs it visā, ko darīsi. Ja galvā iešausies kāda ideja, vēlēsies to nekavējoties īstenot. Taču kā par spīti, šonedēļ panākumus gūs tie, kuri spēs būt pacietīgi, apdomīgi, nežēlos laiku savu nākotnes plānu rūpīgai pārdomāšanai. Jo sevišķi finansiālie un juridiskie jautājumi prasīs papildus piesardzīgumu un pragmatismu. Mīlas dzīvē tevi būs grūti atturēt no piedzīvojumiem, kāres pēc krāšņākām emocijām.

MEŽĀZIS Tu šonedēļ izrādīsi neraksturīgi emocionāli nostāju, būsi samērā viegli aizskarams, ievainojams. Centies bremzēt sakāpinātās emocijas un neļauj tām ietekmēt profesionālo panākumu kvalitāti. Saskarsmē ar augstākstāvošajiem esi pēc iespējas lakoniskāks, lietišķāks, vērīgāk ieklausies tev sniegtajās norādēs. No darba brīvajā laikā ieteicams vairāk uzmanības veltīt fiziskām aktivitātēm, rūpēties par veselīgu uzturu un pēc iespējas vairot pozitīvu noskaņojumu. Kopdzīvē ar mīļoto neļauj pārlieku vaļu greizsirdībai.

ŪDENSVĪRS Alksi nopietni apliecināt sevi. Tas izpaudīsies gan darba lietās, gan privātajā dzīvē. Profesionālajā jomā spēsi lieliski tikt galā ar esošajiem pienākumiem, taču jaunas saistības zvaigznes šobrīd neiesaka uzņemties. Savukārt, ģimenes pavardā, visādi rūpēsies par tuvinieku komfortu, jo īpaši atvasīšu labsajūtu. Pielūko vienīgi, lai nesāc pārāk izlutināt jauno paaudzi, jo šāda rīcība var radīt nevēlamas sekas nākotnē. Saskarsmē ar mīļoto cilvēku, pratīsi uzturēt romantisko dzirksti.

ZIVIS Ja vien nesteigsies, rīkosies secīgi, visu iepriekš labi pārdomājot, tev padosies praktiski viss. Ja vēl spēsi sevī iedvest lielāku pašpārliecinātību un spēju pastāvēt par savām interesēm, panākumi būs tur pat vai garantēti. Saņemot savā rīcībā jaunu informāciju, pārliecinies, ka tā nāk no pārbaudītiem avotiem. Līdz ko tas izdarīts, droši liec to lietā! Nav izslēgts, nāksies apmeklēt valsts iestādes, lai risinātu ar nekustamo īpašumu saistītus jautājumus.