Atklās fotoizstādi "Pieci”

Atslēgvārdi izstāde | Ruslans Šuļga

Ceturtdien, 1.februārī, pulksten 17, Liepājas Olimpiskā centra foajē notiks Liepājas bērnu un jaunatnes centra (LBJC) fotopulciņa vadītāja Ruslana Šuļgas personālizstādes "Pieci" atklāšana.

Kāpēc tieši "Pieci"? Pats fotogrāfiju autors stāsta: "Šo pulciņu es vadu jau piecus gadus. Šajā laikā man ir izveidojies vērā ņemams arhīvs ar fotogrāfijām no dažādiem LBJC pasākumiem. Tāpēc radās ideja parādīt tās arī citiem. Daži kadri ir unikāli. Piemēram, 2010. gada attēls, kurā bijusī pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde ar ASV vēstnieci Latvijā svinīgi atklāj izremontēto LBJC struktūrvienību "Laumiņa". Savukārt attēlos no pasākumiem var redzēt kā auguši LBJC pulciņu bērni, kā mainījušies apstākļi, kuros mēs visi strādājām. Šajā fotoizstādē vienkārši vēlējos eksponēt pozitīvus mirkļus, kurus esmu piefiksējis ar savu fotokameru piecu gadu laikā. Šie momenti ir daļa no Liepājas Bērnu un jaunatnes centra vēstures, un man ir prieks būt tam cilvēkam, kurš saglabā šos mirkļus fotoattēlos. Kas zina, varbūt šajās bildēs mēs redzam nākamo Paulu Jonasu, vai kādu pasaulē slavenu dziedātāju vai dejotāju!"

Izstādē Olimpiskā centra foajē telpā visu februāra mēnesi būs apskatāmas fotogrāfijas no dažādiem pasākumiem, koncertiem un citām aktivitātēm, kuras organizējis Bērnu un jaunatnes centrs. Tāpat izstādē būs redzami arī Bērnu un jaunatnes centra pedagogu un pulciņu dalībnieku portreti.

Ruslana Šuļgas vadītais foto pulciņš darbojas LBJC struktūrvienībā "Laumiņa" (Krūmu iela 29). Nodarbības notiek divas reizes nedēļā – pirmdienās un piektdienās. Un jebkurš interesents – bērns, pusaudzis vai jaunietis vecumā līdz 25 gadiem ir aicināts piedalīties.