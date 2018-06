Dizaina dienas visas nedēļas garumā

Atslēgvārdi dizaina dienas | dizaina un mākslas vidusskola

No 11. līdz 15. jūnijam Liepājā gaidāmi daudzveidīgi notikumi radošuma nedēļā "Dizaina dienas – Creative Coast". To organizē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV), biedrība "Liepājas radošo industriju klasteris" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Liepājas Biznesa inkubators.

Liepājas radošuma nedēļā norisināsies trīs paralēli notikumi – Dizaina dienas, radošā rezidence un dizaina domāšanas praktiskais seminārs.

Dizaina dienas ievadīs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas kvalifikācijas darbu prezentācijas 11. jūnijā no pulksten 11. Savukārt pulksten 17 koncertzālē "Lielais dzintars" notiks LMMDV kvalifikācijas darbu izstādes un Latvijas Dizaina gada balvas izstādes atklāšanas pasākums. Dienas noslēgumā, pulksten 18, paredzēta LMMDV modes skate. Otrdien, 12. jūnijā, turpināsies LMMDV kvalifikācijas darbu prezentācijas, pulksten 18 gaidāma atvērtā meistarklase "Baltie meli. Skaņa. Dizains", bet dienas noslēgumā, pulksten 20, notiks tradicionālais muzikālais pasākums "Jam Session", šoreiz kopā ar bundzinieku, komponistu un perkusionistu Kasparu Kurdeko. Dizaina dienas koncertzālē turpināsies arī 13. jūnijā pulksten 13 ar pasākumu "Accenture Latvia digitālā darbnīca", kur eksperti dalīsies pieredzē par mobilās lietotnes izveides pirmajiem soļiem. Darbnīca paredzēta jaunajiem digitālo mediju dizaineriem no mākslas vidusskolas, augstskolas, arī frīlanseriem. Labākās idejas autoram būs iespēja saņemt apmaksātu prakses vietu uzņēmumā "Accenture Latvia". Vēlāk, pulksten 15, notiks dizaina kontaktbirža kopā ar LMMDV absolventiem, bet dienas izskaņā, pulksten 17, norisināsies sarunas ar jaunajiem uzņēmējiem "Tikšanās ar bubuli". Tā būs saruna starp jaunajiem uzņēmējiem un jaunajiem dizaineriem par to, vai vēlmes un gaidas pēc dizaineru prasmēm un zināšanām atbilst tam, ko piedāvā izglītības sistēma.

Starptautiska radošā rezidence "Creative Freespace. Liepaja" notiks no 11. līdz 15. jūnijam. Radošajā rezidencē paredzēts apskatīt Liepājas brīvās telpas iespējas un izstrādāt padziļinātus risinājumus un priekšlikumus trim Liepājas vietām – Dārza ielas kvartālam, "Lielajam dzintaram" un LMMDV Alejas ielas pagalmam, kuru paredzēts papildināt ar jaunu būvi. Rezidencē piedalīsies dažādu jomu 20 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Priekšlikumus viņi izstrādās Latvijas un starptautisku ekspertu vadībā. 15. jūnijā no pulksten 10 līdz 13 LMMDV telpās Alejas ielā notiks radošās rezidences "Creative Freespace" rezultātu prezentācijas.

Savukārt radošās darbības nedēļas "Radi!" ietvaros 12. jūnijā pulksten 11 LIAA Liepājas Biznesa inkubatorā Dārza ielā 4/8 notiks dizaina domāšanas praktiskais seminārs "No radošās kopienas uz radošo reģionu?". Par radošu kvartālu attīstību dizaina domāšanas praktiskajā seminārā ar dažādām metodēm ārvalstu ekspertu vadībā tiks risināti Liepājas un Klaipēdas reģioniem nozīmīgi izaicinājumi, lai kopīgi veidotu labāku un sakārtotāku vidi. Semināru vadīs dizaina domāšanas eksperts Ragnārs Sīls no Igaunijas un "Demola Latvia" koordinatore un "Creativity Lab Latvia" pārstāve Signe Adamoviča. Piedalīties seminārā aicināti jaunieši, uzņēmēji, pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvji, kā arī citi interesenti. Seminārs notiks angļu valodā, un tam var pieteikties, izmantojot Liepājas Biznesa inkubatora feisbuka lapu.