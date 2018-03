Atslēgvārdi summer sound | festivāls | mākslinieki

Šā gada 3. un 4. augustā Liepājas pludmalē notiks jau astotais "Summer Sound" festivāls.

Šī gada festivālā ar pirmo koncertu Baltijā uzstāsies leģendārā amerikāņu rokgrupa "Goo Goo Dolls", kuru viens no zināmākajiem hitiem "Iris" šogad atzīmēs 20 gadu jubileju kopš nonākšanas pie klausītājiem. Galveno mākslinieku sarakstu papildina arī britu rokgrupa "Coasts" un viens no šī brīža populārākajiem vācu dīdžejiem Eiropā – Alle Farben. Pirmo reizi uz "Summer Sound" festivāla skatuves kāps Amerikas latviete un Latvijas pārstāve Eirovīzijā – Laura Rizzotto.

Pašmāju un Baltijas mūzikas cienītājus iepriecinās plašs klāsts ar māksliniekiem no Latvijas un Lietuvas. To skaitā grupa "Musiqq", Aija Andrejeva, "Labvēlīgais Tips", "Dzelzs Vilks", "Pienvedēja Piedzīvojumi", "Rīgas Modes", Igo, Justs, "Sudden Lights", Marta Ritova, "Astra The 22’s", "Riga Reggae" u.c..

Šogad Summer Sound festivālā plaši tiks pārstāvēts hiphopa mūzikas lauciņš – pašmāju repa kulta grupa "Singapūras Satīns", reperi Ansis, Edavārdi un Fakts. Kā jau ierasts, par dejām festivālā abu nakšu garumā rūpēsies DJ Toms Grēviņš.

“Ir aizraujoši redzēt, kā mūsu veidotais festivāls ar katru gadu gūst lielāku atzinību apmeklētāju vidū un pieaug gan kvalitātē, gan apmēros. Tajā pašā laikā to izdodas saglabāt finansiāli pieejamu un interesantu plašai auditorijai. Arī šogad cītīgi strādājam pie satura un tiek plānots, ka festivāls paplašināsies gan telpā, gan laikā, iepriecinot Liepājas pilsētas iedzīvotajus un viesus ne tikai no visas Latvijas, bet arī no kaimiņvalstīm,” par "Summer Sound 2018" plāniem stāsta festivāla direktors Uldis Pabērzis.