Bērnu grupa "Pop Rok Kids" izdod Ziemassvētku dziesmu

Gaidot bērnu mīļākos svētkus, grupa "Pop Rok Kids" laidusi klajā svētkiem veltītu dziesmu “Ziemassvētki klāt”. Dziesmai tapis bērnu pašu filmēts videoklips, kurā viņi kopā izrotā svētku eglīti.

Dziesma “Ziemassvētki klāt” ir par to, kā svētki pārņem pasauli un ikvienu no mums. Ziemassvētki ienāk katrā pilsētā un mājā, tiek iedegtas svētku lampiņas un rotāta egle, bet bērni gaida ilgi kārotās dāvanas. Tā ir par prieku, ko sagādā svētku gaidīšana un par to, ka Ziemassvētku vecītis iegriežas ikviena bērna mājās.

“Tas ir pārsteigums mūsu vecākiem, ģimenēm un draugiem Ziemassvētkos. Grupā "Pop Rok Kids" visi esam labi draugi un tiekoties katru nedēļu mēģinājumos, izdomājām, ka mēs kopā varētu izrotāt svētku eglīti, jo bez egles taču nav Ziemassvētki! Katrs atnesa savu rotājumu un pēc tam eglīti uzdāvinājām mūsu skolai,” tā par video tapšanu stāsta mazais grupas bundzinieks Toms.

Dziesmas “Ziemassvētki klāt” ieraksts veikts Liepājas Pop/Rok skolā, teksta autore ir dzejniece Kristīne Austere, bet mūzikas autori grupa POP ROK KIDS un Gints Purgailis.