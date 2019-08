"Bermudu Divstūris" sapulcē milzu fanu pūli

Atslēgvārdi summer sound | pludmale | izklaide | festivāls | mūzika

Kārtējo reizi lielu publikas uzmanību un mīlestību izpelnījās grupa "Bermudu Divstūris", festivālā "Summer Sound" pulcējot tūkstošiem fanu. Lai arī repa duets Bicepss un Tricepss pirms kāpšanas uz skatuves radio "SWH" sacīja, ka centīsies nedod "visu bumsu uzreiz ārā", šķiet, ka tomēr jau no pirmās dziesmas bremzes atlaida un devās "pilnā ručkā uz priekšu". Publika atsaucās, trakojot un lēkājot līdzi asprātīgajai pašmāju grupai.

Festivāla otrās dienas vakaru uz galvenās skatuves pludmalē atklāja mūziķis Jānis Stībelis, pēc tam uzstājās "Very Cool People" un tad jau kāpa vieni no gaidītākajiem "Summer Sound" māksliniekiem – "Bermudu Divstūris". "O, jā! Uztraukums ir liels. Tomēr esam mājinieki, te ir mūsu subrajons, - visi ir šovakar sabraukuši," atzina repa duets, bet par spīti bažām, pārliecināti, "savs vējš burās palīdz". Par šovakar gaidāmo sniegumu puiši bija pārliecināti. "Viss būs bumbās, norausim to jumtu!" Un tā arī notika. Lai gan "Bermudu Divstūris" Liepājā uzstājās ne pirmo reizi, tūkstošiem fanu vēlējās dzirdēt viņu uzstāšanos, pulcējot milzu pūli skatuves priekšā.

Čigānu panka karaļi "Gogol Bordello" bija vieni no pēdējiem māksliniekiem, kuri uzstājās festivālā "Summer Sound". Līdz ar to ir izskanējis viens no gada lielākajiem mūzikas pasākumiem Liepājā. Organizatori saka: "Uz tikšanos nākamgad!", solot pārsteigumus un daudz interesanta, sagaidot apaļu festivāla jubileju.