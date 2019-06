"Filmās ir savādāk"

Atslēgvārdi jauno mediķu nedēļa | jauniešu māja | rsu

Šonedēļ notiek Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības "Jauniešu māja" un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Liepājas filiāles organizētā Jauno mediķu nedēļa, kuras laikā Liepājas vidusskolas vecuma jaunieši ar interesi par medicīnu var gūt priekšstatu par profesijas specifiku un medicīnas darbinieku ikdienu. Jauniešiem tika organizētas gan lekcijas par dažādām tēmām, pirmās palīdzības apmācība, tāpat arī praktiska darbošanās RSU, Liepājas Reģionālajā slimnīcā un citās veselības aprūpes iestādēs. Vakar pārbaudīta arī jauniešu prasme reaģēt nestandarta situācijās.

"Palīgā, lūdzu palīdziet!" sauc sieviete. To dzird arī jaunie mediķi, kas kājām dodas uz Atkarību profilakses centru. Laukumā, kas atrodas blakus Krūmu un Flotes ielas krustojumam, sēž manāmi iereibuši jaunieši, kurina ugunskuru, pīpē spaisu. Viens no viņiem iekritis ugunskurā, otram pārsists deguns. Kādai bariņā esošajai meitenei sākas epilepsijas lēkme.

Patiesībā nepatīkamā situācija ir iestudēta, cietušie ir aktieri, bet brūces – mākslīgi radītas, lai pārbaudītu jauniešu spēju reaģēt nekavējoties un likt lietā apgūtās zināšanas par palīdzību cietušajiem. Jaunieši gan sākotnēji apjūk, un dzirdētais par nepieciešamo rīcību un pirmās palīdzības principiem piemirsies. Taču jau pēc dažiem mirkļiem viņi velk rokās gumijas cimdus, palīdz cietušajiem, kā nu māk.

"Tas bija šoks. Mēs ejam pa ielu, un mūs sauc palīgā. Izskatās, ka viens ir apdedzis, meitenei ir epilepsijas lēkme. Telefonus mums lika atstāt šeit, tāpēc nevaram piezvanīt ātrajiem. Tikai pēc laika sapratu, ka tas ir iestudējums," iespaidos par satraucošo rītu dalās Ance Šeflere, viena no jauno mediķu nedēļas dalībniecēm. "Pašā sākumā ļoti apjuku, tagad domāju, kā situāciju būtu varējis labot. Mani neliek mierā tās domas," viņai iespaidos pievienojas arī Kārlis Eglītis.

Visas nedēļas garumā 12 jaunieši apguva dažādas prasmes un iemaņas, kas saistītas ar mediķu ikdienu. Jauniešu galvenā motivācija, piesakoties programmai, bijusi pārbaudīt, vai tiešām medicīna ir tā joma, ar kuru saistīt savu nākotni. Kā apstiprina teju visi jaunieši, lai arī viņi medicīnas darbinieku darbu esot iztēlojušies mazliet citādi, savas domas viņi tomēr mainījuši nav. "Filmās noteikti izskatās savādāk," par ārstu darbu saka Veronika Jociene.

Jaunie mediķi izzināja cilvēka anatomiju, uzzināja par medicīnas laboratoriju darbību, arī par krīzes situācijām un rīcību nestandarta brīžos, kas var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību. Jaunieši viesojās dažādās Liepājas Reģionālās slimnīcas nodaļās, iepazinās ar ārstiem un viņu darba pienākumiem. "Vakardienas tēma bija atkarības, tāpēc jaunieši viesojās Atkarību profilakses centrā, klausījās lekcijas par reproduktīvo veselību un dažādām ar psiholoģiju saistītām tēmām," pastāstīja projekta vadītāja Laila Bethere. "Šodien savukārt mums ir tāda skaistuma diena, laimīgās beigas. Iesim uz zobārstniecību, apmeklēsim fizioterapeitu, noskaidrosim, kas ir estētiskā medicīna," viņa atklāj.

"Programma ir ārkārtīgi piesātināta, vērtīga un laba. Katra diena nāk ar tik plaša spektra informāciju, ka viņiem par to vēl ilgi būs jādomā. Vērtīga bija slimnīcas diena, no dakteriem jaunieši uzzināja daudz ko ne tikai saistībā ar medicīnu, bet arī dzīves atziņas. Tā ir neatsverama pieredze. Man patīk uzaicināt cilvēkus runāt nevis tikai teorētiski, bet tos, kas pieredzējuši to, ko stāsta. Mums bija meitene, kas dzemdējusi 16 gados, cilvēks, kas ilgstoši lietojis narkotikas, un kā viņš dzīvo šodien. Mēs parasti redzam tikai cilvēka čaulu, bet šī bija iespēja ielūkoties, kas patiesībā prātā un sajūtās notiek, kā veidojas problēmas un kā cilvēkiem palīdzēt," skaidro projekta vadītāja L. Bethere.