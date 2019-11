Divriteni ziemas "guļā" neliek. Sācies izaicinājums riteņbraucējiem "Liepājas velo ziema 2020"

Atslēgvārdi velosipēdi | velobraukšana | velo-redele | velo ziema

Sācies ziemas izaicinājums velosipēdistiem – "Liepājas velo ziema 2020", informē biedrības "Velo-Redele" projektu vadītājs Mārtiņš Zālītis. Tas ilgs piecus mēnešus – no 1.novembra līdz 1.aprīlim.

"Ziema jau ir tikai gadalaiks, kad āra gaisa temperatūra ir zemāka, kas nozīmē tikai to, ka jāpiedomā pie apģērba. Nekas cits no citiem gadalaikiem to īpaši neatšķir. Ir vairākas pilsētas un valstis, kur ir vēl lielāka ziema nekā pie mums, un tur cilvēkiem gaisa temperatūra un sniegs nav šķērslis, lai ikdienā pārvietotos ar divriteni," uzskata M.Zālītis.

Viņš zina teikt, ka ne visi braucēji savus divriteņus noliek "guļā", daudzi izmanto šo transporta veidu ikdienā, jo Liepāja izvietojuma un lieluma ziņā ir lieliski izbraucama, turklāt šāds pārvietošanās veids sniedz pārvietošanās brīvību. "Tā kā pie mums ziemā sniegs ir samērā reta parādība, turklāt ietves un brauktuves tiek tīrītas, arī apstākļi ir piemēroti tam, lai brauktu ar divriteni," norāda M.Zālītis.

Reģistrēties pasākumam interesenti aicināti biedrības "Velo-Redele" mājas lapā, kur arī pieejama visa informācija, kas nepieciešama dalībai. "Pasākums ir ļoti vienkāršs visos aspektos – reģistrācija aizņem trīs minūtes, tad jāpievienojas "endomondo" izaicinājumam un jābrauc ar divriteni, ikreiz ieslēdzot tālrunī aplikāciju," uzsver M.Zālītis. Pieteikties var līdz 1.decembrim.

Ziemas izaicinājums velosipēdistiem notiks jau trešo gadu. Atšķirībā no iepriekšējām reizēm, tas ir par vienu mēnesi ilgāks, nekā iepriekšējos gadus.