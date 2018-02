Daiļrunīgāko "zvirbuļu" svētki

Atslēgvārdi skatuves runas konkurss | zvirbulis

Vakar ar vidusskolēnu priekšnesumiem noslēdzās Liepājas pilsētas skatuves runas konkursa "Zvirbulis 2018" pirmā kārtā.

No 6. līdz 8. februārim Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā "Vaduguns" tikās vairāk nekā 100 dalībnieki dažādās vecumu grupās, lai, kā ik gadu, mērotos spēkiem skatuves runas prasmēs. Ikviens no skolēniem bija sagatavojis individuālu priekšnesumu – vienu prozas un vienu dzejas darbu, kas skanēja gan latviešu, gan krievu valodā.

"Tas nav tikai konkurss – tie ir svētki! Skolēni ir ļoti labi sagatavojušies, tādēļ žūrijai ir ļoti interesanti klausīties," stāsta konkursa koordinatore, LBJC metodiķe Marina Vikaine. Viņa atzīst, ka izlemt, kurus bērnus izvirzīt nākamajai kārtai nebūt nav viegli, jo vairums saņem pirmās un otrās pakāpes diplomus. “Mēs zinām, ka rezultāti būs ļoti labi, jo liepājnieki, pārstāvot savu pilsētu, vienmēr gūst labus panākumus,” ir pārliecināta koordinatore.

Dalībniekus katru dienu vērtēja žūrija - LBJC teātra metodiķes Marita Lūriņa-Stelmakere un Ilga Martinsone, Liepājas teātra aktrise Anete Berķe un konkursa koordinatore Narika Vikaine.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 10. klases skolniece Marta Bažejeva vidusskolēnu konkursa kārtā uzstājās pirmā un neslēpa, ka bijusi visai satraukusies. "Biju piedalījusies jau iepriekš, taču tik un tā satraucos," atzīst meitene: "Šādi konkursi ir ļoti noderīgi, jo labas runas prasmes vienmēr ir bijušas noderīgas."

"Es konkursā pēdējoreiz piedalījos, kad biju pavisam maza," stāsta Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 12.klases skolniece Baiba Karule. Viņa pati izvēlējusies gan dzeju, gan prozu konkursam, taču arī skolotāja devusi savus ieteikumus.

Baibas uzstāšanās laikā zālē vairākkārt kādam iezvanījās telefons, kas mazliet meitenei novērsis domas. "Bija grūti noturēt uzmanību, taču centos. Es ikdienā piedalos teātrī – varbūt pieredzes dēļ ir mazliet vieglāk tikt galā ar šādām situācijām."

Viņa prozu sagatavojusi jau decembrī, taču dzejoli janvārī. "Es parasti vienu rindiņu pārlasu vairākas reizes, līdz to atceros!"

Savukārt 1. ģimnāzijas 11.c klases skolniece Alise Dženifera Gudēna skaitīja savas labākās draudzenes Rasas Maijas Armales sarakstīto dzejoli "Cauri gadsimtiem".

"Viņas rakstītie dzejoļi man ir sirdij tuvi un, pazīstot autori, zinu, ko viņa ar to bija domājusi, tādēļ to iemācīties nebija sarežģīti." Taču prozu Alise apguvusi vien iepriekšējā dienā. "Man nebija izvēlēs, nācās tik ātri iemācīties. Lasu gan skaļi, gan vairākkārt pie sevis klusi to atkārtoju, taču man ļoti palīdz, ja tekstu uzrakstu pati ar roku – tā izdodas ātrāk iemācīties," par mācīšanās procesu stāsta meitene.

Tā kā konkursā piedalījās vien daži puiši, Mārtiņš atzīst, ka ar meitenēm konkurēt ir sarežģītāk: "Man šķiet, ka meitenes atrod vairāk laika, lai sagatavotos, nekā zēni, jo mēs parasti atrodam laiku dažādām muļķībām," smej Mārtiņš. Arī viņš darbus mācījies vien divas dienas un izrādās, ka konkursā improvizējis. "Arī skolas atlasē es aizmirsu tekstu un improvizēju. Laikam tādēļ tiku nākamajā kārtā. Šodien konkursā notika tāpat."

Kurzemes novada atlase norisināsies Liepājā 27.martā.

Uzziņai

Uz Kurzemes novada atlase izvirzīti 11 dalībnieki

Dāvis Rauls Freidenfelds, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 1.c klase

Eduards Caune, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 3.klase

Oļegs Poholoks, Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas 3.b klase

Evelīna Ate, Oskara Kalpaka Liepājas15. vidusskolas 6.a klase

Maksims Hritankovs, Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 9.a klase

Kristīne Jankoviča, Liepājas 3.pamatskolas 7.klase

Milana Kovaļenko, Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 7.a klase

Alvīna Jaremčuka, Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas 12.b klase

Alise Dženifera Gudēna, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 11.c klase

Arturs Martinovs, Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 12.a klase

Nikola Kelehsašvili, Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas 12.e klase