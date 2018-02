Ēnošana - iespēja redzēt aizkulises

Nevis apmeklēt skolu, bet vērot, apgūt, iepazīt kādas profesijas pārstāvi un kļūt par "ēnu" – tāda šodien bija daudzu skolēnu izvēle. Karjeras izglītības programmā "Ēnu diena" vakances izvirzīja vairāki Liepājas uzņēmumi, vēloties jauniešiem dot pieredzi un zināšanas, kā arī iepazīstinot viņus ar iespējamo nākotnes darba vietu.

Arī pie mums, laikraksta "Kurzemes Vārds" un ziņu portāla liepajniekiem.lv redakcijā, viesojās "ēnas". Krista Otaņķe no Nīcas vidusskolas, Marija Petrauska un Elīza Šēfere no Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas iepazinās ar redakcijas darba ikdienu, kā arī devās uz uzņēmumu "Liepājas enerģija", lai kopā ar portāla žurnālisti intervētu uzņēmuma darbiniekus un viņu "ēnas".

Uzņēmums "Liepājas enerģija" Ēnu dienā piedalās jau sesto gadu un ēnotāju skaits katru gadu pieaugot. Šogad uzņēmums piedāvāja 10 vakances un tika uzņemti 15 ēnotāji.

"Liepājas enerģijas" personāldaļas vadītājai Ingrīdai Kalniņai šī bija pirmā reize ēnotāju uzņemšanā. "Man šodien ir trīs "ēnas" – uzreiz liela pieredze. Protams, tā ir liela atbildība, jo man pirms tam ir jāsagatavojas, jāizdomā, kā "ēnām" parādīt manu darba ikdienu, lai nebūtu jāstāv aiz muguras un jāskatās," stāsta Ingrīda.

Viņas "ēnas" Ginta, Aleksandrs un Kristofers iepriekšējos gados arī ēnojuši dažādu profesiju pārstāvjus. Piemēram, Ginta pagājušajā gadā Ēnu dienu pavadījusi Saeimā, savukārt Aleksandrs bijis gan Liepājas ostā, gan Loču tornī. "Šogad nevarēju saprast, ko ēnot, tad sapratu, ka vēlos uzzināt vairāk par personālvadību," tā Aleksandrs.

Jaunieši atklāj, ka vēlas redzēt profesijas aizkulises, jo tās ir lietas, ko skolā nevar apgūt. Par lielu ieguvumu skolēni min iespēju uzzināt, kā personāldaļas vadītājs izvērtē darbinieku CV un motivācijas vēstules, lai to varētu izmantot savā nākotnē.

Savukārt "Liepājas enerģijas" valdes priekšsēdētāja Jāņa Jansona "ēna" bija ieradusies no Grobiņas ģimnāzijas. Alise Bauže iepriekš ēnojusi grāmatvedi un pat ugunsdzēsēju glābēju, taču savu nākotni vēlas saistīt ar uzņēmējdarbību, vadību, taču tā kā tādu kombinētu profesiju nav bijis, viņa vēlējusies Ēnu dienā apmeklēt kādu stabilu uzņēmumu. "Protams, Ēnu dienai biju gatava, jo es zināju, ko gribu, bija skaidri jautājumi. Es zināju, ka gribu noskaidrot, kāda ir vadītāja ikdiena, atbildība, vai par darbu domā arī mājās."

Ēnu dienas ietvaros uzņēmumā "ēnam" tika radīta arī savstarpēja sadarbība, piemēram, priekšsēdētāja "ēna" uzklausīja kolēģu sagatavoto dienas atskaites prezentāciju, ko sagatavoja citi ēnotāji.

Arī sabiedrisko attiecību speciālistes Agijas Tēraudas "ēnas" Kristija un Kristīna atzīst, ka uzdotie uzdevumi pieredzes trūkuma dēļ sagādā grūtības, taču viņas cenšas visu izdarīt labi. Viņu uzdevums bija sagatavot preses relīzi par aizvadīto dienu uzņēmumā. "Tas nav sarežģīti, taču tik un tā ir jāpiedomā."

"Liepājas enerģijas" valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons atzīst, ka viņam ar "ēnu" ļoti paveicies, kaut arī šajā uzņēmumā viņam tā ir pirmoreiz.

Viņš pastāstīja, ka uzņēmums katru gadu pieņem vairākus studentus praksē, skatoties uz jauniešiem kā nākotnes darbaspēku.

Kaut arī skolēni reizēm Ēnu dienās piedaloties, lai nebūtu jāapmeklē skola, "Liepājas enerģija" ar šādiem skolēniem neesot saskārusies. Sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda pasākumu dienu veidojot tā, lai skolēniem nebūtu iespēja to apmeklēt "ķeksīša dēļ".

"Mēs tam ļoti gatavojamies un arī skolēni nāk ar interesi, jautājumiem. Mēs redzam, ka skolēnos ir potenciāls," pārliecināts ir Jānis Jansons. Arī Agija Tērauda piebilst, ka portālā enudiena.lv katram ēnot gribētājam ir jāaizpilda motivācijas vēstule, kas palīdz izvērtēt skolēnu patiesos nodomus.

Ēnu dienu uzņēmums iekļaujot katrā gada plānā, taču reāla gatavošanās notiekot aptuveni mēnesi iepriekš. Sabiedrisko attiecību speciāliste Agija aprunājusies ar saviem kolēģiem, kopā izlēmuši, kādas vakances piedāvāt un ko darīt. "Kad sākam gatavoties, tad, protams, mēs to darām nopietni. Arī mēs ar katru gadu augam!"

Jautāta, kādēļ daudzi uzņēmumi tomēr nevēlas "ēnas" uzņemt, Agija atbild, ka daudzi droši vien nevēlas "krāmēties" gar jauniešiem.

"Protams, varbūt citi nevēlas rādīt sava uzņēmuma iekšējo "virtuvi", vai ir kādi noteikumi, kādēļ to nedrīkst darīt.

Liepājas 8. vidusskolas karjeras konsultante Dina Brence uzskata, ka Ēnu diena skolēniem ir ļoti nozīmīga. “Tā ir iespēja ne vien satikt profesionāļus un uzzināt ko jaunu par profesiju, bet arī redzēt reālo darba vidi - darba apstākļus, kolēģus utt., jo nereti jaunieši ir dažādu stereotipu mākti gan par profesiju, gan tās pienākumiem un darba apstākļiem.”

Kaut arī jauniešu vidū Ēnu diena ir populāra, pieredze tomēr liecinot, ka jauniešus vajag iedrošināt un pamudināt ēnot.

Jo pēc reālas darba pienākumu veikšanas jauniešiem nākas pārdomāt gan savu gatavību konkurēt, gan prasmes un zināšanas, spēju komunicēt. Tāpat tā palīdz izsecināt, ko vēl nepieciešams apgūt un pilnveidot, lai varētu sevi saukt par personību, kas ir gatava darba tirgum. Bet lai Ēnu diena nekļūtu par sodu - tai jābūt brīvprātīgai izvēlei - jāēno tikai tiem, kas tam ir gatavi,” uzskata karjeras konsultante.

Dina uzskata, ka Liepājas karjeras joma ir ļoti attīstīta - regulāri notiek karjeras attīstības atbalsta pasākumi, atvērto durvju dienas uzņēmumos, karjeras nedēļa, tādēļ jaunieši ir zina, kas Ēnu dienas laikā viņiem jāuzzina, kādi jautājumi jāuzdod, lai pieņemtu lēmumu, vai izvēlētā profesija būs īstā.

Ēnu diena noteikti arī atspoguļo jauniešu intereses - ir uzņēmumi uz kurieni jaunieši gatavi doties regulāri, jo zina, ka tur būs interesanti pavadīt laiku. Tas, iespējams, liecina arī par profesijām, kas būs pieprasītas jauniešu vidū.”

Yes, yes we also have “shadows” today! #EnuDiena ???? pic.twitter.com/nq8z28lHzY