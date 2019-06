Atbildību par vidi mācās starptautiski

Atslēgvārdi liepājas 7.vidusskola | projekts | klimata izmaiņas | erasmus+

Šonedēļ Liepājas 7. vidusskolā satikās piecu valstu jaunieši un viņu pedagogi, lai runātu par klimata pārmaiņām, to radītajiem draudiem un postījumu. Tomēr "Erasmus" projekts, kas apvieno Latviju, Grieķiju, Poliju, Portugāli un Itāliju, bērniem sniedz ne tikai zināšanas par vidi, bet arī palīdz uzlabot angļu valodu un sociālās prasmes.

"Latvija mums ir liels pārsteigums, te ir ļoti skaisti," saka no ārvalstīm viesoties atbraukušie pedagogi. Jau no otrdienas vienpadsmit skolotāji un divdesmit bērni no citām Eiropas valstīm iepazīst Latviju – paviesojušies Kuldīgā, apstaigājuši Liepāju, tāpat vērojuši arī 7. vidusskolas pedagogu darbu.

Projekta "Chance" laikā pieci skolēni no katras valsts kopā ar skolotājiem pēc kārtas viesojas katrā dalībvalstī. Agrāk pavasarī valstu pārstāvji devās viesoties uz Itāliju, taču no 28. līdz 31. maijam bija Latvijas kārta uzņemt viesus. Projekta aktivitātes rosina jauniešus izvēlēties rīcību, kura nekaitētu dabai un palīdzētu to saglabāt.

Liepājā pavadītajā laikā dalībnieki pētīja ūdens tēmu. "Tas tāpēc, ka pie mums Liepājā ir visa veida ūdenstilpes – ir jūra, ezers, dīķis, upe," paskaidro Liepājas 7. vidusskolas direktora vietniece un projekta vadītāja Liepājā Gunita Lūse.

"Šo projektu sākām Itālijā, lai izprastu klimata pārmaiņas un arvien vairāk pievērstu jauniešu uzmanību šim jautājumam. Kad bijām Venēcijā, analizējām, kā okeāna līmeņa celšanās ietekmē pilsētu – katros simts gados Venēcija iegrimst par desmit centimetriem," stāsta projekta "Chance" koordinatore Paola Lavinio. "Jauniešiem vides jautājumi šķiet interesanti, viņi tām pievērš uzmanību. Pastāstīju, ka, katru reizi nolaižot ūdeni, tiek aizskaloti desmit litri ūdens, taču ir cilvēki, kuriem vispār nav pieejams dzeramais ūdens. Tad bērni vairāk par to sāk domāt, tāpat meklē veidus, kā ūdens patēriņu samazināt."

Alans, kurš ir viens no Polijas skolēniem, pastāsta, ka viņam dalība projektā šķiet lieliska iespēja ne tikai vairāk uzzināt par klimatu un tā pārmaiņām, bet arī iepazīt citas kultūras un dzīvot to vidē. Viesskolēni katrā valstī tiek izmitināti pie tur esošo skolēnu ģimenēm, tāpēc ārvalstu pieredzi varot izbaudīt pilnībā. "Mazliet arī mācāmies latviešu vārdus. Zinu, kā ir "labrīt"," atklāj Alans.

Taču arī klimata pārmaiņu jomā viņš uzzinājis daudz jauna. "Agrāk par to noteikti tik nopietni nebiju domājis. Daudzi cilvēki nemaz nezina, cik daudz mēs izniekojam ūdeni!" puisis no Polijas secinājis.

Savukārt Liepājas 7. vidusskolas skolēns Jegors ir viens no tiem, kas savā ģimenē uzņēmis projekta dalībniekus. "Ir interesanti, jo skolā jau komunikācija ir pavisam citāda. Brīvajā laikā izrādu viesiem pilsētu," viņš stāsta.

Šī gada novembrī pieci 7. vidusskolas audzēkņi dosies pieredzes apmaiņā uz Poliju, nākampavasar plānota viesošanās Grieķijā un Portugālē.