Festivālā būs divas jaunas skatuves

Atslēgvārdi summer sound | mūzika | festivāls | izklaide

Pludmales festivāla "Summer Sound", kas Liepājā norisināsies 28. un 29. jūlijā, apmeklētājiem piedāvās divas jaunas skatuves – "Koncertsēta" un "Priekšnams".

Parka koku ieskautā "Koncertsēta" aicinās festivāla apmeklētājus atvilkt elpu mierīgākā gaisotnē. Uz skatuves kāps pašmāju mūziķi, tostarp čella un ģitāras virtuozi, bet interesantu dažādību radīs improvizācijas teātris un dzejas slams. Starp "Koncertsētas" skatuves māksliniekiem ir Reinis Young, Tīna Šipkēvica, Ipstens Kūns, Martin Confused, Baiba Dēķena, Aivis Gailītis, Gints Cālītis, Greg John, "Vilksnevilks" un improvizācijas teātris "Prieka ministrija". Mūziķu saraksts uz šīs skatuves līdz festivālam tiks papildināts.

Bet sadarbībā ar "Radio SWH" izveidos skatuvi "Priekšnams". Tā būs lieliska iespēja jaunajiem mūziķiem parādīt sevi plašākai publikai. Uzstāsies, piemēram, grupa "Treeeye", elektroniskā indie žanra pārstāvis Jānis Irbe, rokgrupa "Jauda", smagā metāla pārstāvji "Refleksija", alternatīvā roka apvienība "Metrs", viegla sarkasma cienītāji "Kas Tev Par Daļu" un alternatīvās mūzikas pārstāvji "Pussy Rock".

Pludmales festivālā "Summer Sound" uz vairākām skatuvēm kopumā kāps vairāk nekā 40 mākslinieku. Dīdžeju trio "Cheat Codes" no Losandželosas, vācu uzlecošā techno house zvaigzne Felix Jaehn, kā arī franču dīdžejs un producents Klingade parūpēsies par elektroniskās mūzikas programmu jūras krastā. Festivāla viesus priecēs arī krāšņa Latvijas mūziķu programma: Dons, "Bermudu divstūris", "Triana Park", "Bandmaster", "Satellites LV", "Sibyl Vane", "Deeper Upper", "Franco Franco", "Skyforger", "My Radiant You", "Fakts", "Edavārdi", "Pienvedēja Piedzīvojumi", "Astro'n'out", Ivo Fomins, "Polifauna" un daudzi citi.