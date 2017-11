Festivālā “FastForward” atklātas divas jauno mediju mākslas izstādes

Atslēgvārdi izstāde | jauno mediju māksla

Mākslas pētniecības laboratorijā (MPLab), Liepājā šīs nedēļas nogalē norisināsies 4notikumi – divas izstādes, konference un ģimenes diena – piedāvājot radošas nodarbes ikvienam – gan pašiem mazākajiem, gan pieaugušajiem, portālu informēja festivāla koordinatore Maija Demitere.

No 13. līdz 18. novembrim Liepājā, Liepājas universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē (HMZF) (Kūrmājas pr. 13) norisinās jauno mediju mākslas festivāls “FastForward” – apskatot pašlaik aktuālākās tēmas – VR (virtuālā realitāte), 360 grādu video un skaņas ierakstus, augmentētās tehnoloģijas u.c.

Festivāla ietvaros apskatāmas divas izstādes – pirmā izstāde atzīmē jauno mediju mākslas pastāvēšanas Liepājā desmitgadi (šī gada novembrī aprit 10 gadi kopš Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas dibināšanas), otra – festivāla ietvaros notikušo darbnīcu rezultātu izstādi. Jauno mediju festivāla “FastForward” izstāde ir pirmais notikums jaunajā MPLab “Prospekta galerijā”, kurā nākotnē plānots regulāri izstādīt Liepājas mediju mākslinieku darbus.

Izstādē “FastForward” apkopotie jauno mediju mākslinieku (Anna Priedola, Pēters Riekstiņš, Andrejs Poikāns, KaspersSvalgārds, Uldis Hasners) darbi skatītājam atklās straujā attīstībā un nesenā aizmirstībā esošo tehnoloģiju nospiedumus kultūras slānī – “patinot lenti” uz priekšu un atpakaļ, ieskatoties tehnikas tendenču – dronu, algoritmiskās mākslas, mākslīgā intelekta u.c. – darbības principos un ar tām saistītajās gaidās, cerībās un bailēs. Izstādē skatītājs varēs iepazīties arī ar starptautisko brīvpieejas dizaina projektu “CHIC – kultūras hibridizācija kopienā”.

Izstāde atvērta: Liepājas Universitātes HMZF zālē, Kūrmājas pr. 13, 2. stāvā darba dienās no 12:00 –19:00, sestdien, 18. novembrī, no 10:00 – 16:00. Ieeja no sētas (Elkoņu ielas).

No 14. – 17. novembrim MPLab norisinās piecas darbnīcas – Henrika Dunkera (Henrik Dunker) vadītajā darbnīcā, foto studijas ietvaros, dalībnieki pēta īpašus izvēlētus objektus, kas atpoguļo kāda cilvēka dzīvi un raksturu; AdriŠokers (Adri Schokker) darbnīcā “Virtuālās fotogrāfijas dzīles” izmanto 3D skenēšanas tehnoloģijas un kā jauniegūtos 3D objektus iekļaut virtuālā, imersīvā spēles vidē; Marija RiŠirotsuki un Paula Vītola pēta 360 grādu video iespējas, trūkumus un kā ar to stāstīt stāstu; Klaivs Makartijs (CliveMcCarthy) un Stīvens Fišers (StephenFisher) iedziļinās “Imersīvās ainās” – pētot augmentēto tehnoloģiju potenciālu; bet skaņas māksliniece Krista Dintere eksperimentē ar bunaurāliem audio ierkstiem.

Darbnīcu rezultāti būs apskatāmi interaktīvā izstādē MPLab telpās (Liepājā, Kūrmājas pr. 13 pagrabā (ieeja no sētas)) piektdien, 17. novembrī no pulksten 12:00 – 19:00 un sestdien, 18. novembrī, no 10:00 – 16:00.

Piektdien, 17. novembrī, MPLab telpās notiks konference “Radošās industrijas un jaunie mediji”, kurā ar prezentācijām uzstāsies Atis Egliņš-Eglītis, Liepājas biznesa inkubatora vadītājs, Kristaps Puķītis (DirtyDeal Audio), Veronika Poparda (VéroniquePoupard) stāstīs par projektu “CHIC, kopienas kultūras hibridizācija”, Paula Vītola (Elektroniskās un mediju mākslas centrs, E-LAB) un Endrjū Grifs Patersons (AndrewGryfPaterson). Pēc prezentācijām – diskusija.

18. novembrī no pulksten 10:00 – 16:00 norisināsies MPLab ikgadējā Ģiemens diena, kuras fokusā – latviešu etnogrāfiskās zīmes un jauno mediju tehnoloģiju izmantošana. Ģimenes dienas laikā ikviens varēs apgleznot savu auduma maisiņu.

Dalība visos festivāla notikumos ir bezmaksas un atvērta ikvienam.