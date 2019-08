Bibliotēka dodas ārpus telpām

Atslēgvārdi centrālā zinātniskā bibliotēka | pasākumi bērniem | galda spēles | izklaide

"Man viss patīk," kautrīgi atbild liepājnieku Andriekus ģimenes vecākā atvase, sešus gadus vecā meitiņa Amanda, vaicāta, kura no sestdien notikušā pasākuma "Noķer spēles garšu!" aktivitātēm patikusi visvairāk. Rokās viņa tur nupat izveidotu piespraudīti, ko noteikti likšot pie apģērba. Mammai Anitai rokās redzami arī citi meitas radošajās darbnīcās tapušie darbiņi. "Mums vispār ļoti patīk bibliotēkas rīkotie pasākumi, jo, manuprāt, tie ir saturīgi un ar jēgu," uzslavē māmiņa.

Spēļu diena visai ģimenei "Noķer spēles garšu!" Jūrmalas parkā, pie bērnu rotaļlaukuma, piedāvāja jautras izklaides maziem un lieliem. "Priecāties, mācīties, spēlēties, noķert spēles garšu vasarā, un atcerēties, ka pilsētas centrā atrodas bērnu bibliotēka "Vecliepājas rūķis" un arī lielā bibliotēka," pasākuma mērķi skaidroja Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Ilga Erba, informējot, ka no septembra "Vecliepājas rūķis" būs vaļā arī sestdienās. "Esiet laipni gaidīti," sacīja I.Erba, norādot, ka

bibliotēka vairs nav vieta, kurp doties tikai pēc grāmatām. "Pie mums ir ļoti daudz visa kā – spēles, radošas darbnīcas, tikšanās ar autoriem, tūlīt tuvojas Dzejas dienas ar savu programmu.

Sliktu un lietainu laikapstākļu gadījumā noteikti padomājiet par iespēju atnākt pie mums," aicināja I.Erba.

Ar pavisam nelielu daļu no bibliotēkas krājuma bagātībām varēja iepazīties arī pasākumā "Noķer spēles garšu!". Bērniem bija iespēja spēlēt visdažādākās galda spēles – dambreti, cirku, “Uno”, “Mistakos", “Halli cups” utt., piedalīties radošajās darbnīcās, - līmējot, zīmējot, krāsojot, kā arī ļauties azarta priekam, sacenšoties jautrās stafetēs. "Man ļoti patīk bērni. Vadu viņiem arī dzimšanas dienas ballītes. Izplānot iepriekš programmu, ko ar bērniem kopā darīt, ir visai grūti, jo nevar paredzēt, kāds viņiem uz to brīdi būs garastāvoklis. Tāpēc man vienmēr ir līdzi milzīga kaste ar visu ko. Šodien bērni bija ļoti atsaucīgi, ieinteresēti aktīvām spēlēm, rotaļām," par mazo apmeklētāju atsaucību priecājās Ziedu meitene jeb Katrīna Knese-Šmite, aicinot uz azartiskiem spēļu brīžiem. Par dalību bērni saņēma arī mazas balviņas – pildspalvas, saldumus un dažādas krāsojamās un uzdevumu grāmatas, kas raisīja vislielāko sajūsmu, apliecinot, - grāmatas joprojām bērni mīl un uzskata par vērtīgu.

Andriekus ģimenē mamma Anita ir pati liela grāmatmīle, un pieļauj, ka ar savu piemēru lielo patikšanu uz grāmatām izdevies nodot arī abām meitām Amandai un trīs gadus vecajai Emīlijai. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā tas var būt izaicinājums katram vecākam, viņa piekrīt. "Visbiežāk mēs ejam uz "Valtera" bibliotēku, jo tā ir mums vistuvāk mājām. Bet ejam arī uz "Varavīksni" un "Vecliepājas rūķi"," pastāsta māmiņa. "Brīnišķīgs bibliotēkas rīkots pasākums bija arī "Grāmatu starts", piedāvājot radošas un attīstošas nodarbības. Tikai liels ieguvums, jebkuram vecākam vajadzētu izmantot to, ko piedāvā bibliotēka."

Spēļu dienas aktivitātēs piedalījās arī Aleksands Lange ar meitām Anci un Zani. Izrādās, ka ģimene ir no Rīgas, un uz Liepāju atbraukuši satikt ilgi neredzētu draugus. "Par pasākumu nezinājām, jo atnācām vienkārši uz rotaļlaukumu. Ir forši, vēl viena interesanta un negaidīta aktivitāte bērniem." Meitas jau paspējušas izdaiļot lelles ar tērpiem, un šobrīd gatavo laimes akmentiņus, piešķirot tiem dažādas sejas. "Es pielikšu tos klāt dāvanām," Ance atklāja, kāds būs akmentiņu tālākais ceļš.

"Pasākums "Noķer spēles garšu!" vasarā, augustā notiek otro gadu. To iesākām, jo konstatējām, ka bērniem patīk radošas darbnīcas ne tikai pie mums uz vietas bibliotēkā, bet arī ārpus telpām. Veiksmīgi tas norisinājās pagājušā gadā. Bērniem ļoti patika," atminējās I.Erba, skaidrojot, kāpēc nolemts aktivitāti atkārtot. "Šis projekts ir sācies viena cita liela projekta ietvaros. Dažādas spēles, radošas darbnīcas kā ierosme nāca no iesaistīšanās "Interreg" starptautiskā Latvijas-Lietuvas pārrobežas projektā "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā", kur mēs strādājam kopā ar Šauļu pilsētas bibliotēku un Jelgavas pilsētas bibiotēku. 31.augustā projekts noslēgsies, bet mums ir lielas cerības, ka mēs to varētu turpināt." Rezumējot I.Erba sacīja, - būtībā tam, ka bibliotēka iznākusi ārpus ierastās vides, jāpateicas jau minētajam projektam. Tā ietvaros iegādātas arī daudzas un dažādas interesantas galda spēles, ko varēja iemēģināt interesenti Jūrmalas parkā. "Kā paaudzes vislabāk sadarbojas? Kad viņi kopā strādā, kopā mācās," uz galda spēļu plusiem norāda I.Erba. "Redzot, kāda ir cilvēku interese, jāsaka, ka

galda spēles šobrīd piedzīvo otro elpu – ļoti lielā topā."

Pasākuma "Noķer spēles garšu!" laikā savu pirmo publisko iznācienu pieredzēja bibliotēkas jaunais velosipēds, kuru Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore I.Erba laimēja loterijā IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā Vroclavā, Polijā. Uz norises vieto ar to atminies direktores dēls. "Diezgan grūti stūrējams," pēc tam gan nācies secināt. Loterijā piedalījušies vairāki tūkstoši cilvēku. "Bet tā laime krita man. Vispār tā laikam ir pirmā reize, kad kaut ko vinnēju," priecājās I.Erba. "Šodien "Grāmatu tārps" ir atvedis balviņas. Bet nākotnē, piemēram, vasarā ar to varētu braukt pa velosipēdu ceļu, kur pulcējas cilvēki, un piedāvāt lasāmvielu."