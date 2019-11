Dziedātāja Paula Dundere Liepājas skolēnus iepazīstina ar kopīgo mūzikā un fizikā

Atslēgvārdi skolēni | oskara kalpaka liepājas 15. vidusskola | eksaktās zinātnes | latvijas dzelzceļš

Pagājušajā nedēļā Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā norisinājās projekta “KonkurētSPĒJĪGS” sarunas, kuru laikā dziedātāja un digitālā satura veidotāja Paula Dundere iepazīstināja skolēnus ar to, kas kopīgs ir mūzikai un fizikai, informē VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) pārstāve.

Ar mērķi veicināt skolēnu interesi padziļināti apgūt STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) jeb eksaktos priekšmetus, LDz organizē klātienes tikšanās skolās visos Latvijas reģionos.

Sarunu laikā ar projektu iepazīstināja tā veidotāji – LDz korporatīvās komunikācijas projektu vadītāja Ieva Kārkliņa un nodibinājuma “Iespējamā misija” komunikācijas vadītāja Antra Birzule.

Pasākumā viesojās arī dziedātāja un digitālā satura veidotāja Paula Dundere, kura pastāstīja un parādīja, kā fizikas zināšanas palīdz izprast notiekošo mūzikā: “Vienmēr šķiet, ka mūzika ir tikai radoša nodarbe un reti kurš aizdomājas, ka pat mūzikā saskaramies ar vienu no eksaktajiem mācību priekšmetiem – fiziku. Es pati nebiju par to aizdomājusies līdz brīdim, kad pievērsos mūzikai profesionāli. Piemēram, spēlējot ģitāru, ir jāņem vērā, ka katra ģitāras stīga ir cita biezuma, līdz ar to katra veido citādu vibrāciju. Tieši šī iemesla dēļ no katras stīgas rodas citāda skaņa. Mūzikā lielu lomu spēlē arī citi fizikas termini – frekvence, skaņas viļņi, tonis un atbalss.”

Ieva Kārkliņa skolēnus iepazīstināja ar mājas lapu, kas ir palīgs ne tikai skolēniem, bet arī vecākiem un skolotājiem: “Nereti skolēniem eksakto priekšmetu apgūšana sagādā grūtības. Iemesli ir dažādi – varbūt trūkst intereses, motivācijas, neredz saikni un nesaprot, kur varēs pielietot iegūtās zināšanas. Tas nozīmē, ka mācību procesam jāpieiet no citas puses. Mājas lapā www.steamup.lv ir pieejama informācija par to, kāpēc jāapgūst šie priekšmeti un kādās profesijās var tos pielietot.”

Pasākuma laikā skolēnus gan izglītoja, gan izklaidēja fiziķis Arvīds Viesturs Vimba, kurš STEaMup laboratorijā demonstrēja dažādus eksperimentus.